1 чел. По популярности Пешая 3 часа 300 отзывов Индивидуальная до 7 чел. История Брюсселя с XV века до наших дней Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками Начало: В центре города «Рядом — Королевский дворец и парк, Бельгийский парламент» €180 за всё до 7 чел. Пешая 2.5 часа 7 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Индивидуальная экскурсия по Брюсселю: Европарламент и Еврокомиссия Откройте для себя политический центр Европы! Узнайте о жизни еврократов, посетите Европарламент и насладитесь атмосферой Брюсселя Начало: В парке Пятидесятилетия «Город ученых, или парк Леопольд — на прогулке вы узнаете, где и почему в Брюсселе есть своя «силиконовая долина», сколько Нобелевских лауреатов тут побывали» €170 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа 19 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Брюссель и короли: индивидуальная экскурсия по историческому центру Прогулка по Брюсселю, где королевские дворцы, музеи и театры расскажут вам историю города и его монархов. Узнайте о бельгийских королях и их влиянии на культуру Начало: У Королевского дворца «Начнем с Дворцовой площади – с одной стороны Парк Брюсселя и здание Бельгийского парламента, где в 1830 году родилось новое королевство Бельгия» €160 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Брюсселя

