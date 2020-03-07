11 отзывов оставили туристы

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Брюссель и короли

Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча У королевского дворца
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Лейла
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Лейла – Гид в Брюсселе
На прогулке 👣 по историческому центру Брюсселя мы поговорим не только о бельгийских королях, и вообще не только о монархах. Ведь все самое интересное в Брюсселе называется королевским: театры, музеи, гильдия арбалетчиков, Галереи Св. Юбера. Вы познакомитесь с дворцами, где короли жили, и церквями, где их крестили, венчали и отпевали, а также узнаете про шоколадников, пивных королей и королей-магов в рождественских вертепах.
Брюссель и короли
Брюссель и короли

Программа

Начнем с Дворцовой площади – с одной стороны Парк Брюсселя и здание Бельгийского парламента, где в 1830 году родилось новое королевство Бельгия. С другой – Королевский дворец – официальная резиденция бельгийских монархов. Летом он открыт для бесплатных посещений. Но в любое время года на дворец можно посмотреть с неожиданной точки зрения.

Затем выйдем на Королевскую площадь. Как она называлась раньше и почему тут установлен памятник королю Иерусалима? У сквера Малый Саблон и у церкови Богоматери на Саблоне поговорим об истории Брюсселя во времена, когда королевства Бельгии еще не было, но вот королей-то как раз хватало.

Потом через Королевский музей изящных искусств пройдем на Гору Искусств, где полюбуемся на Музей музыкальных инструментов (тоже королевский, разумеется) в стиле Ар-нуво и, если повезет с погодой, чудесным видом на Нижний город. Спустимся по скверу Горы Искусств , который связан со всеми бывшими королями бельгийцев, кроме самого первого.

В нижнем городе вас ждут:

  • королевские галереи Св. Юбера – “бабушка” московского Гума,
  • поставщики королевского двора,
  • портреты монархов в самых неожиданных местах,
  • кафедральный собор Святых Михаила и Гудулы,
  • два очень разных королевских театра, оперный Ла Монне и кукольный Тоон.
  • И конечно Гран-плас – самая красивая в мире согласно В.Гюго. Был ли красив король, изображений которого больше всего на главной площади Брюсселя?

Закончим прогулку у знаменитого Маннекена Пис. Какое он-то имеет отношение к королям? А вот приезжайте – расскажу. До встречи в Брюсселе!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет узнать о Брюсселе побольше, особенно тем, кто интересуется историей, архитектурой и фольклором.

Брюссель и короли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала У королевского дворца.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лейла
Лейла
Я живу в Брюсселе с 2004 года. Коллекционирую старинные открытки с видами Брюсселя. Пишу о нем в своем блоге. Можно сказать, что я брюссельский краевед.
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11 отзывов оставили туристы

7 марта 2020
Путешествие по Бельгии у нас началось со знакомства с замечательным человеком и гидом Лейлой. Сразу после прилёта мы отправились на экскурсию по Брюсселю. Лейла относится к тем экскурсоводам, которые сразу влюбляют в страну, город, историю. Все очень индивидуально, мы получили очень полную информацию на все интересующие нас темы, которые вышли за рамки заявленные в экскурсии. Ещё хочется отметить особую душевность нашего любимого гида. Очень редко встретишь человека, который погружён в историю, но при этом прекрасно разбирается в пиве и поддержит любую кампанию.
27 октября 2019
Замечательный Гид с любовью к стране, городу и истории. Время пролетело незаметно. Было очень интересно и гид учёл все наши пожелания. Получили массу удовольствия! Очень рекомендуем!
14 октября 2019
Хорошо спланированная, насыщенная и информативная экскурсия. Лейла оказалась прекрасным гидом-профессионалом (встречали гидов-любителей). Экскурсия оказалась очень интересной, гид смогла ответить на все наши вопросы, и развенчать многие псевдофакты о Бельгии и Брюсселе. Мы посетили все основные достопримечательности верхней части города. Так как экскурсия индивидуальная, Лейла старалась учесть все наши пожелания относительно об’ектов посещения. Экскурсия прошла гармонично и на позитиве. Очень рекомендуем!
9 сентября 2019
Город замечательный, с интересной историей и благодаря Лейле мы многое увидели и узнали. Огромное спасибо за экскурсию.
28 апреля 2019
Прекрасный гид! Отлично владеет тонкостями истории, глубоко разбирается в жизни, культуре страны и города. Приятный человек. Очень рекомендую. Получили огромное удовольствие и массу новой информации
15 февраля 2019
Лейла настолько глубоко в материале, насколько могут быть только профессиональные искусствоведы. Именно поэтому я рекомендую её экскурсии всем- каждый найдёт для себя много интересного и нового
28 января 2019
Огромное спасибо, Лейла! Мы опоздали и была плохая погода, и она на ходу перестроила маршрут так, что дала нам возможность познакомится с городом и успеть посетить все самые интересные места! Порекомендовала очень хороший вкусный ресторан и проводила нас! Огромное спасибо! Хочется ещё раз вернутся!
29 сентября 2018
В экскурсии очень понравилось содержание - узнали много нового и из современной жизни брюссельцев, и из истории города. Вначале, гиду было немного трудно разговориться, но потом все пошло веселее и программа тура была значительно перевыполнена. Если у вас не очень много времени для самостоятельного изучения города, то рекомендуем эту экскурсию.
13 июня 2018
Экскурсовод очень подробно и интересно рассказывает о достопримечательностях и событиях из истории страны. Большое количество интересных нюансов, которые помогают проникнуться атмосферой этих мест.
13 ноября 2017
В ноябре 2017 были в Брюсселе в командировке. Экскурсия заполнила выходной день приятными впечатлениями и интересным общением с гидом. Рекомендуем для знакомства с Брюсселем
Ещё 1 отзыв

Лейла проводит ещё 2 экскурсии

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