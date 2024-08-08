Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Витебске, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мелодии витебских улиц
Пешая
31 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
14 авг в 09:00
21 авг в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: Встречаемся у здания музея Витебского народного ху...
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Витебск: история, написанная красками
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе площади Свободы
Завтра в 14:00
3 сен в 09:00
4 450 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 августа 2024
    Мелодии витебских улиц
    Очень интересная экскурсия! Большое спасибо Алексею!
  • Р
    Роман
    8 августа 2024
    Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
    Экскурсия, которую провел Сергей, оказалась насыщенной и познавательной в моем тематическом дне, посвященном творчеству М. Шагала и других художников, творивших
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    в Витебске. Маршрут выверен очень удачно. Много интересных фактов и удачные ракурсы. Кроме того Сергей заранее дал рекомендации забронировать экскурсии в музее ВНХУ, доме-музее М. Шагала и Арт-музее. Я остался очень доволен экскурсионным днем. Рекомендую!

  • А
    Александр
    5 августа 2024
    Мелодии витебских улиц
    Спасибо Алексею за раскрытие для нас витебского культурного духа.
    Спасибо Алексею за раскрытие для нас витебского культурного духаСпасибо Алексею за раскрытие для нас витебского культурного духаСпасибо Алексею за раскрытие для нас витебского культурного духа
  • А
    Александра
    31 июля 2024
    Мелодии витебских улиц
    Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод, и очень-очень обаятельный город! Невозможно остаться равнодушным
  • К
    Ксения
    28 июля 2024
    Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
    Спасибо Сергею за экскурсию, нам очень понравилось! Мы приехали в Витебск чтобы познакомится с городом Шагала, получили прекрасную прогулку по местам связанным с художником а так же познакомились с историей города с основными достопримечательностям, 3 часа пролетели незаметно
  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Витебск: история, написанная красками
    Огромное спасибо Алле за чудесную экскурсию! Алла настоящий знаток города, его архитектуры и истории, как "общей истории", так и уникальной
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    художественной истории Витебска. Всеми своими знаниями Алла поделилась на экскурсии, которая объединяла легкость непринуждённой прогулки с информационной насыщенностью лекции. Маршрут выверенный, вроде ты просто гуляешь, а по факту по оптимальному маршруту переходишь от одной достопримечательности к другой. От всего сердца рекомендую данную экскурсию к посещению!

  • Н
    Нина
    21 апреля 2024
    Витебск: история, написанная красками
    Для тех, кто любит историю искусства! Увлекательнейший рассказ о жизни и творчестве величайших художников, вплетенный в историю города, из уст обонятельной Аллы!!! Можно слушать бесконечно! Спасибо! Обязательно вернемся!

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мелодии витебских улиц
  2. Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
  3. Витебск: история, написанная красками
Какие места ещё посмотреть в Витебске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Благовещенская церковь
  4. Ратуша
  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в августе 2024
Сейчас в Витебске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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