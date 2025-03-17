Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)

Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Экскурсия по Витебску предлагает уникальную возможность увидеть город за три часа.

Путешествие начинается с древней Благовещенской церкви, продолжается по историческим улицам Толстого и Суворова, и заканчивается у знаменитого костёла Святой Варвары. Вы узнаете о местной культуре, архитектуре и интересных фактах, связанных с Марком Шагалом. Это отличный способ провести время, наслаждаясь красотой и историей Витебска

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобство путешествия на вашем авто
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🎨 Узнайте о жизни Марка Шагала
  • ☕ Попробуйте лучший кофе и глинтвейн
  • 🏰 Погрузитесь в атмосферу старинного города
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Благовещенская церковь
  • Улица Толстого
  • Ратуша
  • Католический храм Святой Варвары
  • Улица Суворова
  • Кукольный театр «Лялька»

Описание экскурсии

На нашем пути — множество любопытных локаций, среди которых:

  • Благовещенская церковь — самый древний храм в Витебске, построенный в 12 веке искусными византийскими мастерами
  • Улица Толстого в губернском стиле, где я расскажу о местном дворянском и купеческом наследии
  • Ратуша — символ независимости и могущества Витебска, памятник архитектуры 18 века
  • Католический храм Святой Варвары — старейший костёл города в барочном стиле с элементами неоготики
  • Улица Суворова — центр культурной и развлекательной жизни с плотной исторической застройкой
  • Кукольный театр «Лялька» — продолжатель традиций белорусского искусства батлейка

И многое другое!

Организационные детали

Поездка проходит на вашем автомобиле. Если вы путешествуете без машины, пишите мне — обсудим другие варианты передвижения.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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