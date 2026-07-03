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Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
4 авг в 18:00
5 авг в 18:00
от 7900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
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Витебск: история и лица города
От древних храмов до Шагала и «Славянского базара» - по главным локациям на авто и пешком
3 авг в 08:00
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от 12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
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Витебск и музей-усадьба Здравнёво
Познакомьтесь с Витебском - культурной столицей Беларуси. Посетите знаковые места и усадьбу Здравнёво, где творил Илья Репин
Сегодня в 08:30
Завтра в 15:00
от 8300 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Большое спасибо Алексею за интересную и неординарную экскурсию. Сразу чувствуется, что он любит, прекрасно знает и понимает свой город.
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К
Спасибо за профессионализм, доброжелательность и душевность 🙏
Благодаря рассказам об истории города мы не только расширили свой кругозор, но и прониклись любовью к городу Витебску в частности.
Благодаря рассказам об истории города мы не только расширили свой кругозор, но и прониклись любовью к городу Витебску в частности.
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Е
Витебск оказался удивительно интересным городом благодаря нашему гиду,сами мы не смогли бы побывать в таких разных локациях. Очень насыщенная и атмосферная вышла прогулка. Всем однозначно рекомендуем Алексея,не пожалеете!
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b
Алексей отличный гид Даже не ожидали Рекомендую Гид молодец
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М
Благодарим Алексея за знакомство с Витебском! Экскурсия спланирована очень грамотно, благодаря автомобильному формату посетили важные достопримечательности на значительном удалении от
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Х
Прекрасная, содержательная, интересная экскурсия. Великолепный гид Алексей - человек, влюблённый в город и в свою профессию- показал всё основные достопримечательности города. Рекомендую всем этого экскурсовода, этот маршрут!
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на экскурсии были с семьей:
2 взрослых, 2 ребенка (7и 9лет) и бабушка- всем понравилось! были на своей машине. Алексей предлогает
2 взрослых, 2 ребенка (7и 9лет) и бабушка- всем понравилось! были на своей машине. Алексей предлогает
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Алексей - супер! Вся наша группа от него в восторге. подача материала, выбор маршрута, все было идеально. спасибо!
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Наша экскурсия с Алексеем выпала на день, когда в Беларусь пришел снежный ураган. Было очень холодно, ветрено, ходить по улицам
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Хочу сказать, огромное спасибо, Алексею, за экскурсию. Было очень интересно, познавательно. Посетили такие места, в которые самостоятельно никогда бы не
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Всего 38 отзывов в Витебске в категории "На машине"
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Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Витебску в августе 2026
Сейчас в Витебске в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 7900 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Витебске на 2026 год на машине, 38 ⭐ отзывов, цены от 7900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь