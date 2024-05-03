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Индивидуальная
3 часа
Витебск: следы Марка Шагала - путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир искусства Витебска, где каждый уголок расскажет историю Марка Шагала и его современников
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе площади Свободы
21 июня в 09:30
22 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: На площадке у входа в храм Благовещения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 мая 2024С нами гуляла Светлана. Оказалось, что она бывший директор музея. Это был приятный поворот) плюс было много приятных неожиданных точек
- ВВероника28 апреля 2024Экскурсию нам проводила Светлана. Прекрасно владеет информацией о своем рожном городе, наши пожелания учтены. Поскольку мы были на машине, то в эту экскурсию объяли необъятное и получили огромное удовольствие. Рекомендуем
- ННина21 апреля 2024Для тех, кто любит историю искусства! Увлекательнейший рассказ о жизни и творчестве величайших художников, вплетенный в историю города, из уст обонятельной Аллы!!! Можно слушать бесконечно! Спасибо! Обязательно вернемся!
- ЮЮлия20 апреля 2024Огромное спасибо экскурсоводу Светлане Козловой (рекомендована Сергеем)! Восхитительная, интереснейшая экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Искусство и музеи»
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