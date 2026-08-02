В конце 19 и начале 20 века Витебск стал эпицентром культурных событий, привлекая таланты со всей Российской империи.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по историческим местам, связанным с жизнью и

творчеством таких великих художников, как Казимир Малевич и Марк Шагал. Вы узнаете о создании Витебского народного художественного училища, его роли в развитии авангардного искусства и о том, как Витебск стал домом для УНОВИСа - уникального творческого объединения, идеи которого оказали значительное влияние на развитие мирового искусства. Маршрут экскурсии включает посещение Дома губернатора, арт-центра и дома-музея Марка Шагала, здания художественного техникума и музея истории Витебского народного художественного училища. Это путешествие по времени не только раскроет перед вами тайны прошлого, но и позволит глубже понять, как искусство отражает и формирует историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Витебску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город наполнен зеленью и жизнью. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но холод и снег могут ограничить комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.