К сожалению, с самим Сергеем познакомиться не удалось. Гид в запланированную дату экскурсии был занят своими делами в другом городе и выяснилось случайно, что забыл о заказе. Ставлю оценку 3 только потому, что с его стороны была предложена замена. Но заменяющей оказалась не сильно погруженная в тему гид, на мой взгляд. Светлана очень старалась найти тот самый контент, который мы ожидали из описания экскурсии. Самым ярким событием оказалась другая экскурсия от гида в самом музее УНОВИС. Поэтому рекомендую самостоятельно посетить этот музей в Витебске вне этой экскурсии. Светлане спасибо за истории о жизни Шагаловского квартала и историю синагоги, которую восстановили и открыли только в конце июля этого года.

Допускаю, что произошло недоразумение, и Сергей отличный гид, но возможности оценить его экспертность и контент экскурсии не получилось…