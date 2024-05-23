Необычные экскурсии по Витебску

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные» в Витебске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
58 отзывов
Тайны Витебска: прогулка с дегустацией наливок
Прогулка по Витебску откроет вам его мистическую сторону: легенды, загадочные места и традиции. Дегустация наливок добавит вкус к вашим впечатлениям
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
4 200 за всё до 10 чел.
Мелодии витебских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
3 900 за всё до 10 чел.
Витебск: прогулка по следам Марка Шагала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Витебск: следы Марка Шагала - путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир искусства Витебска, где каждый уголок расскажет историю Марка Шагала и его современников
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
4 500 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия в Витебске: раскройте тайну пропажи
Погрузитесь в мир тайн и загадок Витебска, раскрывая секреты прошлого в увлекательной квест-экскурсии
Начало: В районе площади Свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
5 000 за всё до 5 чел.
Витебск: история, написанная красками
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе площади Свободы
21 июня в 09:30
22 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: На площадке у входа в храм Благовещения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Экскурсия началась вовремя и продлилась на 40 минут больше - Анастасия с удовольствием отвечала на наши вопросы, в том числе
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    выходящие за рамки осуждаемого на экскурсии. Время пролетело незаметно, несмотря на дождик, было весело, увлекательно и познавательно. Витебск и многие исторические события Беларуси и России стали более объемными и понятными. На следующий день поделились полученной информацией со знакомой коренной витебчанкой - ей тоже оказалось очень интересно поближе узнать свой город.

  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Мелодии витебских улиц
    Были в Витебске проездом на 9 мая, договорились с Алексеем на экскурсию. Все прошло отлично. Алексей легко и непринуждённо рассказал об основных достопримечательностях, провел нас по центру. Спасибо.
  • Р
    Ремма
    13 мая 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Экскурсия замечательная, очень много интересной информации, которая подаётся в простой и понятной форме. Катерина все прекрасно придумала и организовала. Есть дополнительный материал, фотографии и т. д. Очень знающий и образованный человек. Время пролетело совершенно незаметно. Большое спасибо за интереснейшую экскурсию!
  • Л
    Лена
    13 мая 2024
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Весело, бойко, с юмором и любовью к городу. Спасибо, Анастасия!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Мелодии витебских улиц
    Наш приезд в Витебск был омрачен ужасной погодой, город казался маленьким, мрачным, провинциальным. В общем, очень сильно мы расстроились, пока
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    не началась экскурсия с Алексеем! Он очень хороший рассказчик, приятный, спокойный, вежливый человек - олицетворение замечательных добрых жителей Беларуси! Под проливным дождем больше двух часов Алексей водил нас по городу, хотя сам был одет очень легко. Ни разу не попытался сократить маршрут или схалтурить, чтобы побыстрее экскурсии закончить. Показал как "парадные улицы", так и дворики Витебска. По маршрутам Алексея мы гуляли еще не раз! Из всех экскурсий, которые брали в Беларуси больше всего нам повезло именно с Алексеем! Большое Вам спасибо, успехов и всех благ!

  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Мелодии витебских улиц
    Экскурсия просто супер! За 2-2,5 часа мы обошли все самые знаковые места Витебска. Заходили во внутренние дворики с графити, послушали интересные истории про город, памятники, здания и улицы. Очень советуем данную экскурсию и экскурсовода!
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Добрый день! Экскурсия с Анастасией прошла на одном дыхании, очень интересно, информативно, живо. Мы подчерпнули много новой информации. Выражаем огромную благодарность, если соберемся на экскурсию только к Анастасии!
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Великолепная экскурсия-квест, которую однозначно рекомендуем для посещения! Не смотря на проливной дождь провели больше 3 часов, гуляя по городу с
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    Екатериной и разгадывав квест. Сразу хотим отметить очень продуманный и разнообразный квест (причем задания встречаются интересные и заставляющие «шевелить извилинами» даже взрослых), где нужно искать подсказки по городу, сопоставлять исторические факты и даже вспомнить основы шифрования! Были с ребенком 10 лет - удовольствие получили как взрослые, так и ребенок, который весь вечер после квеста делился впечатлениями о том, что это был лучший квест-экскурсия за всю поездку по Белоруссии. При этом мы достаточно «опытные» путешественники, которые посетили достаточно много экскурсий, в том числе в формате квестов. Отдельно хотим отметить, что помимо интересного квеста вся прогулка сопровождается рассказом от гида. Екатерина очень знающий, эрудированный гид, которую крайне приятно слушать. Каждое задание квеста сопровождается погружением в исторический контекст, знакомством с историей города, а сами задания позволяют лучше запомнить исторические факты. Екатерина нашла оптимальное соотношение между экскурсией и интерактивной составляющей, видно, что на формирование программы потрачено много времени и сил, чтобы сделать ее максимально качественно. Однозначно рекомендуем данный формат для всех путешественников, при этом считаем, что цена данной программы должна быть значительно выше.

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Очень интересный и необычный формат экскурсии с элементами квеста. Детям очень понравилось искать конверты с подсказками и слушать интересные истории.
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    Первая экскурсия, из которой они много что запомнили и теперь рассказывают друзьям. Катерина - отличный экскурсовод и очень душевный человек, прекрасно знает город и при необходимости, с радостью даст любые рекомендации. Однозначно рекомендуем! Будете в Витебске обязательно найдите время для экскурсии с Катериной. Ну а мы обязательно вернемся еще раз!

  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Витебск: прогулка по следам Марка Шагала
    С нами гуляла Светлана. Оказалось, что она бывший директор музея. Это был приятный поворот) плюс было много приятных неожиданных точек
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    на маршруте, например, мы попали внутрь отреставрированной синагоги, тк Светлана договорилась, чтобы нас пустили. Если вы не готовы к таким неожиданным точкам, не ходите, но мне очень понравилось. Единственное, мы по времени не успели в музей Шагала. Но будет повод приехать еще раз)

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Необычные»

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  3. Витебск: прогулка по следам Марка Шагала
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Благовещенская церковь
  4. Ратуша
  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
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