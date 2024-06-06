Экскурсии к горам Рио-де-Жанейро

Найдено 4 экскурсии в категории «Горы» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Покорение горы Сахарная голова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
«Подниметесь на смотровую площадку горы Сахарная голова и расшифруете её необычное название»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
105 за всё до 3 чел.
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Поднимитесь на вершину горы Два брата в Рио-де-Жанейро и насладитесь панорамными видами на Тижука, фавелы и Ипанему. Узнайте интересные истории и факты
Начало: У отеля Shalimar
«Гора Дойз-Ирманс, или «Два брата», возвышается над городом и достигает высоты 533 м»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
95 за всё до 3 чел.
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
«Гора Коштау, которую мы будем покорять, — это не просто природный массив»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135 за всё до 2 чел.
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: У метро São Conrado
«Подъём на гору Педра-Бонита займёт около получаса и подойдёт даже самым не подготовленным к хайкингу людям»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
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    проездом, времени было мало, а мест для посещения очень много. Нина спокойно отвечала на все вопросы, параллельно советую и рассказываю нюансы жизни в Рио, а они есть и лучше для любителей активного отдыха их знать! Советую обращаться для любых экскурсий!

  • Е
    Екатерина
    20 февраля 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
  • Н
    Николай
    21 января 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
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    только лестницу Селарона без музеев, а я мечтал попасть внутрь стадиона Маракана. И мы это сделали! Мы убрали два последних пункта из запланированного маршрута, прошли по лестнице, посмотри арку Лапы, площадь и Муниципальный театр Рио, а потом с Ниной поехали на стадион Маракана. С ней обошли его весь, зашли внутрь, пофотографировались на поле и на трибунах, посетили музей! Все наши пожелания были учтены, спасибо!

    Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Покорение горы Сахарная голова
  2. Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
  3. Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
  4. Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Горы" можно забронировать 4 экскурсии от 95 до 135. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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