1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Витебска: прогулка с дегустацией наливок
Прогулка по Витебску откроет вам его мистическую сторону: легенды, загадочные места и традиции. Дегустация наливок добавит вкус к вашим впечатлениям
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Витебск: следы Марка Шагала - путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир искусства Витебска, где каждый уголок расскажет историю Марка Шагала и его современников
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Квест-экскурсия в Витебске: раскройте тайну пропажи
Погрузитесь в мир тайн и загадок Витебска, раскрывая секреты прошлого в увлекательной квест-экскурсии
Начало: В районе площади Свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе площади Свободы
21 июня в 09:30
22 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: На площадке у входа в храм Благовещения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 мая 2024Экскурсия началась вовремя и продлилась на 40 минут больше - Анастасия с удовольствием отвечала на наши вопросы, в том числе
- ЮЮлия16 мая 2024Были в Витебске проездом на 9 мая, договорились с Алексеем на экскурсию. Все прошло отлично. Алексей легко и непринуждённо рассказал об основных достопримечательностях, провел нас по центру. Спасибо.
- РРемма13 мая 2024Экскурсия замечательная, очень много интересной информации, которая подаётся в простой и понятной форме. Катерина все прекрасно придумала и организовала. Есть дополнительный материал, фотографии и т. д. Очень знающий и образованный человек. Время пролетело совершенно незаметно. Большое спасибо за интереснейшую экскурсию!
- ЛЛена13 мая 2024Весело, бойко, с юмором и любовью к городу. Спасибо, Анастасия!
- ММария12 мая 2024Наш приезд в Витебск был омрачен ужасной погодой, город казался маленьким, мрачным, провинциальным. В общем, очень сильно мы расстроились, пока
- ААнастасия12 мая 2024Экскурсия просто супер! За 2-2,5 часа мы обошли все самые знаковые места Витебска. Заходили во внутренние дворики с графити, послушали интересные истории про город, памятники, здания и улицы. Очень советуем данную экскурсию и экскурсовода!
- ЮЮлия11 мая 2024Добрый день! Экскурсия с Анастасией прошла на одном дыхании, очень интересно, информативно, живо. Мы подчерпнули много новой информации. Выражаем огромную благодарность, если соберемся на экскурсию только к Анастасии!
- ИИгорь11 мая 2024Великолепная экскурсия-квест, которую однозначно рекомендуем для посещения! Не смотря на проливной дождь провели больше 3 часов, гуляя по городу с
- ЕЕкатерина10 мая 2024Очень интересный и необычный формат экскурсии с элементами квеста. Детям очень понравилось искать конверты с подсказками и слушать интересные истории.
- ЕЕкатерина3 мая 2024С нами гуляла Светлана. Оказалось, что она бывший директор музея. Это был приятный поворот) плюс было много приятных неожиданных точек
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Необычные»
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