2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Брюсселю: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте его историю и секреты. В программе: Королевский дворец, Гран-Плас, Писающий мальчик и многое другое
Начало: На Тронной площади, около Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
скидка
10%
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
10 сен в 12:30
11 сен в 12:30
163€147 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
История Брюсселя с XV века до наших дней
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€140 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна29 августа 2024Отличная экскурсия! Мне очень понравилось, маршрут очень удобно составлен, легко найти локацию. Очень интересно! Рекомендую!
- ИИнна29 августа 2024Отличная экскурсия! Заказывала в подарок для мамы, она осталась в восторге. Маршрут очень продуманный, также Александра учла все пожелания мамы. Было очень интересно и вкусно! Обязательно обратимся к Александре в следующий раз по приезду в Брюссель.
- ООльга28 августа 2024Экскурсия с Аркадием прошла на одном дыхании. Время пролетело незаметно. Вроде только встретились, а уже пора прощаться. Очень много интересного
- ННаталья26 августа 2024Спасибо Полина что сделали наш день в Брюсселе 👍! Профессионально, легко, очень интересно! Мы с детьми (11 и 12 лет) в восторге.
- ЗЗарина18 августа 2024Была экскурсия по Брюссель с гидом Полиной, и что хочу сказать, огромное ей спасибо, за 2 часа просто влюбилась нас в Брюссель,так все доступно, так все понятно,без лишнего, такие интересные моменты,места нам показала,огромное спасибо 🥰
- ООльга5 августа 2024Нам очень понравилась экскурсия с мужем! Аркадий один из тех гидов ради которых снова хочется вернуться в город, снова с
- ТТатьяна4 августа 2024Прекрасная экскурсия! Аркадий замечательный рассказчик и очень эрудированный и профессиональный гид. Нам очень понравилось!
- LLiudmila3 августа 2024Александра - настоящий ценитель вкуса, щедро делящийся знаниями о еде и напитках и секретах изготовителей. Был грамотно составлен маршрут. Без этой гастрономической экскурсии наши впечатления о Бельгии были бы неполными. Всю экскурсию удивляла нас приятными и вкусными сюрпризами.
- ЮЮлия11 июля 2024Приятная прогулка по городу в компании Александры. Рассказ не перегружен датами и сложно воспринимаемой информацией, но достаточно увлекателен, время экскурсии и для меня, и для дочери пробежало незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «На Рождество»
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