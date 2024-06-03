1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История Брюсселя с XV века до наших дней
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Тронной площади, около Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Брюссель
От Средневековья до современности - всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брюссель за один день
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Начало: На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
30 июня в 11:30
1 июля в 11:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Брюссель Брейгеля
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Начало: У церкви Св. Николая
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брюссель и короли
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
Начало: У Королевского дворца
21 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€145 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Полина прекрасный гид и интересный собеседник. Экскурсия проходит по интересному маршруту без толп туристов. После прогулки захотелось ещё на денек остаться в Брюсселе:-) Рекомендую!
- ТТатьяна1 июня 2024Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который поддержит любую тему, время
- ААнжелика1 июня 2024Были с детьми, для ребенка 7 лет сложно быстро перемещаться по маршруту, темп экскурсии очень высокий « галопом по Европе».
- ДДориан28 мая 2024Организация, маршрут и энтузиазм гида - всё понравилось. Спасибо!
- EEkaterina20 мая 2024Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
- ААнна19 мая 2024Интеллигентная и хорошо структурированная экскурсия для тех, кто в Брюсселе впервые, и для тех, кто уже бывал в этом прекрасном
- ААлександр7 мая 2024Наталия невероятный рассказчик и знаток Брюсселя! Спасибо огромное, ведь Наталье удалось воскресить веру, что этот город достоин изучения и он
- ССоня4 мая 2024Спасибо большое Наталье! Было очень познавательно и комфортно. Очень грамотный темп речи и самой экскурсии. Отлично и интересно провели время. Наталья учла все наши пожелания, рассказала много интересных фактов и легенд (особенно важно, что она их явно разделяла)).
- ММихаил2 мая 2024Профессиональный гид. Задавать ей вопросы и получать ответы доставляет удовольствие. Ее удивительный и разносторонний взгляд на пиво (!) изменил наше отношение к нему кардинально. Пиво меньше 11 процентов алкоголя - это столовое пиво! Как это верно
- ННиколай1 мая 2024Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Холм искусств»
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