Увидеть самое главное в Брюсселе

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Брюсселе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Брюсселю
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
29 отзывов
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Тронной площади, около Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Многоликий Брюссель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Многоликий Брюссель
От Средневековья до современности - всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 15 чел.
Брюссель за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Брюссель за один день
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Начало: На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
30 июня в 11:30
1 июля в 11:30
150 за всё до 10 чел.
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Грамотное, полноценное и осмысленное знакомство с прекрасной столицей Бельгии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Брюсселю
    Полина прекрасный гид и интересный собеседник. Экскурсия проходит по интересному маршруту без толп туристов. После прогулки захотелось ещё на денек остаться в Брюсселе:-) Рекомендую!
  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Брюсселю
    Были с детьми, для ребенка 7 лет сложно быстро перемещаться по маршруту, темп экскурсии очень высокий « галопом по Европе».
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    Остановки небольшие, в основном бежишь от одного места к другому, получаешь разрозненные куски информации, иногда не понятно зачем мы здесь остановились, т к ничего примечательного нет. Маршрут, на мой взгляд, составлен спорно. Лучше меньше остановок, но более содержательно.

  • Д
    Дориан
    28 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Брюсселю
    Организация, маршрут и энтузиазм гида - всё понравилось. Спасибо!
  • Д
    Дина
    25 мая 2024
    Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
    Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически все достопримечательности Брюсселя. Андрей очень увлекательный рассказчик. После экскурсии захотелось вернуться в каждое место и еще раз насладиться.
    Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически все
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
    Спасибо за прекрасную экскурсию, все прошло отлично, рекомендую Андрея как гида!
  • М
    Марк
    9 мая 2024
    Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
    Посетили экскурсию Андрея "Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа". Экскурсия очень понравилась, также подмечу его интересный и необычный стиль общения.
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    Автомобиль (Mercedes-Benz V-класс) комфортный и чистый. Также хотелось бы отметить, что Андрей очень классно и профессионально фотографирует, поэтому фотографии получилось яркие. Рекомендую гида - Андрея!

  • А
    Александр
    7 мая 2024
    Брюссель за один день
    Наталия невероятный рассказчик и знаток Брюсселя! Спасибо огромное, ведь Наталье удалось воскресить веру, что этот город достоин изучения и он
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    даже стал красивым, хотя самостоятельная прогулка вечером на кануне показала нам Брюссель, как город в пост апокалипсе… на улицах не видно европейцев, сплошные хиджабы, турки и выходцы из Африки и много бездомных и как оказалось вечером город вымирает, т. к опасно и буквально в нескольких сотнях метров от нашего отеля начинается запретная зона с бандами мигрантов…

  • С
    Соня
    4 мая 2024
    Брюссель за один день
    Спасибо большое Наталье! Было очень познавательно и комфортно. Очень грамотный темп речи и самой экскурсии. Отлично и интересно провели время. Наталья учла все наши пожелания, рассказала много интересных фактов и легенд (особенно важно, что она их явно разделяла)).
  • М
    Михаил
    2 мая 2024
    Многоликий Брюссель
    Профессиональный гид. Задавать ей вопросы и получать ответы доставляет удовольствие. Ее удивительный и разносторонний взгляд на пиво (!) изменил наше отношение к нему кардинально. Пиво меньше 11 процентов алкоголя - это столовое пиво! Как это верно
  • Л
    Людмила
    30 ноября 2023
    Многоликий Брюссель
    Спасибо огромное Наталье за интересную и содержательную экскурсию,увидели основные достопримечательности,познакомились с жизнью современных бельгийцев,очень понравилась коммуникация и умение донести максимум информации за ограниченное время Натальи,всем рекомендуем этого профессионального гида

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ежедневная прогулка по Брюсселю
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  3. Брюссель за один день
  4. Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Гран-Плас
  2. Ратуша
  3. Королевский дворец
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июне 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 350. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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