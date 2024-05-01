3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель Брейгеля: Путешествие по следам великого художника
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, следуя по маршруту, связанному с жизнью и творчеством Питера Брейгеля старшего. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: У церкви Св. Николая
«Я покажу вам фонтан Слепцы и вертеп «Рождество Христа в Брюсселе» с персонажами картин Брейгеля»
19 окт в 11:00
22 окт в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель и короли: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Брюсселю, где королевские дворцы, музеи и театры расскажут вам историю города и его монархов. Узнайте о бельгийских королях и их влиянии на культуру
Начало: У Королевского дворца
«Вы познакомитесь с дворцами, где короли жили, и церквями, где их крестили, венчали и отпевали, а также узнаете про шоколадников, пивных королей и королей-магов в рождественских вертепах»
19 окт в 11:00
23 окт в 11:00
€145 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Брюссель
Услышать городские истории на прогулке по нарядным кварталам и вдохновиться ярмарочной атмосферой
Начало: На Центральном вокзале (Central station)
«Именно здесь вы сможете в полной мере ощутить праздничное настроение горожан, узнаете, как бельгийцы справляют зимние праздники, что принято готовить и как отдыхать»
1 янв в 15:30
2 янв в 15:30
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай1 мая 2024Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
- DDarya15 марта 2024Замечательный экскурсовод! Время пролетело быстро и очень увлекательно. Лейла отвечала на все вопросы, открыла много нового. Спасибо большое за советы по ресторанам. Очень советую данного экскурсовода и ее экскурсии!!!! Спасибо большое!
- ААлена11 августа 2023Когда приехали в Бельгию и Брюссель, то впечатления были не самыми приятными, очень устали с дороги. На следующий день была
- ННина11 июля 2023Все прошло отлично. Благодарю за знакомство с городом.
- ССергей14 июня 2023Спасибо за экскурсию
- ААнна5 июня 2023Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев. Заявленная продолжительность
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в октябре 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 160. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Зимние», 26 ⭐ отзывов, цены от €145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь