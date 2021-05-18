Полезная информация о Брюгге

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Местное время в Брюгге
19:3033
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇪 Бельгия
Название городаБрюгге
По-английскиBrugge
Население города116 709 чел.
АэропортОстенде OST
Часовой поясEurope/Brussels
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Брюгге на карте

Брюгге фото города
Брюгге

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