Ежедневная групповая пешеходная экскурсия ⛳ "Брюгге в 15:15"

Каждый день мы гуляем по основному туристическому маршруту Брюгге.

Покажем вам знаковые достопримечательности 🏛️ Брюгге и его секретные места. Дадим полезные советы и ответим на все вопросы. Если остановились в Брюгге на ночь, то на следующий день будет намного легче ориентироваться в Брюгге самостоятельно. Если приехали в Брюгге на поезде 🚂, то после окончания прогулки быстро дойдете до вокзала.

Экскурсия по Брюгге проводится по авторскому маршруту в историческом центре города. Во время пешеходной экскурсии 🧭 по городу увидим знаковые и особенные места исторического Брюгге. Начинаем от сердца города - Гротте Маркет, Далее идем к площади Бург, пройдемся вдоль набережной, свернем к Грунинг музею и закончим у Бегинажа.

Мы работаем круглый год, так что бронируйте эту экскурсию по Брюгге на любой удобный вам день.