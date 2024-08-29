На Рождество – экскурсии в Брюсселе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Брюсселе на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Брюсселем каждый день
Пешая
38 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Брюсселю: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте его историю и секреты. В программе: Королевский дворец, Гран-Плас, Писающий мальчик и многое другое
Начало: На Тронной площади, около Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Брюссель в тарелке
Пешая
скидка
10%
110 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
10 сен в 12:30
11 сен в 12:30
163147 за всё до 5 чел.
История Брюсселя с XV века до наших дней
Пешая
244 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
История Брюсселя с XV века до наших дней
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
140 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    29 августа 2024
    Свидание с Брюсселем каждый день
    Отличная экскурсия! Мне очень понравилось, маршрут очень удобно составлен, легко найти локацию. Очень интересно! Рекомендую!
  • И
    Инна
    29 августа 2024
    Брюссель в тарелке
    Отличная экскурсия! Заказывала в подарок для мамы, она осталась в восторге. Маршрут очень продуманный, также Александра учла все пожелания мамы. Было очень интересно и вкусно! Обязательно обратимся к Александре в следующий раз по приезду в Брюссель.
  • О
    Ольга
    28 августа 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Экскурсия с Аркадием прошла на одном дыхании. Время пролетело незаметно. Вроде только встретились, а уже пора прощаться. Очень много интересного
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    мы узнали из этой экскурсии. до этого я в Бельгии не была и Аркадий рассказал не только про столицу, но и сделал краткий экскурс по истории страны. Если мои друзья посетят Бельгию, то я однозначно посоветую им обратиться к Аркадию. Этот человек обладает не только обширными знаниями про город и страну, но также у него хорошее чувство юмора и способность подавать историю не в стиле преподавателя в школе =)

  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Свидание с Брюсселем каждый день
    Спасибо Полина что сделали наш день в Брюсселе 👍! Профессионально, легко, очень интересно! Мы с детьми (11 и 12 лет) в восторге.
  • З
    Зарина
    18 августа 2024
    Свидание с Брюсселем каждый день
    Была экскурсия по Брюссель с гидом Полиной, и что хочу сказать, огромное ей спасибо, за 2 часа просто влюбилась нас в Брюссель,так все доступно, так все понятно,без лишнего, такие интересные моменты,места нам показала,огромное спасибо 🥰
  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Нам очень понравилась экскурсия с мужем! Аркадий один из тех гидов ради которых снова хочется вернуться в город, снова с
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    ним встретиться и больше узнать о городе! На экскурсии было все - история, жизнь города в данный момент, рекомендации ресторанов, баров, лучшие виды на город. Нам показали город с наилучшей стороны. Рекомендую экскурсию по Брюсселю только с Аркадием!

  • Т
    Татьяна
    4 августа 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Прекрасная экскурсия! Аркадий замечательный рассказчик и очень эрудированный и профессиональный гид. Нам очень понравилось!
  • L
    Liudmila
    3 августа 2024
    Брюссель в тарелке
    Александра - настоящий ценитель вкуса, щедро делящийся знаниями о еде и напитках и секретах изготовителей. Был грамотно составлен маршрут. Без этой гастрономической экскурсии наши впечатления о Бельгии были бы неполными. Всю экскурсию удивляла нас приятными и вкусными сюрпризами.
  • Ю
    Юлия
    11 июля 2024
    Брюссель в тарелке
    Приятная прогулка по городу в компании Александры. Рассказ не перегружен датами и сложно воспринимаемой информацией, но достаточно увлекателен, время экскурсии и для меня, и для дочери пробежало незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «На Рождество»

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  1. Свидание с Брюсселем каждый день
  2. Брюссель в тарелке
  3. История Брюсселя с XV века до наших дней
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Гран-Плас
  2. Ратуша
  3. Самое главное
  4. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в сентябре 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 147 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 392 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 392 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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