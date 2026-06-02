147 отзывов оставили туристы

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История Брюсселя с XV века до наших дней

Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Журналист и путешественник проведет вас по Брюсселю, покажет must-see места и укромные уголки, где скрываются местные жители. Всего за 3 часа вы освоитесь в городе и узнаете его историю.

Прогулка начнется
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с площади Гранд-Плас, где вы увидите мэрию и дом, где Маркс с Энгельсом писали «Капитал». Писающий мальчик и Писающая девочка также будут в программе. Затем вас ждут лабиринты улиц с рыбными ресторанами и бутики ведущих бельгийских дизайнеров.

В завершение экскурсии вы посетите район Музейной мили с его потрясающими музеями и Королевским дворцом

4.9
310 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение must-see мест
  • 👗 Бутики бельгийских дизайнеров
  • 🍻 Местные бары с 2000 сортами пива
  • 🎨 Музеи Музейной мили
  • 🏰 Королевский дворец и парк
История Брюсселя с XV века до наших дней
История Брюсселя с XV века до наших дней
История Брюсселя с XV века до наших дней

Что можно увидеть

  • Гранд-Плас
  • Мэрия
  • Дом Маркса и Энгельса
  • Писающий мальчик
  • Писающая девочка
  • Рыбные рестораны
  • Бутики бельгийских дизайнеров
  • Музейная миля
  • Королевский дворец
  • Бельгийский парламент

Описание экскурсии

Говорят, что Брюссель носит статус самого скучного города Европы. Возможно, Брюссель превратили в «зануду» политики — здесь находятся главные европейские институты: Европарламент, Еврокомиссия, Совет ЕС. Поэтому встретить толпу «пиджаков» в городе проще простого. И ведь все это производит впечатление кипучей политической деятельности.

Но, справедливости ради, не все так печально! Центр города прекрасен в любое время года. Если вы приехали в командировку или в городе проездом, то 3-часовая экскурсия — это как раз то, что надо, чтобы взять от Брюсселя все самое лучшее и составить о нем свое впечатление.

Что вас ожидает

Без чего не представить Брюссель
Я вас проведу по всем must-see местам: площадь Гранд-Плас, мэрия, дом, где Маркс с Энгельсом писали «Капитал». Вы увидите любимца публики — Писающего мальчика. А также Писающую девочку, о которой знают не все путешественники. Как раз недалеко от бара, в котором аж 2 тысячи сортов пива, можем и туда зайти.

Атмосфера города
Я покажу лабиринты улиц с рыбными ресторанами, посоветую отличные места для ужина. Расскажу, куда ходят бельгийцы, сбегая от туристической суеты. Вы заглянете на улицу, где ведущие бельгийские дизайнеры одежды держат свои бутики, понаблюдаете, как фламандская община обустраивает небольшую часть города, заглянете в брюссельский чайна-таун и подойдёте к красивейшему зданию бывшей Биржи.

Чем заняться в Брюсселе
Обязательно пойдем в районе Музейной мили, где у нас несколько потрясающих музеев: Музей Музыки, Музей Магрита, Музей изящных искусств. Как раз решите, куда вам отправиться после нашей прогулки. Рядом — Королевский дворец и парк, Бельгийский парламент.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий
Аркадий — ваш гид в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1803 туристов
Меня зовут Аркадий, я заядлый путешественник и журналист-фрилансер. Живу в Брюсселе уже двенадцать лет, так что мне ничего не оставалось, как изучить этот город вдоль и поперек, найти в нем настоящий брюссельский характер. Теперь рад поделиться всем, что знаю!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 310 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
290
4
14
3
3
2
1
1
Дмитрий
Аркадий, совершенно замечательный гид с глубокими познаниями истории Бельгии и Брюсселя в частности. Хорошо продуманный маршрут с интересными, необычными локациями. Отдельное спасибо за подсказки о том, что и как посетить самостоятельно. Рекомендуем однозначно всем знакомым и друзьям.
Аркадий, совершенно замечательный гид с глубокими познаниями истории Бельгии и Брюсселя в частности. Хорошо продуманный маршрут
Аркадий, совершенно замечательный гид с глубокими познаниями истории Бельгии и Брюсселя в частности. Хорошо продуманный маршрут
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Юлия
Очень понравилась экскурсия по Брюсселю. Всё прошло легко, интересно и без напряжения. За три часа довольного много увидели и узнали. Я была с двумя детьми, и для меня это было
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особенно важно: гид сразу нашёл к ним подход, вовлекал в рассказ, отвечал на вопросы, так что дети не устали и не заскучали. Аркадий посоветовал отличные места, где можно вкусно пообедать, подсказал, где купить действительно хороший бельгийский шоколад (не туристическую ерунду), и еще порекомендовал несколько музеев, куда мы потом с удовольствием пошли сами. В итоге получился очень тёплый, насыщенный и комфортный день в Брюсселе. Спасибо большое!

Очень понравилась экскурсия по Брюсселю. Всё прошло легко, интересно и без напряжения. За три часа довольного
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И
Несмотря на жару в +37°, экскурсия состоялась. Это была прекрасная экскурсия: Аркадий заботился о нас, выбирая места для рассказа в тени, и индивидуально подстраивал экскурсию под нас. Аркадий поведал нам
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о истории Бельгии в необычном стиле, где он совмещал историю и настоящее Брюсселя. Такой подход полностью раскрыл нам не только историю Брюсселя, но и душу этого невероятного города. Также он посоветовал нам локальный ресторан с национальными бельгийскими блюдами, который превзошёл все наши ожидания; этот ресторан точно заслуживает звезду Мишлена, и поверьте, мне есть с чем сравнивать.

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Людмила
Спасибо Аркадию за прекрасную экскурсию по Брюсселю.
Легко, ярко, нестандартно!
Мы увидели и услышали много любопытного и интересного. Увидели те места, которые сами бы ни за что не нашли. Действительно, Брюссель глазами местного жителя. Очень ценно были все советы и рекомендации по посещению еще других мест, включая рестораны и кафе.
Все прошло на одном дыхании.
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Н
Аркадий замечательный рассказчик. Познакомил нас с историей страны и самыми важными достопримечательностями Брюсселя. Так же показал брендовые магазинчики шоколада. Несмотря на дождливую погоду, мы себя с ним чувствовали тепло и уютно.
Аркадий замечательный рассказчик. Познакомил нас с историей страны и самыми важными достопримечательностями Брюсселя. Так же показал
Аркадий замечательный рассказчик. Познакомил нас с историей страны и самыми важными достопримечательностями Брюсселя. Так же показал
Аркадий замечательный рассказчик. Познакомил нас с историей страны и самыми важными достопримечательностями Брюсселя. Так же показал
Аркадий замечательный рассказчик. Познакомил нас с историей страны и самыми важными достопримечательностями Брюсселя. Так же показал
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А
Спасибо Аркадию за познавательную экскурсию по Брюсселю, все было интересно, знакомство с городом состоялось, несмотря на погоду.
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