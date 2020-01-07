2 отзыва оставили туристы

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Рождественский Брюссель

Погрузитесь в атмосферу Брюсселя: Гранд Пляс, рождественские ярмарки и знаменитый бельгийский шоколад ждут вас
Праздничный Брюссель завораживает своими красочными улицами и атмосферой. Гранд Пляс удивит легендами и рождественским шоу, а Биржа - мистическими историями. Королевские галереи предложат лучшие бутики с бельгийским шоколадом. На ярмарке можно насладиться глинтвейном и горячим шоколадом. Для любителей пива - знаменитый бар «Дилириум» в квартале Чрево Брюсселя.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу зимних праздников и узнать, как бельгийцы отмечают Рождество
5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎄 Праздничная атмосфера Брюсселя
  • 🍫 Знаменитый бельгийский шоколад
  • 🍻 Посещение бара «Дилириум»
  • 🎶 Лазерное рождественское шоу
  • 🛍️ Шопинг в Королевских галереях
  • 🏛️ Легенды Гранд Пляс
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель

Что можно увидеть

  • Гранд Пляс
  • Биржа
  • Королевские галереи
  • Театр Ля Моне
  • Бар «Дилириум»

Описание экскурсии

Символы нарядного Брюсселя

Вы узнаете историю и тайны одной из самых красивых площадей Европы — Гранд Пляс, оцените фантастически оформленную елку и увидите лазерное рождественское шоу в сопровождении потрясающей музыки. Возле Биржи откроете, почему горожане называют это здание мистическим. Услышите историю основания Королевских галерей, а также увидите лучшие бутики города, где можно приобрести знаменитый бельгийский шоколад. У театра Ля Моне поговорим о странном стечении обстоятельств и образовании Бельгии, а еще здесь вы сможете покататься на коньках. И, кроме того, в программе будет три неожиданных символа Брюсселя — статуи мальчика, девочки и собачки.

Рождественская атмосфера ярмарок

Европейские города немыслимы без традиционных рождественских ярмарок. Именно здесь вы сможете в полной мере ощутить праздничное настроение горожан, узнаете, как бельгийцы справляют зимние праздники, что принято готовить и как отдыхать. Рассмотрите многочисленные лавочки с красочными сувенирами, согреетесь глинтвейном или непревзойденным горячим шоколадом. А за отличным пивом я предложу заглянуть в знаменитый бар «Дилириум», что притаился в средневековом квартале Чрево Брюсселя.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в период работы рождественских ярмарок, с 29 ноября по 5 января
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Центральном вокзале (Central station)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 874 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Брюссель! Будучи профессиональным гидом в Бельгии, я с удовольствием предлагаю вам мои авторские экскурсии по Брюсселю. Моя миссия не только познакомить вас с историей города и
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его знаменитостями, но и передать вам мою любовь к нему! Живу в Брюсселе более 10 лет. Стану не только вашим гидом, но и другом, который покажет известные и секретные места, поможет заглянуть в душу города и понять, чем он дышит и какие замечательные люди здесь живут. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Добрый день всем! хочу поблагодарить экскурсовода Ольгу за отличную экскурсию по Брюсселю, которая несмотря на неудачную погоду(все 2,5 часа лил дождь), смогла провести экскурсию на высоком уровне, остались только положительные эмоции и отличное настроение на целый день!
Еще раз спасибо всей вашей команде!
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С
Красивый город а особенно когда проходит экскурсия с замечательным гидом Натальей!
Мы получили массу удовольствия и от общения с гидом и от мест которые мы посетили.
Рекомендую посмотреть Брюссель именно с гидом Натальей.
Все было замечательно!
Спасибо большое.
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Оксана
Наталья, какое же вам огромное спасибо!!!! Прекрасный Брюссель с вами предстал ещё более прекрасным, сказочным, волшебным и праздничным! Было интересно, неожиданно, вкусно… Благодаря информации, данной вами, нам было не скучно ещё пару дней. Спасииибо!
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Юлия
Интересно, познавательно. Приятное общение. Спасибо Наталии!
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