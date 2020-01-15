2 отзыва оставили туристы

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Рождественский Брюссель

Услышать городские истории на прогулке по нарядным кварталам и вдохновиться ярмарочной атмосферой

5
2 отзыва
Наталия
Наталия – Гид из Брюсселя
Праздничный Брюссель бесподобен — в этом вы убедитесь, прогулявшись по его красочным улицам.

Мы поговорим о легендах площади Гранд Пляс, тайнах Биржи, истории 📖 Королевских галерей и рождественских традициях бельгийцев.

На ярмарке вы отведаете ароматный глинтвейн или горячий шоколад.

А за лучшим пивом отправимся в средневековый квартал Чрево Брюсселя.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €140 за экскурсию

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Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель

Что вас ожидает

Символы нарядного Брюсселя
Вы узнаете историю 📖 и тайны одной из самых красивых 🤩 площадей Европы — Гранд Пляс, оцените фантастически оформленную елку и увидите лазерное рождественское шоу в сопровождении потрясающей музыки. Возле Биржи откроете, почему горожане называют это здание мистическим. Услышите историю основания Королевских галерей, а также увидите лучшие бутики города, где можно приобрести знаменитый бельгийский шоколад. У театра Ля Моне поговорим о странном стечении обстоятельств и образовании Бельгии, а еще здесь вы сможете покататься на коньках. И, кроме того, в программе будет три неожиданных символа Брюсселя — статуи мальчика, девочки и собачки.

Рождественская атмосфера ярмарок
Европейские города немыслимы без традиционных рождественских ярмарок. Именно здесь вы сможете в полной мере ощутить праздничное настроение горожан, узнаете, как бельгийцы справляют зимние праздники, что принято готовить и как отдыхать. Рассмотрите многочисленные лавочки с красочными сувенирами, согреетесь глинтвейном или непревзойденным горячим шоколадом. А за отличным пивом я предложу заглянуть в знаменитый бар «Дилириум», что притаился в средневековом квартале Чрево Брюсселя.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в период работы рождественских ярмарок, с 29 ноября по 5 января
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега
Начало и место завершения
🚩 на Центральном вокзале (Central station)
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель
Рождественский Брюссель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Дорогие друзья, добро пожаловать в Брюссель! Меня зовут Наталия, я живу в Брюсселе более 9 лет и часто ловлю себя на мысли, что он вызывает во мне все тот же восторг, что и в самом начале. Теперь Брюссель — мой дом, который я бесконечно люблю. Я, как историк по образованию и местный житель, помогу вам узнать этот удивительный город поближе. Стану не только вашим гидом, но и другом, который покажет известные и секретные места, поможет заглянуть в душу города и понять, чем он дышит и какие замечательные люди здесь живут. До встречи!
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2 отзыва оставили туристы

15 января 2020
Наталья, какое же вам огромное спасибо!!!! Прекрасный Брюссель с вами предстал ещё более прекрасным, сказочным, волшебным и праздничным! Было интересно, неожиданно, вкусно... Благодаря информации, данной вами, нам было не скучно ещё пару дней. Спасииибо!
8 января 2020
Добрый день всем! хочу поблагодарить экскурсовода Ольгу за отличную экскурсию по Брюсселю, которая несмотря на неудачную погоду(все 2, 5 часа лил дождь), смогла провести экскурсию на высоком уровне, остались только положительные эмоции и отличное настроение на целый день! Еще раз спасибо всей вашей команде!

Наталия проводит ещё 2 экскурсии

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