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Обзорная экскурсия по Брюгге в 15:15

3
2 отзыва
Людмила
Людмила – Гид из Брюгге
Ежедневная групповая пешеходная экскурсия ⛳ по прекрасному Брюгге.

Вы пройдёте авторским маршрутом, увидите главные достопримечательности 🏛️ города и узнаете их историю 📖.

Станьте частью этого тихого бельгийского городка.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Обзорная экскурсия по Брюгге в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюгге в 15:15

Что вы увидите

  • Площади Бург и Маркт
  • Бегинаж
  • Нотр-Дам
  • музей Грунинге
  • Гурт Хауз
  • пивоварня «Полумесяц»
Ежедневная групповая пешеходная экскурсия ⛳ "Брюгге в 15:15"
Каждый день мы гуляем по основному туристическому маршруту Брюгге.
Покажем вам знаковые достопримечательности 🏛️ Брюгге и его секретные места. Дадим полезные советы и ответим на все вопросы. Если остановились в Брюгге на ночь, то на следующий день будет намного легче ориентироваться в Брюгге самостоятельно. Если приехали в Брюгге на поезде 🚂, то после окончания прогулки быстро дойдете до вокзала.
Экскурсия по Брюгге проводится по авторскому маршруту в историческом центре города. Во время пешеходной экскурсии 🧭 по городу увидим знаковые и особенные места исторического Брюгге. Начинаем от сердца города - Гротте Маркет, Далее идем к площади Бург, пройдемся вдоль набережной, свернем к Грунинг музею и закончим у Бегинажа.
Мы работаем круглый год, так что бронируйте эту экскурсию по Брюгге на любой удобный вам день.
Что входит
  • Услуги гида — местного жителя
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Под колокольней Белфорт Markt 7, 8000 Brugge
Место завершения
🏁 Озеро Любви Minnewater
Обзорная экскурсия по Брюгге в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюгге в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюгге в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюгге в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюгге в 15:15

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Людмила
Людмила
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2 отзыва оставили туристы

Людмила проводит ещё 1 экскурсию

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