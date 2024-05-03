Искусство и музеи – экскурсии в Витебске

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Витебске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Витебск: прогулка по следам Марка Шагала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Витебск: следы Марка Шагала - путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир искусства Витебска, где каждый уголок расскажет историю Марка Шагала и его современников
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
4 500 за всё до 10 чел.
Витебск: история, написанная красками
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе площади Свободы
21 июня в 09:30
22 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: На площадке у входа в храм Благовещения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Витебск: прогулка по следам Марка Шагала
    С нами гуляла Светлана. Оказалось, что она бывший директор музея. Это был приятный поворот) плюс было много приятных неожиданных точек
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    на маршруте, например, мы попали внутрь отреставрированной синагоги, тк Светлана договорилась, чтобы нас пустили. Если вы не готовы к таким неожиданным точкам, не ходите, но мне очень понравилось. Единственное, мы по времени не успели в музей Шагала. Но будет повод приехать еще раз)

  • В
    Вероника
    28 апреля 2024
    Витебск: прогулка по следам Марка Шагала
    Экскурсию нам проводила Светлана. Прекрасно владеет информацией о своем рожном городе, наши пожелания учтены. Поскольку мы были на машине, то в эту экскурсию объяли необъятное и получили огромное удовольствие. Рекомендуем
  • Н
    Нина
    21 апреля 2024
    Витебск: история, написанная красками
    Для тех, кто любит историю искусства! Увлекательнейший рассказ о жизни и творчестве величайших художников, вплетенный в историю города, из уст обонятельной Аллы!!! Можно слушать бесконечно! Спасибо! Обязательно вернемся!
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Витебск: прогулка по следам Марка Шагала
    Огромное спасибо экскурсоводу Светлане Козловой (рекомендована Сергеем)! Восхитительная, интереснейшая экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Витебск: прогулка по следам Марка Шагала
  2. Витебск: история, написанная красками
  3. Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Какие места ещё посмотреть в Витебске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Благовещенская церковь
  4. Ратуша
  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в июне 2024
Сейчас в Витебске в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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