11 отзывов оставили туристы

Начнем с Дворцовой площади – с одной стороны Парк Брюсселя и здание Бельгийского парламента, где в 1830 году родилось новое королевство Бельгия. С другой – Королевский дворец – официальная резиденция бельгийских монархов. Летом он открыт для бесплатных посещений. Но в любое время года на дворец можно посмотреть с неожиданной точки зрения.
Затем выйдем на Королевскую площадь. Как она называлась раньше и почему тут установлен памятник королю Иерусалима? У сквера Малый Саблон и у церкови Богоматери на Саблоне поговорим об истории Брюсселя во времена, когда королевства Бельгии еще не было, но вот королей-то как раз хватало.
Потом через Королевский музей изящных искусств пройдем на Гору Искусств, где полюбуемся на Музей музыкальных инструментов (тоже королевский, разумеется) в стиле Ар-нуво и, если повезет с погодой, чудесным видом на Нижний город. Спустимся по скверу Горы Искусств , который связан со всеми бывшими королями бельгийцев, кроме самого первого.
В нижнем городе вас ждут:
Закончим прогулку у знаменитого Маннекена Пис. Какое он-то имеет отношение к королям? А вот приезжайте – расскажу. До встречи в Брюсселе!
Всем, кто хочет узнать о Брюсселе побольше, особенно тем, кто интересуется историей, архитектурой и фольклором.