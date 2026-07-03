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Экскурсии по Витебску на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Витебске, цены от 7900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
На машине
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
4 авг в 18:00
5 авг в 18:00
от 7900 ₽ за всё до 8 чел.
Витебск: история и лица города
На машине
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Витебск: история и лица города
От древних храмов до Шагала и «Славянского базара» - по главным локациям на авто и пешком
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
от 12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
На машине
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
Познакомьтесь с Витебском - культурной столицей Беларуси. Посетите знаковые места и усадьбу Здравнёво, где творил Илья Репин
Сегодня в 08:30
Завтра в 15:00
от 8300 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Большое спасибо Алексею за интересную и неординарную экскурсию. Сразу чувствуется, что он любит, прекрасно знает и понимает свой город.
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К
Витебск: история и лица города
Спасибо за профессионализм, доброжелательность и душевность 🙏

Благодаря рассказам об истории города мы не только расширили свой кругозор, но и прониклись любовью к городу Витебску в частности.
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Е
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Витебск оказался удивительно интересным городом благодаря нашему гиду,сами мы не смогли бы побывать в таких разных локациях. Очень насыщенная и атмосферная вышла прогулка. Всем однозначно рекомендуем Алексея,не пожалеете!
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b
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Алексей отличный гид Даже не ожидали Рекомендую Гид молодец
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М
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Благодарим Алексея за знакомство с Витебском! Экскурсия спланирована очень грамотно, благодаря автомобильному формату посетили важные достопримечательности на значительном удалении от
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исторического центра. Алексей знает про Витебск буквально всё. Мы влюбились в этот прекрасный город. Маршрут спланирован очень грамотно - от окраин до центра, от легендарных древностей к недавнему прошлому и современности. Захотелось приехать в Витебск еще и еще, для более детального знакомства, посещения театра и музеев и просто прогулок по историческим улочкам.

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Х
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Прекрасная, содержательная, интересная экскурсия. Великолепный гид Алексей - человек, влюблённый в город и в свою профессию- показал всё основные достопримечательности города. Рекомендую всем этого экскурсовода, этот маршрут!
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Олеся
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
на экскурсии были с семьей:
2 взрослых, 2 ребенка (7и 9лет) и бабушка- всем понравилось! были на своей машине. Алексей предлогает
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интересный маршрут, обладает достаточными знаниями, чтобы обсудить ту или иную тему. для однодневного посещения Витебска - идеально! коснулись и истории, и религии в разных верованиях, и архитектуры, и современный стрит-арт увидели.
никто не пожалел о времени и выборе данной экскурсии!

на экскурсии были с семьей:
на экскурсии были с семьей:
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Юлия
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Алексей - супер! Вся наша группа от него в восторге. подача материала, выбор маршрута, все было идеально. спасибо!
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Людмила
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Наша экскурсия с Алексеем выпала на день, когда в Беларусь пришел снежный ураган. Было очень холодно, ветрено, ходить по улицам
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было просто нереально. Мы до последнего сомневались - а не отменить ли нам экскурсию? Но в итоге рискнули и не пожалели! Жалко было бы приехать в Витебск на 1 день и в итоге ничего не увидеть и не узнать о нем. Спасибо Алексею, что провел нам экскурсию в таких экстремальных условиях. Мы добирались до локаций на авто, по ходу слушая Алексея, потом выходили на несколько минут на улицу и снова прыгали в машину. И таким вот образом героически осилили всю экскурсию! Алексея интересно слушать, у него грамотная речь и он хороший рассказчик. В идеальных погодных условиях у нас было бы вообще еще больше восторга))

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Марина
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Хочу сказать, огромное спасибо, Алексею, за экскурсию. Было очень интересно, познавательно. Посетили такие места, в которые самостоятельно никогда бы не
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попали. Хочется отметить большую любовь Алексея к своему городу, это чувствовалось в каждом слове, в каждом факте, в каждом жесте. После экскурсии мы влюбились в Витебск ещё больше. ❤️

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Всего 38 отзывов в Витебске в категории "На машине"

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Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто);
  2. Витебск: история и лица города;
  3. Витебск и музей-усадьба Здравнёво.
Какие места ещё посмотреть в Витебске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Успенский Собор;
  2. Воскресенская церковь;
  3. Благовещенская церковь;
  4. Ратуша;
  5. Музей Марка Шагала;
  6. Художественный Музей;
  7. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Витебску в августе 2026
Сейчас в Витебске в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 7900 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Витебске на 2026 год на машине, 38 ⭐ отзывов, цены от 7900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь