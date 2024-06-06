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только лестницу Селарона без музеев, а я мечтал попасть внутрь стадиона Маракана. И мы это сделали! Мы убрали два последних пункта из запланированного маршрута, прошли по лестнице, посмотри арку Лапы, площадь и Муниципальный театр Рио, а потом с Ниной поехали на стадион Маракана. С ней обошли его весь, зашли внутрь, пофотографировались на поле и на трибунах, посетили музей! Все наши пожелания были учтены, спасибо!