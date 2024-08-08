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художественной истории Витебска. Всеми своими знаниями Алла поделилась на экскурсии, которая объединяла легкость непринуждённой прогулки с информационной насыщенностью лекции. Маршрут выверенный, вроде ты просто гуляешь, а по факту по оптимальному маршруту переходишь от одной достопримечательности к другой. От всего сердца рекомендую данную экскурсию к посещению!