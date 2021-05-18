Полезная информация о Брюгге
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Местное время в Брюгге
19:3033
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇪 Бельгия
|Название города
|Брюгге
|По-английски
|Brugge
|Население города
|116 709 чел.
|Аэропорт
|Остенде OST
|Часовой пояс
|Europe/Brussels
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
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Брюгге
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