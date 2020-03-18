147 отзывов оставили туристы

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История Брюсселя с XV века до наших дней

Всё, что надо узнать и увидеть в городе

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии147 отзывов
4.92
Arkady
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
Arkady – Гид в Брюсселе
Я журналист, путешественник и хорошо представляю, что людям интересно в новом городе.

За 3 часа я помогу вам составить о Брюсселе свое собственное впечатление и взять от него самое лучшее.

Я расскажу вам об истории 📖, проведу по всем must-see местам и покажу, куда бельгийцы сбегают от туристической суеты.

В результате вы освоитесь в городе и легко решите, куда еще отправиться после нашей прогулки.
История Брюсселя с XV века до наших дней
История Брюсселя с XV века до наших дней

Говорят, что Брюссель носит статус самого скучного города Европы. Возможно, Брюссель превратили в «зануду» политики — здесь находятся главные европейские институты: Европарламент, Еврокомиссия, Совет ЕС. Поэтому встретить толпу «пиджаков» в городе проще простого. И ведь все это производит впечатление кипучей политической деятельности.

Но, справедливости ради, не все так печально! Центр города прекрасен в любое время года. Если вы приехали в командировку или в городе проездом, то 3-часовая экскурсия — это как раз то, что надо, чтобы взять от Брюсселя все самое лучшее и составить о нем свое впечатление.

Что вас ожидает

Без чего не представить Брюссель
Я вас проведу по всем must-see местам: площадь Гранд-Плас, мэрия, дом, где Маркс с Энгельсом писали «Капитал». Вы увидите любимца публики — Писающего мальчика. А также Писающую девочку, о которой знают не все путешественники. Как раз недалеко от бара, в котором аж 2 тысячи сортов пива, можем и туда зайти.

Атмосфера города
Я покажу лабиринты улиц с рыбными ресторанами, посоветую отличные места для ужина. Расскажу, куда ходят бельгийцы, сбегая от туристической суеты. Вы заглянете на улицу, где ведущие бельгийские дизайнеры одежды держат свои бутики, понаблюдаете, как фламандская община обустраивает небольшую часть города, заглянете в брюссельский чайна-таун и подойдёте к красивейшему зданию бывшей Биржи.

Чем заняться в Брюсселе
Обязательно пойдем в районе Музейной мили, где у нас несколько потрясающих музеев: Музей Музыки, Музей Магрита, Музей изящных искусств. Как раз решите, куда вам отправиться после нашей прогулки. Рядом — Королевский дворец и парк, Бельгийский парламент.

История Брюсселя с XV века до наших дней
История Брюсселя с XV века до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Arkady
Arkady
Меня зовут Аркадий, я заядлый путешественник и журналист-фрилансер. Живу в Брюсселе уже двенадцать лет, так что мне ничего не оставалось, как изучить этот город вдоль и поперек, найти в нем настоящий брюссельский характер. Теперь рад поделиться всем, что знаю!
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147 отзывов оставили туристы

