Е Елена Ежедневная прогулка по Брюсселю Полина прекрасный гид и интересный собеседник. Экскурсия проходит по интересному маршруту без толп туристов. После прогулки захотелось ещё на денек остаться в Брюсселе:-) Рекомендую!

А Анжелика Ежедневная прогулка по Брюсселю читать дальше Остановки небольшие, в основном бежишь от одного места к другому, получаешь разрозненные куски информации, иногда не понятно зачем мы здесь остановились, т к ничего примечательного нет. Маршрут, на мой взгляд, составлен спорно. Лучше меньше остановок, но более содержательно. Были с детьми, для ребенка 7 лет сложно быстро перемещаться по маршруту, темп экскурсии очень высокий « галопом по Европе».

Д Дориан Ежедневная прогулка по Брюсселю Организация, маршрут и энтузиазм гида - всё понравилось. Спасибо!

Д Дина Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически все достопримечательности Брюсселя. Андрей очень увлекательный рассказчик. После экскурсии захотелось вернуться в каждое место и еще раз насладиться.

Е Елена Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа Спасибо за прекрасную экскурсию, все прошло отлично, рекомендую Андрея как гида!

М Марк Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа читать дальше Автомобиль (Mercedes-Benz V-класс) комфортный и чистый. Также хотелось бы отметить, что Андрей очень классно и профессионально фотографирует, поэтому фотографии получилось яркие. Рекомендую гида - Андрея! Посетили экскурсию Андрея "Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа". Экскурсия очень понравилась, также подмечу его интересный и необычный стиль общения.

А Александр Брюссель за один день читать дальше даже стал красивым, хотя самостоятельная прогулка вечером на кануне показала нам Брюссель, как город в пост апокалипсе… на улицах не видно европейцев, сплошные хиджабы, турки и выходцы из Африки и много бездомных и как оказалось вечером город вымирает, т. к опасно и буквально в нескольких сотнях метров от нашего отеля начинается запретная зона с бандами мигрантов… Наталия невероятный рассказчик и знаток Брюсселя! Спасибо огромное, ведь Наталье удалось воскресить веру, что этот город достоин изучения и он

С Соня Брюссель за один день Спасибо большое Наталье! Было очень познавательно и комфортно. Очень грамотный темп речи и самой экскурсии. Отлично и интересно провели время. Наталья учла все наши пожелания, рассказала много интересных фактов и легенд (особенно важно, что она их явно разделяла)).

М Михаил Многоликий Брюссель Профессиональный гид. Задавать ей вопросы и получать ответы доставляет удовольствие. Ее удивительный и разносторонний взгляд на пиво (!) изменил наше отношение к нему кардинально. Пиво меньше 11 процентов алкоголя - это столовое пиво! Как это верно