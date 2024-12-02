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А Анна Призраки Брюгге Экскурсия с Еленой прошла на одном дыхании: очень легко, интересно, познавательно) нам очень понравилось!!!

S Sergey Призраки Брюгге Вместо Елены была Аида. Эккскурсия понравилась, было интересно, отдельное спасибо Аиде за рекомендации по ресторанам и др. интересным местам и маршрутам в Брюгге!

Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Нескучные экскурсии»

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