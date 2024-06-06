1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
«Подниметесь на смотровую площадку горы Сахарная голова и расшифруете её необычное название»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€105 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Поднимитесь на вершину горы Два брата в Рио-де-Жанейро и насладитесь панорамными видами на Тижука, фавелы и Ипанему. Узнайте интересные истории и факты
Начало: У отеля Shalimar
«Гора Дойз-Ирманс, или «Два брата», возвышается над городом и достигает высоты 533 м»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
«Гора Коштау, которую мы будем покорять, — это не просто природный массив»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: У метро São Conrado
«Подъём на гору Педра-Бонита займёт около получаса и подойдёт даже самым не подготовленным к хайкингу людям»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 июня 2024Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
- ЕЕкатерина20 февраля 2024Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
- ННиколай21 января 2024Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Горы»
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