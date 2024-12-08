11 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии «Брюссель и короли» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а Королевский дворец открыт для посещений. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять по городу, хотя возможны дожди. Зимой экскурсия также доступна, но стоит быть готовым к холодной погоде и сокращённым часам работы некоторых достопримечательностей.

На экскурсии по Брюсселю вы узнаете не только о бельгийских королях, но и о других интересных аспектах города. Посетите Дворцовую площадь, Королевский дворец, Королевскую площадь и другие знаковые места.Прогуляйтесь по

Королевскому музею изящных искусств и Горе Искусств, полюбуйтесь видом на Нижний город. В Нижнем городе вас ждут королевские галереи Св. Юбера, кафедральный собор Святых Михаила и Гудулы, два королевских театра и знаменитая Гран-плас. Закончите экскурсию у Маннекена Пис и узнайте его связь с королями. Подходит для всех, кто интересуется историей, архитектурой и фольклором

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Начнем с Дворцовой площади – с одной стороны Парк Брюсселя и здание Бельгийского парламента, где в 1830 году родилось новое королевство Бельгия. С другой – Королевский дворец – официальная резиденция бельгийских монархов. Летом он открыт для бесплатных посещений. Но в любое время года на дворец можно посмотреть с неожиданной точки зрения.

Затем выйдем на Королевскую площадь. Как она называлась раньше и почему тут установлен памятник королю Иерусалима? У сквера Малый Саблон и у церкови Богоматери на Саблоне поговорим об истории Брюсселя во времена, когда королевства Бельгии еще не было, но вот королей-то как раз хватало.

Потом через Королевский музей изящных искусств пройдем на Гору Искусств, где полюбуемся на Музей музыкальных инструментов (тоже королевский, разумеется) в стиле ар-нуво и, если повезет с погодой, чудесным видом на Нижний город. Спустимся по скверу Горы Искусств, который связан со всеми бывшими королями бельгийцев, кроме самого первого.

В Нижнем городе вас ждут:

королевские галереи Св. Юбера – «бабушка» московского ГУМа,

поставщики королевского двора,

портреты монархов в самых неожиданных местах,

кафедральный собор Святых Михаила и Гудулы,

два очень разных королевских театра, оперный Ла Монне и кукольный Тоон.

И конечно Гран-плас – самая красивая в мире согласно В. Гюго. Был ли красив король, изображений которого больше всего на главной площади Брюсселя?

Закончим прогулку у знаменитого Маннекена Пис. Какое он-то имеет отношение к королям? А вот приезжайте – расскажу. До встречи в Брюсселе!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет узнать о Брюсселе побольше, особенно тем, кто интересуется историей, архитектурой и фольклором.