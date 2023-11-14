Забраться на вершину горы-символа бразильского кинематографа
«Два брата» давно стали символом Рио: здесь настолько красиво, что место не раз фигурирует в бразильских сериалах. Наш путь лежит на самую вершину горы — высоту 533 м. Частично поднимемся на мототакси, а оставшуюся часть одолеем пешком. Наградой станут виды на нацпарк «Тижук», фавелы, район Ипанема и многое другое. А я буду вашим проводником и поделюсь любопытными историями.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гора Дойз-Ирманс, или «Два брата», возвышается над городом и достигает высоты 533 м. Мы доберёмся до самой вершины (сначала на мототакси, потом пешком), откуда откроются потрясающие панорамные виды. По пути будет много смотровых площадок. Вы увидите:
- Фавелу Видигал и Росинью
- Большую часть южной зоны Рио и национального парка «Тижук»: Педра-да-Гавеа, Педра Бонита, Сан-Конрадо, Лагоа Родригу-де-Фрейтас, ботанический сад, Ботафого
- А ещё статую Христа на горизонте и гору Сахарная голова
На обратном пути посетим смотровую площадку Леблона, откуда вы оцените высоту, с которой спустились. А также насладитесь видом на красивейшие районы Леблон и Ипанема.
Вы узнаете
- Почему нельзя подниматься на гору в дождливую погоду
- Что установлено в центре вершины
- Частью какого муниципального парка является гора и какую цель он преследует
- Какое у горы историческое значение и почему она привлекает не только тысячи иностранных туристов, но и местных жителей
Организационные детали
- Обязательна удобная одежда и хорошая обувь (желательны кроссовки, но реально подняться и в шлёпках)
- Возьмите достаточное количество воды (совет: одна бутылка со льдом и вторая с холодной водой)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у отеля Sheraton (Leblon)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь (уже 8 лет как). Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потом из Рио в нём же удаленно и в итоге поняла — душа не лежит:) Окончила курсы гидов — и теперь могу показывать город таким же влюблённым в него энтузиастам, какой была сама 10 лет назад. Обожаю историю этого прекрасного города, этой страны. Побывала уже во всех уголках Рио и хочу показать это всё вам!
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