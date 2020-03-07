11 отзывов оставили туристы

На прогулке 👣 по историческому центру Брюсселя мы поговорим не только о бельгийских королях, и вообще не только о монархах. Ведь все самое интересное в Брюсселе называется королевским: театры, музеи, гильдия арбалетчиков, Галереи Св. Юбера. Вы познакомитесь с дворцами, где короли жили, и церквями, где их крестили, венчали и отпевали, а также узнаете про шоколадников, пивных королей и королей-магов в рождественских вертепах.

Программа

Начнем с Дворцовой площади – с одной стороны Парк Брюсселя и здание Бельгийского парламента, где в 1830 году родилось новое королевство Бельгия. С другой – Королевский дворец – официальная резиденция бельгийских монархов. Летом он открыт для бесплатных посещений. Но в любое время года на дворец можно посмотреть с неожиданной точки зрения.

Затем выйдем на Королевскую площадь. Как она называлась раньше и почему тут установлен памятник королю Иерусалима? У сквера Малый Саблон и у церкови Богоматери на Саблоне поговорим об истории Брюсселя во времена, когда королевства Бельгии еще не было, но вот королей-то как раз хватало.

Потом через Королевский музей изящных искусств пройдем на Гору Искусств, где полюбуемся на Музей музыкальных инструментов (тоже королевский, разумеется) в стиле Ар-нуво и, если повезет с погодой, чудесным видом на Нижний город. Спустимся по скверу Горы Искусств , который связан со всеми бывшими королями бельгийцев, кроме самого первого.

В нижнем городе вас ждут:

королевские галереи Св. Юбера – “бабушка” московского Гума,

поставщики королевского двора,

портреты монархов в самых неожиданных местах,

кафедральный собор Святых Михаила и Гудулы,

два очень разных королевских театра, оперный Ла Монне и кукольный Тоон.

И конечно Гран-плас – самая красивая в мире согласно В.Гюго. Был ли красив король, изображений которого больше всего на главной площади Брюсселя?

Закончим прогулку у знаменитого Маннекена Пис. Какое он-то имеет отношение к королям? А вот приезжайте – расскажу. До встречи в Брюсселе!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет узнать о Брюсселе побольше, особенно тем, кто интересуется историей, архитектурой и фольклором.