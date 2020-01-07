2 отзыва оставили туристы

Праздничный Брюссель завораживает своими красочными улицами и атмосферой. Гранд Пляс удивит легендами и рождественским шоу, а Биржа - мистическими историями. Королевские галереи предложат лучшие бутики с бельгийским шоколадом. На ярмарке можно насладиться глинтвейном и горячим шоколадом. Для любителей пива - знаменитый бар «Дилириум» в квартале Чрево Брюсселя. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу зимних праздников и узнать, как бельгийцы отмечают Рождество

Описание экскурсии

Символы нарядного Брюсселя

Вы узнаете историю и тайны одной из самых красивых площадей Европы — Гранд Пляс, оцените фантастически оформленную елку и увидите лазерное рождественское шоу в сопровождении потрясающей музыки. Возле Биржи откроете, почему горожане называют это здание мистическим. Услышите историю основания Королевских галерей, а также увидите лучшие бутики города, где можно приобрести знаменитый бельгийский шоколад. У театра Ля Моне поговорим о странном стечении обстоятельств и образовании Бельгии, а еще здесь вы сможете покататься на коньках. И, кроме того, в программе будет три неожиданных символа Брюсселя — статуи мальчика, девочки и собачки.

Рождественская атмосфера ярмарок

Европейские города немыслимы без традиционных рождественских ярмарок. Именно здесь вы сможете в полной мере ощутить праздничное настроение горожан, узнаете, как бельгийцы справляют зимние праздники, что принято готовить и как отдыхать. Рассмотрите многочисленные лавочки с красочными сувенирами, согреетесь глинтвейном или непревзойденным горячим шоколадом. А за отличным пивом я предложу заглянуть в знаменитый бар «Дилириум», что притаился в средневековом квартале Чрево Брюсселя.

Организационные детали