Прогуляться по городу, узнать о его творческих объединениях и самих творцах
В конце 19 — первой половине 20 века творческая жизнь в Витебске била ключом.
Мы пройдём по уютным центральным улицам и обсудим то, каким был город на рубеже столетий, как на нём отразились внешние события и эпохальные перемены.
Вы узнаете, домом для каких культурных феноменов стал Витебск, почему именно здесь обосновались Малевич и Шагал, кто такие «уновисы» и другое.
Мы пройдём по уютным центральным улицам и обсудим то, каким был город на рубеже столетий, как на нём отразились внешние события и эпохальные перемены.
Вы узнаете, домом для каких культурных феноменов стал Витебск, почему именно здесь обосновались Малевич и Шагал, кто такие «уновисы» и другое.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут проходит по центральным улицам Витебска через Дом губернатора, арт-центр Марка Шагала, дом-музей Марка Шагала, здание художественного техникума и музей истории Витебского народного художественного училища (с посещением). В ходе прогулки вы узнаете:
- каким был Витебск в переломный для Российской империи период рубежа веков;
- кто такой Юдель Пэн и как оборвалась его жизнь в 1930-е гг.;
- как появилось и функционировало одно из первых творческих объединений на территории РСФСР — Витебское народное художественное училище;
- какую роль сыграл Марк Шагал в создании ВНХУ;
- что творили и изобретали в стенах училища такие художники, как Эль Лисицкий, Давид Якерсон, Вера Ермолаева и многие другие;
- как жил в Витебске Казимир Малевич, какие идеи отстаивал и как назвал свою дочь;
- зачем Малевич основал УНОВИС, что значит это название и чем занимались его члены.
Организационные детали
- Экскурсия предполагает посещение музея истории ВНХУ. Дополнительно оплачивается входной билет — 5 бел. руб. /взрослый и 2,5 бел. руб. /льготный. При желании вы можете оплатить экскурсию от музейного гида — 15 бел. руб. (40–60 мин.).
- Посещение таких объектов, как дом-музей и арт-центр Марка Шагала, опционально и не входит в программу. Однако если вы захотите там побывать, наша экскурсия будет поставлена «на паузу», т. е. время, выделенное на посещение этих мест, не считается временем проведения экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площадке у входа в храм Благовещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Витебске
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Родился в Витебске. Жил в Минске и Питере. Окончил исторический факультет Белорусского государственного университета в 2012 году. Я аттестованный экскурсовод и профессиональный историк. Вместе с командой местных гидов мы проводим экскурсии по различным местам и темам. Мы любим и ценим свой город — и будем рады приоткрыть для вас страницы истории тысячелетнего Витебска!
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Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
14 сен 2023
К сожалению, с самим Сергеем познакомиться не удалось. Гид в запланированную дату экскурсии был занят своими делами в другом городе и выяснилось случайно, что забыл о заказе. Ставлю оценку 3 только потому, что с его стороны была предложена замена. Но заменяющей оказалась не сильно погруженная в тему гид, на мой взгляд. Светлана очень старалась найти тот самый контент, который мы ожидали из описания экскурсии. Самым ярким событием оказалась другая экскурсия от гида в самом музее УНОВИС. Поэтому рекомендую самостоятельно посетить этот музей в Витебске вне этой экскурсии. Светлане спасибо за истории о жизни Шагаловского квартала и историю синагоги, которую восстановили и открыли только в конце июля этого года.
Допускаю, что произошло недоразумение, и Сергей отличный гид, но возможности оценить его экспертность и контент экскурсии не получилось…
Допускаю, что произошло недоразумение, и Сергей отличный гид, но возможности оценить его экспертность и контент экскурсии не получилось…
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