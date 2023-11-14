Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами

Забраться на вершину горы-символа бразильского кинематографа

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«Два брата» давно стали символом Рио: здесь настолько красиво, что место не раз фигурирует в бразильских сериалах. Наш путь лежит на самую вершину горы — высоту 533 м. Частично поднимемся на мототакси, а оставшуюся часть одолеем пешком. Наградой станут виды на нацпарк «Тижук», фавелы, район Ипанема и многое другое. А я буду вашим проводником и поделюсь любопытными историями.
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гора Дойз-Ирманс, или «Два брата», возвышается над городом и достигает высоты 533 м. Мы доберёмся до самой вершины (сначала на мототакси, потом пешком), откуда откроются потрясающие панорамные виды. По пути будет много смотровых площадок. Вы увидите:

  • Фавелу Видигал и Росинью
  • Большую часть южной зоны Рио и национального парка «Тижук»: Педра-да-Гавеа, Педра Бонита, Сан-Конрадо, Лагоа Родригу-де-Фрейтас, ботанический сад, Ботафого
  • А ещё статую Христа на горизонте и гору Сахарная голова

На обратном пути посетим смотровую площадку Леблона, откуда вы оцените высоту, с которой спустились. А также насладитесь видом на красивейшие районы Леблон и Ипанема.

Вы узнаете

  • Почему нельзя подниматься на гору в дождливую погоду
  • Что установлено в центре вершины
  • Частью какого муниципального парка является гора и какую цель он преследует
  • Какое у горы историческое значение и почему она привлекает не только тысячи иностранных туристов, но и местных жителей

Организационные детали

  • Обязательна удобная одежда и хорошая обувь (желательны кроссовки, но реально подняться и в шлёпках)
  • Возьмите достаточное количество воды (совет: одна бутылка со льдом и вторая с холодной водой)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля Sheraton (Leblon)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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