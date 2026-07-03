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было просто нереально. Мы до последнего сомневались - а не отменить ли нам экскурсию? Но в итоге рискнули и не пожалели! Жалко было бы приехать в Витебск на 1 день и в итоге ничего не увидеть и не узнать о нем. Спасибо Алексею, что провел нам экскурсию в таких экстремальных условиях. Мы добирались до локаций на авто, по ходу слушая Алексея, потом выходили на несколько минут на улицу и снова прыгали в машину. И таким вот образом героически осилили всю экскурсию! Алексея интересно слушать, у него грамотная речь и он хороший рассказчик. В идеальных погодных условиях у нас было бы вообще еще больше восторга))