18 марта 2020
Экскурсия превзошла наши ожидания! Хотели просто прогуляться по городу и узнать что-то новое о Брюсселе, в результате насыщенно и интересно провели все эти незаметно пролетевшие три часа (и даже чуть больше). Аркадий прекрасный рассказчик с сотнями увлекательных историй и живых иллюстраций, а еще с тонким чувством юмора и удивительным чувством прекрасного! До сих пор с теплотой вспоминаем нашу встречу! Очень рады, что обратились именно к Вам! До встречи в "Кофемании"! =)
9 марта 2020
Аркадий провёл обзорную экскурсию по Брюсселю. Прогулка была познавательной и интересной. Советуем!!!!
22 февраля 2020
Мы были в Брюсселе впервые и Аркадий помог нам познакомиться с городом. В этот день все сложилось: погода не подвела, маршрут экскурсии продуманный, не утомительный и ясный. Получили именно тот объём информации, который и нужен для знакомством с городом. А так же Аркадий дал ценные советы из категории «что увидеть, купить, съесть и выпить». Рекомендую!
11 января 2020
Аркадий, спасибо за прекрасную экскурсию !!!! Не хотелось расставаться, так как слушать можно было бесконечно !
10 января 2020
Забрав нас утром из отеля на площади Grand Sablon, Аркадий провел с нами вместо запланированных трех часов четыре с лишним, проведя по всем исторически значимым местам старого Брюсселя. Оказывается Брюссель — не только главная резиденция бельгийской королевской семьи и столица Европейского Союза с огромным количеством относящихся к этому Союзу современных административных зданий! В Брюсселе прекрасный старый город с одной из самых красивейших центральных площадей Европы (Grand Place) и множество других достопримечательностей, о которых нам очень живо и интересно рассказывал гид. Попутно Аркадий давал советы, где можно перекусить с учетом наших предпочтений (рыбных!), какие антикварные рынки и в какое время стоит посетить и т. д. Именно по его совету мы пришли на Grand Place на световое рождественское шоу вечером и получили огромное удовольствие. Замечательный гид!
10 января 2020
Спустя неделю хочу оставить отзыв об очень удачной экскурсии и поблагодарить за нее Аркадия😊. Ездили в Брюссель компанией 6 человек (возрастная группа 29-35 лет). Экскурсию забронировали на второй вечер пребывания в Бельгии, и, так как в центре в рождественские и новогодние праздники очень многолюдно, - опасались, что на пешей экскурсии будет не очень комфортно. Кроме того, с учетом наличия опыта других, неинформативных и пресных экскурсий, вообще не строили особенных иллюзий. Но, благодаря Аркадию, знакомство с Брюсселем прошло отлично: - нас было 8 человек в группе и небольшим составом мы спокойно перемещались по маршруту; - все было видно и слышно, несмотря на отсутствие гарнитуры у слушателей и микрофона у экскурсовода; - речь не академическая, а живая, на лекцию не похожа, все в иммерсивном режиме)); - экскурсия интересная и удачно сбалансированная с точки зрения объема исторических фактов о городе / стране и актуальной информации о современной жизни Бельгии, ее столицы и жителей; - в ходе прогулки получили массу полезной практической информации о барно-ресторанных заведениях, шоппинг-поинтах, выборе шоколада, вафель и пр. Информацией этой мы успешно пользовались потом всю бельгийскую неделю, все проверили и не разочаровались ни в одной из полученных рекомендаций. Еще до экскурсии Аркадий посоветовал нам, какие достопримечательности лучше посетить в первой половине дня - так что можно не стесняться, написать ему и оперативно получить дельный совет)) Все участники из моей компании остались очень довольны и всем было очень интересно. Аркадий, спасибо вам большое, будем рекомендовать вас друзьям и от всей души желаем вам успехов во всем, в том числе в развитии туристического бизнеса в Бельгии😊
9 января 2020
Отличный гид. С прекрасным знанием города и подачей информации. Приветливый, обладающий ч. ю. Экскурсия прошла великолепно.
8 января 2020
Спасибо за экскурсию. Мы с мужем были впервые в Брюсселе и за время экскурсии много узнали о городе и стране в целом. И историческая информация, и разговор о современной Бельгии были интересны. Спасибо Аркадий!
8 января 2020
Огромное спасибо Аркадию за экскурсию. Идеально для знакомства с центром Брюсселя. За время совершено непринуждённой прогулки Аркадию удалось рассказать нам все, что мы хотели знать и даже больше. Рекомендую!
8 января 2020
Думали, скучный, унылый, неприветливый город. Но все полностью перевернул Аркадий! Мы в восторге, хотим вернуться, открыть замечательную страну и познакомиться с ее историей и традициями поближе!!! Это Ваш человек в Брюсселе! Время пролетело незаметно! Спасибо огромное!
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