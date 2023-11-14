«Два брата» давно стали символом Рио: здесь настолько красиво, что место не раз фигурирует в бразильских сериалах. Наш путь лежит на самую вершину горы — высоту 533 м. Частично поднимемся на мототакси, а оставшуюся часть одолеем пешком. Наградой станут виды на нацпарк «Тижук», фавелы, район Ипанема и многое другое. А я буду вашим проводником и поделюсь любопытными историями.

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Описание

Что вас ожидает

Гора Дойз-Ирманс, или «Два брата», возвышается над городом и достигает высоты 533 м. Мы доберёмся до самой вершины (сначала на мототакси, потом пешком), откуда откроются потрясающие панорамные виды. По пути будет много смотровых площадок. Вы увидите:

Фавелу Видигал и Росинью

Большую часть южной зоны Рио и национального парка «Тижук»: Педра-да-Гавеа, Педра Бонита, Сан-Конрадо, Лагоа Родригу-де-Фрейтас, ботанический сад, Ботафого

А ещё статую Христа на горизонте и гору Сахарная голова

На обратном пути посетим смотровую площадку Леблона, откуда вы оцените высоту, с которой спустились. А также насладитесь видом на красивейшие районы Леблон и Ипанема.

Вы узнаете

Почему нельзя подниматься на гору в дождливую погоду

Что установлено в центре вершины

Частью какого муниципального парка является гора и какую цель он преследует

Какое у горы историческое значение и почему она привлекает не только тысячи иностранных туристов, но и местных жителей

Организационные детали