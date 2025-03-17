Экскурсия по Витебску предлагает уникальную возможность увидеть город за три часа.
Путешествие начинается с древней Благовещенской церкви, продолжается по историческим улицам Толстого и Суворова, и заканчивается у знаменитого костёла Святой Варвары. Вы узнаете о местной культуре, архитектуре и интересных фактах, связанных с Марком Шагалом. Это отличный способ провести время, наслаждаясь красотой и историей Витебска
Путешествие начинается с древней Благовещенской церкви, продолжается по историческим улицам Толстого и Суворова, и заканчивается у знаменитого костёла Святой Варвары. Вы узнаете о местной культуре, архитектуре и интересных фактах, связанных с Марком Шагалом. Это отличный способ провести время, наслаждаясь красотой и историей Витебска
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобство путешествия на вашем авто
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🎨 Узнайте о жизни Марка Шагала
- ☕ Попробуйте лучший кофе и глинтвейн
- 🏰 Погрузитесь в атмосферу старинного города
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Благовещенская церковь
- Улица Толстого
- Ратуша
- Католический храм Святой Варвары
- Улица Суворова
- Кукольный театр «Лялька»
Описание экскурсии
На нашем пути — множество любопытных локаций, среди которых:
- Благовещенская церковь — самый древний храм в Витебске, построенный в 12 веке искусными византийскими мастерами
- Улица Толстого в губернском стиле, где я расскажу о местном дворянском и купеческом наследии
- Ратуша — символ независимости и могущества Витебска, памятник архитектуры 18 века
- Католический храм Святой Варвары — старейший костёл города в барочном стиле с элементами неоготики
- Улица Суворова — центр культурной и развлекательной жизни с плотной исторической застройкой
- Кукольный театр «Лялька» — продолжатель традиций белорусского искусства батлейка
И многое другое!
Организационные детали
Поездка проходит на вашем автомобиле. Если вы путешествуете без машины, пишите мне — обсудим другие варианты передвижения.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Витебске
Провёл экскурсии для 790 туристов
Добрый день, уважаемые путешественники. Меня зовут Алексей, я искренне люблю свой город и всё, что с ним связано. Если вы ищете необычную экскурсию, которая пропитана драйвом и любопытными фактами, то вы её уже нашли! Обожаю делиться с людьми всеми невероятными историями, судьбами и легендами, которыми пронизан Витебск. Ведь главное, зачем нужна экскурсия — это улыбки и интерес на ваших лицах!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Витебска
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборТаинственный Витебск
Приглашаем на увлекательную прогулку по Витебску, где вы узнаете о легендах и тайнах этого древнего города. Уникальная архитектура и истории ждут вас
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
5700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборВитебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4900 ₽ за всё до 8 чел.