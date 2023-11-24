Самые красочные места Рио за полдня

Посетить роскошные смотровые площадки и полюбоваться городом с разных ракурсов в дружеской компании

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Ответы на вопросы
В Рио множество красивых панорамных площадок, я выбрала для нашей прогулки самые-самых из них! Вы подниметесь на крепость Дуке-ди-Кашиас и на 20-й этаж шикарного отеля, увидите статую Христа и гору Сахарная голова. Погуляете по набережной и встретите закат на легендарном мысе Арпоадор.
Самые красочные места Рио за полдня
Самые красочные места Рио за полдня
Самые красочные места Рио за полдня
Самые красочные места Рио за полдня
Самые красочные места Рио за полдня
Самые красочные места Рио за полдня
Самые красочные места Рио за полдня
Самые красочные места Рио за полдня
Самые красочные места Рио за полдня
Ближайшие даты:
24
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Описание

Что вас ожидает

За 6 часов вы:

  • Полюбуетесь с крепости горой Сахарная голова и пляжем Копакабана
  • Посетите смотровую площадку Леме и увидите статую Христа на горизонте
  • Подниметесь на 20-й этаж шикарного отеля и насладитесь панорамой города с высоты
  • Прогуляетесь по набережной с плиточным рисунком и осмотрите старинный форт
  • Прикоснётесь к статуе Тома Жобина — символу бразильской босановы
  • Встретите закат на мысе Арпоадор с видом на гору Два Брата

Я поделюсь интересными историями об этих местах!

Организационные детали

В отеле можно передохнуть в баре с красивым видом (по желанию). Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Леме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Смотровые площадки

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