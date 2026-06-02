147 отзывов оставили туристы

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5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение must-see мест
- 👗 Бутики бельгийских дизайнеров
- 🍻 Местные бары с 2000 сортами пива
- 🎨 Музеи Музейной мили
- 🏰 Королевский дворец и парк
Что можно увидеть
- Гранд-Плас
- Мэрия
- Дом Маркса и Энгельса
- Писающий мальчик
- Писающая девочка
- Рыбные рестораны
- Бутики бельгийских дизайнеров
- Музейная миля
- Королевский дворец
- Бельгийский парламент
Описание экскурсии
Говорят, что Брюссель носит статус самого скучного города Европы. Возможно, Брюссель превратили в «зануду» политики — здесь находятся главные европейские институты: Европарламент, Еврокомиссия, Совет ЕС. Поэтому встретить толпу «пиджаков» в городе проще простого. И ведь все это производит впечатление кипучей политической деятельности.
Но, справедливости ради, не все так печально! Центр города прекрасен в любое время года. Если вы приехали в командировку или в городе проездом, то 3-часовая экскурсия — это как раз то, что надо, чтобы взять от Брюсселя все самое лучшее и составить о нем свое впечатление.
Что вас ожидает
Без чего не представить Брюссель
Я вас проведу по всем must-see местам: площадь Гранд-Плас, мэрия, дом, где Маркс с Энгельсом писали «Капитал». Вы увидите любимца публики — Писающего мальчика. А также Писающую девочку, о которой знают не все путешественники. Как раз недалеко от бара, в котором аж 2 тысячи сортов пива, можем и туда зайти.
Атмосфера города
Я покажу лабиринты улиц с рыбными ресторанами, посоветую отличные места для ужина. Расскажу, куда ходят бельгийцы, сбегая от туристической суеты. Вы заглянете на улицу, где ведущие бельгийские дизайнеры одежды держат свои бутики, понаблюдаете, как фламандская община обустраивает небольшую часть города, заглянете в брюссельский чайна-таун и подойдёте к красивейшему зданию бывшей Биржи.
Чем заняться в Брюсселе
Обязательно пойдем в районе Музейной мили, где у нас несколько потрясающих музеев: Музей Музыки, Музей Магрита, Музей изящных искусств. Как раз решите, куда вам отправиться после нашей прогулки. Рядом — Королевский дворец и парк, Бельгийский парламент.
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Отзывы и рейтинг
Легко, ярко, нестандартно!
Мы увидели и услышали много любопытного и интересного. Увидели те места, которые сами бы ни за что не нашли. Действительно, Брюссель глазами местного жителя. Очень ценно были все советы и рекомендации по посещению еще других мест, включая рестораны и кафе.
Все прошло на одном дыхании.