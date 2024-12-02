Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Брюгге на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Призраки Брюгге
Пешая
84 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Романтическая прогулка по Брюгге
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
180 за всё до 5 чел.
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Путешествие по Брюгге с кинематографическим уклоном. Пройдите по местам съёмок, узнайте об истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 210 за человека
Брюгге, о котором вы не знали
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюгге, о котором вы не знали
Познакомиться с историей бельгийского Средневековья на прогулке по нетуристическим районам города
Начало: На Рыночной площади Брюгге
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 декабря 2024
    Призраки Брюгге
    Елена- лучший гид, который может быть! Информативно и доступно ведет экскурсию, коммуникабельна, доброжелательна, 3 часа пролетели легко и интересно)
  • А
    Анна
    17 сентября 2024
    Призраки Брюгге
    Экскурсия с Еленой прошла на одном дыхании: очень легко, интересно, познавательно) нам очень понравилось!!!
  • S
    Sergey
    4 августа 2024
    Призраки Брюгге
    Вместо Елены была Аида. Эккскурсия понравилась, было интересно, отдельное спасибо Аиде за рекомендации по ресторанам и др. интересным местам и маршрутам в Брюгге!

Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Нескучные экскурсии»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Призраки Брюгге
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  3. Брюгге, о котором вы не знали
Сколько стоит экскурсия по Брюгге в январе 2025
Сейчас в Брюгге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 210. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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