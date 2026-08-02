В конце 19 и начале 20 века Витебск стал эпицентром культурных событий, привлекая таланты со всей Российской империи.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по историческим местам, связанным с жизнью и
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по историческим местам, связанным с жизнью и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут по центральным улицам Витебска
- 🎨 Знакомство с творчеством Малевича и Шагала
- 🏛 Посещение музея истории ВНХУ
- 🖼 Интересные факты о Витебском народном художественном училище
- 📚 Погружение в историю искусства начала 20 века
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Витебску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город наполнен зеленью и жизнью. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но холод и снег могут ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом губернатора
- Арт-центр Марка Шагала
- Дом-музей Марка Шагала
- Здание художественного техникума
- Музей истории Витебского народного художественного училища
Описание экскурсии
Наш маршрут проходит по центральным улицам Витебска через Дом губернатора, арт-центр Марка Шагала, дом-музей Марка Шагала, здание художественного техникума и музей истории Витебского народного художественного училища (с посещением). В ходе прогулки вы узнаете:
- каким был Витебск в переломный для Российской империи период рубежа веков;
- кто такой Юдель Пэн и как оборвалась его жизнь в 1930-е гг.;
- как появилось и функционировало одно из первых творческих объединений на территории РСФСР — Витебское народное художественное училище;
- какую роль сыграл Марк Шагал в создании ВНХУ;
- что творили и изобретали в стенах училища такие художники, как Эль Лисицкий, Давид Якерсон, Вера Ермолаева и многие другие;
- как жил в Витебске Казимир Малевич, какие идеи отстаивал и как назвал свою дочь;
- зачем Малевич основал УНОВИС, что значит это название и чем занимались его члены.
Организационные детали
- Экскурсия предполагает посещение музея истории ВНХУ. Дополнительно оплачивается входной билет — 5 бел. руб. /взрослый и 2,5 бел. руб. /льготный. При желании вы можете оплатить экскурсию от музейного гида — 15 бел. руб. (40–60 мин.).
- Посещение таких объектов, как дом-музей и арт-центр Марка Шагала, опционально и не входит в программу. Однако если вы захотите там побывать, наша экскурсия будет поставлена «на паузу», т. е. время, выделенное на посещение этих мест, не считается временем проведения экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встречаемся у здания музея Витебского народного художественного училища (ул. Марка Шагала, 5а)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 288 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Родился в Витебске. Жил в Минске и Питере. Окончил исторический факультет Белорусского государственного университета в 2012 году. Я аттестованный экскурсовод и профессиональный историк. Вместе с командой местных гидов мы проводим экскурсии по различным местам и темам. Мы любим и ценим свой город — и будем рады приоткрыть для вас страницы истории тысячелетнего Витебска!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 2 авг 2026
Информации много и она интересная, но это вообще не та экскурсия, что заявлена: вместо "Витебск на рубеже 19–20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое" мы получили обзорную по
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Экскурсию проводила Светлана Николаевна - гид со стажем, образованный и интеллигентный человек, а также влюбленный в творчество Марка Шагала. Я - человек далекий от живописи (и даже рисования!), но мне
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Очень не люблю ситуацию, когда выбираешь гида по отзывам, читая описания экскурсии, находишь человека близкого по духу и….
приходит другой человек. И чаще всего, твои ожидания от экскурсии не оправдываются. Хотя формально нет претензий к квалификации и знаниям, но хочется атмосферы, особенно в вопросах касающихся искусства, тем более в искусстве авангарда.
приходит другой человек. И чаще всего, твои ожидания от экскурсии не оправдываются. Хотя формально нет претензий к квалификации и знаниям, но хочется атмосферы, особенно в вопросах касающихся искусства, тем более в искусстве авангарда.
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1.06.25 нам провел тематическую экскурсию по русскому авангарду отличный экскурсовод Сергей. Мы с подругой приехали из Питера специально, чтобы погрузиться в эту тему в Витебске - городе, тесно связанном с
+1
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Мы в Витебске не новички, но Сергей смог открыть для нас новые грани истории и культуры прекрасного города. Чувствуется глубокое владение материалом и умение показать и рассказать слушателям. Сергей вовлек и увлек нас, время пролетело незаметно, и мы смогли лучше понять и еще больше полюбить Витебск!
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Я коренная витебчанка, люблю Витебск и интересуюсь его историей, но очень много фактов впервые узнала во время экскурсии. Рада, что рассказать моим друзьям о Витебске доверила Сергею. Спасибо!
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