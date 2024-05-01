Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Брюсселю

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Брюсселе на русском языке, цены от €145. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Брюссель Брейгеля
Пешая
7 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель Брейгеля: Путешествие по следам великого художника
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, следуя по маршруту, связанному с жизнью и творчеством Питера Брейгеля старшего. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: У церкви Св. Николая
«Я покажу вам фонтан Слепцы и вертеп «Рождество Христа в Брюсселе» с персонажами картин Брейгеля»
19 окт в 11:00
22 окт в 11:00
150 за всё до 4 чел.
Брюссель и короли
Пешая
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель и короли: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Брюсселю, где королевские дворцы, музеи и театры расскажут вам историю города и его монархов. Узнайте о бельгийских королях и их влиянии на культуру
Начало: У Королевского дворца
«Вы познакомитесь с дворцами, где короли жили, и церквями, где их крестили, венчали и отпевали, а также узнаете про шоколадников, пивных королей и королей-магов в рождественских вертепах»
19 окт в 11:00
23 окт в 11:00
145 за всё до 4 чел.
Рождественский Брюссель
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Брюссель
Услышать городские истории на прогулке по нарядным кварталам и вдохновиться ярмарочной атмосферой
Начало: На Центральном вокзале (Central station)
«Именно здесь вы сможете в полной мере ощутить праздничное настроение горожан, узнаете, как бельгийцы справляют зимние праздники, что принято готовить и как отдыхать»
1 янв в 15:30
2 янв в 15:30
160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    1 мая 2024
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
  • D
    Darya
    15 марта 2024
    Брюссель и короли
    Замечательный экскурсовод! Время пролетело быстро и очень увлекательно. Лейла отвечала на все вопросы, открыла много нового. Спасибо большое за советы по ресторанам. Очень советую данного экскурсовода и ее экскурсии!!!! Спасибо большое!
  • А
    Алена
    11 августа 2023
    Брюссель и короли
    Когда приехали в Бельгию и Брюссель, то впечатления были не самыми приятными, очень устали с дороги. На следующий день была
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    запланирована экскурсия с Лэйлой, никаких особых ожиданий от которой не было. Начиналось все стандартно, но уже через минут 20 меня все больше затягивало в историю Бельгии, и Брюссель постепенно стал раскрываться передо мной с самой лучшей своей стороны, и в плане архитектуры, и в плане гастрономии. Конечно это во многом благодаря рассказу и знаниям Лэйлы. Маршрут выстроен очень хорошо и постепенно набирал обороты в плане приятных впечатлений. В конце Лейла посоветовала где можно купить вкусный шоколад, вафли, сувениры, что именно лучше поробовать из брюссельской кухни и где. Экскурсией осталась очень довольна, приеду в Бельгию и Брюссель еще не раз именно благодаря Лэйле и ее рассказам, очень много еще хочется посетить и попробовать

  • Н
    Нина
    11 июля 2023
    Брюссель и короли
    Все прошло отлично. Благодарю за знакомство с городом.
  • С
    Сергей
    14 июня 2023
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо за экскурсию
  • А
    Анна
    5 июня 2023
    Брюссель Брейгеля
    Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев. Заявленная продолжительность
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    экскурсии нас слегка напугала, но, как выяснилось, напрасно: мы не только гуляли по городу и слушали интересные истории, но и выпили пива в атмосферной пивной, и продегустировали хрустящее печенье спекулос - его пекли и во времена Брейгеля. Экскурсия понравится как знатокам творчества Брейгеля, так и любителям стрит-арта, истории, фольклора, кукол, кукольного театра и всего необычного.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Зимние»

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Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в октябре 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 160. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Зимние», 26 ⭐ отзывов, цены от €145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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