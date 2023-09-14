Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое

Прогуляться по городу, узнать о его творческих объединениях и самих творцах

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В конце 19 — первой половине 20 века творческая жизнь в Витебске била ключом.

Мы пройдём по уютным центральным улицам и обсудим то, каким был город на рубеже столетий, как на нём отразились внешние события и эпохальные перемены.

Вы узнаете, домом для каких культурных феноменов стал Витебск, почему именно здесь обосновались Малевич и Шагал, кто такие «уновисы» и другое.
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
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Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут проходит по центральным улицам Витебска через Дом губернатора, арт-центр Марка Шагала, дом-музей Марка Шагала, здание художественного техникума и музей истории Витебского народного художественного училища (с посещением). В ходе прогулки вы узнаете:

  • каким был Витебск в переломный для Российской империи период рубежа веков;
  • кто такой Юдель Пэн и как оборвалась его жизнь в 1930-е гг.;
  • как появилось и функционировало одно из первых творческих объединений на территории РСФСР — Витебское народное художественное училище;
  • какую роль сыграл Марк Шагал в создании ВНХУ;
  • что творили и изобретали в стенах училища такие художники, как Эль Лисицкий, Давид Якерсон, Вера Ермолаева и многие другие;
  • как жил в Витебске Казимир Малевич, какие идеи отстаивал и как назвал свою дочь;
  • зачем Малевич основал УНОВИС, что значит это название и чем занимались его члены.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает посещение музея истории ВНХУ. Дополнительно оплачивается входной билет — 5 бел. руб. /взрослый и 2,5 бел. руб. /льготный. При желании вы можете оплатить экскурсию от музейного гида — 15 бел. руб. (40–60 мин.).
  • Посещение таких объектов, как дом-музей и арт-центр Марка Шагала, опционально и не входит в программу. Однако если вы захотите там побывать, наша экскурсия будет поставлена «на паузу», т. е. время, выделенное на посещение этих мест, не считается временем проведения экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площадке у входа в храм Благовещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
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Ирина
14 сен 2023
К сожалению, с самим Сергеем познакомиться не удалось. Гид в запланированную дату экскурсии был занят своими делами в другом городе и выяснилось случайно, что забыл о заказе. Ставлю оценку 3 только потому, что с его стороны была предложена замена. Но заменяющей оказалась не сильно погруженная в тему гид, на мой взгляд. Светлана очень старалась найти тот самый контент, который мы ожидали из описания экскурсии. Самым ярким событием оказалась другая экскурсия от гида в самом музее УНОВИС. Поэтому рекомендую самостоятельно посетить этот музей в Витебске вне этой экскурсии. Светлане спасибо за истории о жизни Шагаловского квартала и историю синагоги, которую восстановили и открыли только в конце июля этого года.
Допускаю, что произошло недоразумение, и Сергей отличный гид, но возможности оценить его экспертность и контент экскурсии не получилось…

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