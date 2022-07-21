Мы прогуляемся по колоритным улицам и увидим главные достопримечательности города: Успенский собор, Ратушу, Воскресенскую и Благовещенскую церкви, дворец Губернатора и памятник князю Ольгерду. Я раскрою, почему у Витебска два дня рождения, куда пропали местные замки, при каких обстоятельствах по городу проехал первый трамвай Беларуси и другие интересные факты.
Вы посетите старинную усадьбу Репина, расположенную всего в 16 километрах от города. Увидите дом, спроектированный самим художником, пройдете по живописной аллее и подниметесь на «горку натурщика». Полюбуетесь пейзажами Западной Двины, вспомните знаменитую картину «Лунная ночь» и поймете, почему Здравнёво стало для Репина настоящим местом силы.