Экскурсии проходящие только летом в Софии

Найдено 11 экскурсий в категории «Летние» в Софии на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
София для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 85 за всё до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
128 отзывов
Обзорная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 120 за всё до 4 чел.
София - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
от 75 за всё до 10 чел.
Узнать Софию за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 100 за всё до 20 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220 за всё до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Софии
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Софии с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Софии: русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 13:00
10 июня в 00:00
33 за всё до 3 чел.
Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Софии: Площадь Толерантности, Античные Сердики, Ротонда Святого Георгия
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
10 за человека
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
280 за всё до 3 чел.
Сердика - Античная София. Путешествие в глубину веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Сердика - Античная София. Путешествие в глубину веков
Пешая экскурсия по древней Софии, где вы узнаете историю Сердики, увидите античные храмы и крепости, а также получите советы от местного жителя
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 90 за всё до 4 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Софии
    Отличная экскурсия, Надя слой за слоем показывает историю Софии, и город перестает казаться хаотичным нагромождением стилей, начинает "звучать" гармонично и совершенно по-своему. Надя прекрасный рассказчик и гид, я очень рада что удалось посмотреть на Софию ее глазами!
  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    София - история и современность
    Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
  • T
    Timur
    12 мая 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
  • T
    Timur
    12 мая 2024
    Выгодный трансфер в Софии
    Водитель вовремя встретил в аэропорту с табличкой, поездка была комфортной. Рекомендую!
  • К
    Карина
    10 мая 2024
    Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
    Отличная экскурсия на целый день Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    София - история и современность
    Отличная экскурсия, прекрасный гид)
  • M
    Mariia
    14 апреля 2024
    София - история и современность
    Кирилл — отличный гид с обширными знаниями и опытом. Материал тура был представлен в очень веселой, приятной, развлекательной и увлекательной
    читать дальше

    манере, которая задала тон всему дню. Несмотря на то, что я живу в Софии уже более года и очень часто гуляю по этим улицам в центре, мое понимание города и восприятие изменились после исторического контекста и фактов, которыми Кирилл поделился с нами во время тура. Спасибо! С нетерпением жду возможности узнать о Софии ещё больше!

  • А
    Ани
    31 марта 2024
    София для новичков
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине
  • Г
    Гади
    21 марта 2024
    Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
    Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Софии
    Быстро пролетело время и такой большой знаний получен

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Софии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. София для новичков
  2. Обзорная экскурсия по Софии
  3. София - история и современность
  4. Узнать Софию за 3 часа
  5. Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Какие места ещё посмотреть в Софии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рильский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
Сейчас в Софии в категории "Летние" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 10 до 280. Туристы уже оставили гидам 276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Софии (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Летние», 276 ⭐ отзывов, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам