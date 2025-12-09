Индивидуальная
до 7 чел.
История Брюсселя с XV века до наших дней
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Брюсселю: Европарламент и Еврокомиссия
Откройте для себя политический центр Европы! Узнайте о жизни еврократов, посетите Европарламент и насладитесь атмосферой Брюсселя
Начало: В парке Пятидесятилетия
16 дек в 10:00
17 дек в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель и короли: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Брюсселю, где королевские дворцы, музеи и театры расскажут вам историю города и его монархов. Узнайте о бельгийских королях и их влиянии на культуру
Начало: У Королевского дворца
«Потом через Королевский музей изящных искусств пройдем на Гору Искусств, где полюбуемся на Музей музыкальных инструментов (тоже королевский, разумеется) в стиле ар-нуво и, если повезет с погодой, чудесным видом на Нижний город»
11 дек в 12:00
12 дек в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
