Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Брюсселе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 300 отзывов Индивидуальная до 7 чел. История Брюсселя с XV века до наших дней Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками Начало: В центре города €180 за всё до 7 чел. Пешая 2.5 часа 7 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Индивидуальная экскурсия по Брюсселю: Европарламент и Еврокомиссия Откройте для себя политический центр Европы! Узнайте о жизни еврократов, посетите Европарламент и насладитесь атмосферой Брюсселя Начало: В парке Пятидесятилетия €170 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа 19 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Брюссель и короли: индивидуальная экскурсия по историческому центру Прогулка по Брюсселю, где королевские дворцы, музеи и театры расскажут вам историю города и его монархов. Узнайте о бельгийских королях и их влиянии на культуру Начало: У Королевского дворца «Потом через Королевский музей изящных искусств пройдем на Гору Искусств, где полюбуемся на Музей музыкальных инструментов (тоже королевский, разумеется) в стиле ар-нуво и, если повезет с погодой, чудесным видом на Нижний город» €160 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Брюсселя

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Природа и пейзажи»

Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 326 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль