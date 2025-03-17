Алексей — ваш гид в Витебске

Провёл экскурсии для 790 туристов

Добрый день, уважаемые путешественники. Меня зовут Алексей, я искренне люблю свой город и всё, что с ним связано. Если вы ищете необычную экскурсию, которая пропитана драйвом и любопытными фактами, то вы её уже нашли! Обожаю делиться с людьми всеми невероятными историями, судьбами и легендами, которыми пронизан Витебск. Ведь главное, зачем нужна экскурсия — это улыбки и интерес на ваших лицах!