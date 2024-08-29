И Инна Свидание с Брюсселем каждый день Отличная экскурсия! Мне очень понравилось, маршрут очень удобно составлен, легко найти локацию. Очень интересно! Рекомендую!

И Инна Брюссель в тарелке Отличная экскурсия! Заказывала в подарок для мамы, она осталась в восторге. Маршрут очень продуманный, также Александра учла все пожелания мамы. Было очень интересно и вкусно! Обязательно обратимся к Александре в следующий раз по приезду в Брюссель.

О Ольга История Брюсселя с XV века до наших дней читать дальше мы узнали из этой экскурсии. до этого я в Бельгии не была и Аркадий рассказал не только про столицу, но и сделал краткий экскурс по истории страны. Если мои друзья посетят Бельгию, то я однозначно посоветую им обратиться к Аркадию. Этот человек обладает не только обширными знаниями про город и страну, но также у него хорошее чувство юмора и способность подавать историю не в стиле преподавателя в школе =) Экскурсия с Аркадием прошла на одном дыхании. Время пролетело незаметно. Вроде только встретились, а уже пора прощаться. Очень много интересного

Н Наталья Свидание с Брюсселем каждый день Спасибо Полина что сделали наш день в Брюсселе 👍! Профессионально, легко, очень интересно! Мы с детьми (11 и 12 лет) в восторге.

З Зарина Свидание с Брюсселем каждый день Была экскурсия по Брюссель с гидом Полиной, и что хочу сказать, огромное ей спасибо, за 2 часа просто влюбилась нас в Брюссель,так все доступно, так все понятно,без лишнего, такие интересные моменты,места нам показала,огромное спасибо 🥰

О Ольга История Брюсселя с XV века до наших дней читать дальше ним встретиться и больше узнать о городе! На экскурсии было все - история, жизнь города в данный момент, рекомендации ресторанов, баров, лучшие виды на город. Нам показали город с наилучшей стороны. Рекомендую экскурсию по Брюсселю только с Аркадием! Нам очень понравилась экскурсия с мужем! Аркадий один из тех гидов ради которых снова хочется вернуться в город, снова с

Т Татьяна История Брюсселя с XV века до наших дней Прекрасная экскурсия! Аркадий замечательный рассказчик и очень эрудированный и профессиональный гид. Нам очень понравилось!

L Liudmila Брюссель в тарелке Александра - настоящий ценитель вкуса, щедро делящийся знаниями о еде и напитках и секретах изготовителей. Был грамотно составлен маршрут. Без этой гастрономической экскурсии наши впечатления о Бельгии были бы неполными. Всю экскурсию удивляла нас приятными и вкусными сюрпризами.