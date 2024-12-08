11 отзывов оставили туристы

Прогулка по Брюсселю, где королевские дворцы, музеи и театры расскажут вам историю города и его монархов. Узнайте о бельгийских королях и их влиянии на культуру
На экскурсии по Брюсселю вы узнаете не только о бельгийских королях, но и о других интересных аспектах города. Посетите Дворцовую площадь, Королевский дворец, Королевскую площадь и другие знаковые места.
Прогуляйтесь по читать дальшеуменьшить
Королевскому музею изящных искусств и Горе Искусств, полюбуйтесь видом на Нижний город. В Нижнем городе вас ждут королевские галереи Св. Юбера, кафедральный собор Святых Михаила и Гудулы, два королевских театра и знаменитая Гран-плас. Закончите экскурсию у Маннекена Пис и узнайте его связь с королями. Подходит для всех, кто интересуется историей, архитектурой и фольклором
Лучшее время для экскурсии «Брюссель и короли» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а Королевский дворец открыт для посещений. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять по городу, хотя возможны дожди. Зимой экскурсия также доступна, но стоит быть готовым к холодной погоде и сокращённым часам работы некоторых достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворцовая площадь
Королевский дворец
Королевская площадь
Королевский музей изящных искусств
Гора Искусств
Королевские галереи Св. Юбера
Кафедральный собор Святых Михаила и Гудулы
Гран-плас
Маннекен Пис
Описание экскурсии
Программа
Начнем с Дворцовой площади – с одной стороны Парк Брюсселя и здание Бельгийского парламента, где в 1830 году родилось новое королевство Бельгия. С другой – Королевский дворец – официальная резиденция бельгийских монархов. Летом он открыт для бесплатных посещений. Но в любое время года на дворец можно посмотреть с неожиданной точки зрения.
Затем выйдем на Королевскую площадь. Как она называлась раньше и почему тут установлен памятник королю Иерусалима? У сквера Малый Саблон и у церкови Богоматери на Саблоне поговорим об истории Брюсселя во времена, когда королевства Бельгии еще не было, но вот королей-то как раз хватало.
Потом через Королевский музей изящных искусств пройдем на Гору Искусств, где полюбуемся на Музей музыкальных инструментов (тоже королевский, разумеется) в стиле ар-нуво и, если повезет с погодой, чудесным видом на Нижний город. Спустимся по скверу Горы Искусств, который связан со всеми бывшими королями бельгийцев, кроме самого первого.
В Нижнем городе вас ждут:
королевские галереи Св. Юбера – «бабушка» московского ГУМа,
поставщики королевского двора,
портреты монархов в самых неожиданных местах,
кафедральный собор Святых Михаила и Гудулы,
два очень разных королевских театра, оперный Ла Монне и кукольный Тоон.
И конечно Гран-плас – самая красивая в мире согласно В. Гюго. Был ли красив король, изображений которого больше всего на главной площади Брюсселя?
Закончим прогулку у знаменитого Маннекена Пис. Какое он-то имеет отношение к королям? А вот приезжайте – расскажу. До встречи в Брюсселе!
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто хочет узнать о Брюсселе побольше, особенно тем, кто интересуется историей, архитектурой и фольклором.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Королевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла — ваш гид в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 175 туристов
Я живу в Брюсселе с 2004 года. Коллекционирую старинные открытки с видами Брюсселя. Пишу о нём в своём блоге. Можно сказать, что я брюссельский краевед.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Исправленный текст:
Экскурсия составлена отлично: узнавая историю бельгийской монархии, можно понять культуру страны и ее особенности. Маршрут продуман замечательно — чередовались места в закрытых помещениях и на улице, благодаря чему мы читать дальшеуменьшить
не замерзли. Мы прошли по основным достопримечательностям и укромным уголкам города, скрытым от посторонних глаз, узнали, чем живут бельгийцы (или, правильнее, брюссельцы). Кроме того, получили ответы на все свои вопросы, ведь Лейла знает буквально все о стране и ее нюансах.
Хотя после экскурсии осталось небольшое чувство непонимания, это связано с тем, что страна довольно молодая, а ее история сложна и насыщенна событиями, которые нелегко сразу уложить в голове. Тем не менее, Лейла смогла структурировать материал, подать его последовательно и понятно, что помогло составить полную картину. За это ей отдельное спасибо!
Она очень увлекательно рассказывает не только о значимых исторических моментах, но и о менее известных фактах и легендах. Было невероятно интересно! Рекомендую даже в качестве обзорной экскурсии, так как подача информации и ее объем впечатляют!
Еще раз спасибо!
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А
Алена
Когда приехали в Бельгию и Брюссель, то впечатления были не самыми приятными, очень устали с дороги. На следующий день была запланирована экскурсия с Лэйлой, никаких особых ожиданий от которой не читать дальшеуменьшить
было. Начиналось все стандартно, но уже через минут 20 меня все больше затягивало в историю Бельгии, и Брюссель постепенно стал раскрываться передо мной с самой лучшей своей стороны, и в плане архитектуры, и в плане гастрономии. Конечно это во многом благодаря рассказу и знаниям Лэйлы. Маршрут выстроен очень хорошо и постепенно набирал обороты в плане приятных впечатлений. В конце Лейла посоветовала где можно купить вкусный шоколад, вафли, сувениры, что именно лучше поробовать из брюссельской кухни и где. Экскурсией осталась очень довольна, приеду в Бельгию и Брюссель еще не раз именно благодаря Лэйле и ее рассказам, очень много еще хочется посетить и попробовать
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Анна
Путешествие по Бельгии у нас началось со знакомства с замечательным человеком и гидом Лейлой. Сразу после прилёта мы отправились на экскурсию по Брюсселю. Лейла относится к тем экскурсоводам, которые сразу читать дальшеуменьшить
влюбляют в страну, город, историю. Все очень индивидуально, мы получили очень полную информацию на все интересующие нас темы, которые вышли за рамки заявленные в экскурсии. Ещё хочется отметить особую душевность нашего любимого гида. Очень редко встретишь человека, который погружён в историю, но при этом прекрасно разбирается в пиве и поддержит любую кампанию.
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Ю
Юлия
Хорошо спланированная, насыщенная и информативная экскурсия. Лейла оказалась прекрасным гидом-профессионалом (встречали гидов-любителей). Экскурсия оказалась очень интересной, гид смогла ответить на все наши вопросы, и развенчать многие псевдофакты о Бельгии и Брюсселе. Мы посетили все основные достопримечательности верхней части города. Так как экскурсия индивидуальная, Лейла старалась учесть все наши пожелания относительно об’ектов посещения. Экскурсия прошла гармонично и на позитиве. Очень рекомендуем!
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А
Андрей
В экскурсии очень понравилось содержание - узнали много нового и из современной жизни брюссельцев, и из истории города. Вначале, гиду было немного трудно разговориться, но потом все пошло веселее и программа тура была значительно перевыполнена. Если у вас не очень много времени для самостоятельного изучения города, то рекомендуем эту экскурсию.
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М
Мария
Огромное спасибо, Лейла! Мы опоздали и была плохая погода, и она на ходу перестроила маршрут так, что дала нам возможность познакомится с городом и успеть посетить все самые интересные места! Порекомендовала очень хороший вкусный ресторан и проводила нас! Огромное спасибо! Хочется ещё раз вернутся!