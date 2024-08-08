2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
14 авг в 09:00
21 авг в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: Встречаемся у здания музея Витебского народного ху...
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе площади Свободы
Завтра в 14:00
3 сен в 09:00
4 450₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 августа 2024Очень интересная экскурсия! Большое спасибо Алексею!
- РРоман8 августа 2024Экскурсия, которую провел Сергей, оказалась насыщенной и познавательной в моем тематическом дне, посвященном творчеству М. Шагала и других художников, творивших
- ААлександр5 августа 2024Спасибо Алексею за раскрытие для нас витебского культурного духа.
- ААлександра31 июля 2024Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод, и очень-очень обаятельный город! Невозможно остаться равнодушным
- ККсения28 июля 2024Спасибо Сергею за экскурсию, нам очень понравилось! Мы приехали в Витебск чтобы познакомится с городом Шагала, получили прекрасную прогулку по местам связанным с художником а так же познакомились с историей города с основными достопримечательностям, 3 часа пролетели незаметно
- ММария17 июня 2024Огромное спасибо Алле за чудесную экскурсию! Алла настоящий знаток города, его архитектуры и истории, как "общей истории", так и уникальной
- ННина21 апреля 2024Для тех, кто любит историю искусства! Увлекательнейший рассказ о жизни и творчестве величайших художников, вплетенный в историю города, из уст обонятельной Аллы!!! Можно слушать бесконечно! Спасибо! Обязательно вернемся!
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Нескучные экскурсии»
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