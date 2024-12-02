3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Романтическая прогулка по Брюгге
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Путешествие по Брюгге с кинематографическим уклоном. Пройдите по местам съёмок, узнайте об истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €210 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюгге, о котором вы не знали
Познакомиться с историей бельгийского Средневековья на прогулке по нетуристическим районам города
Начало: На Рыночной площади Брюгге
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 декабря 2024Елена- лучший гид, который может быть! Информативно и доступно ведет экскурсию, коммуникабельна, доброжелательна, 3 часа пролетели легко и интересно)
- ААнна17 сентября 2024Экскурсия с Еленой прошла на одном дыхании: очень легко, интересно, познавательно) нам очень понравилось!!!
- SSergey4 августа 2024Вместо Елены была Аида. Эккскурсия понравилась, было интересно, отдельное спасибо Аиде за рекомендации по ресторанам и др. интересным местам и маршрутам в Брюгге!
Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Нескучные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Брюгге в январе 2025
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