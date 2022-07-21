Витебск и музей-усадьба Здравнёво

Погулять по центру города и съездить в музей Ильи Репина за 1 день

5
3 отзыва
Витебск — культурная столица Беларуси.

Я раскрою, как он стал «Меккой авангарда» 20 века, покажу арт-центр Марка Шагала и другие знаковые места города. А еще вы посетите идиллическую усадьбу Здравнёво, где жил замечательный художник Илья Репин. Насладитесь видами Западной Двины и проникнетесь царящей там атмосферой умиротворения.
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Витебске

Мы прогуляемся по колоритным улицам и увидим главные достопримечательности города: Успенский собор, Ратушу, Воскресенскую и Благовещенскую церкви, дворец Губернатора и памятник князю Ольгерду. Я раскрою, почему у Витебска два дня рождения, куда пропали местные замки, при каких обстоятельствах по городу проехал первый трамвай Беларуси и другие интересные факты.

Путешествие в Здравнёво

Вы посетите старинную усадьбу Репина, расположенную всего в 16 километрах от города. Увидите дом, спроектированный самим художником, пройдете по живописной аллее и подниметесь на «горку натурщика». Полюбуетесь пейзажами Западной Двины, вспомните знаменитую картину «Лунная ночь» и поймете, почему Здравнёво стало для Репина настоящим местом силы.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты в музей-усадьбу оплачиваются дополнительно: 18 белорусских рублей взрослые, 9 — школьники и студенты
  • По территории музея могут проводить экскурсии только местные гиды. Вы сможете воспользоваться их услугами или погулять самостоятельно. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
21 июля 2022
Очень доброжелательный и приветливый экскурсовод. Разносторонний, отлично владеет материалом, отзывчивый: гибко отвечает на "хотелки" клиентов. Грамотный и умелый рассказчик. Экскурсия была интересна как людям, уже бывавшим в Витебске, так и детям, приехавшим впервые. После экскурсии советую пройти по упоминаемым в экскурсии музеям - в ближайшие дни. Характер экскурсии - историко-художественный.
Людмила
20 июля 2022
Все очень понравилось, Анастасия провела нам очень интерестную и информативную экскурсию, показала все достопримечательности, котырые мы хотели посмотреть, ответила на все интересующие вопросы, так же очень понравилось внимательное отношение и доброжелательность гида.
Т
10 июля 2022
В Витебске большое количество интересных достопримечательностей и красивых мест.
У Анастасии теплое отношение к туристам, отличное знание города, событий что с ним связаны. Очень увлечённо рассказывает. Было интересно.
Отдельное спасибо за организацию поездки в Здравнёво.

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