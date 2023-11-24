Посетить роскошные смотровые площадки и полюбоваться городом с разных ракурсов в дружеской компании
В Рио множество красивых панорамных площадок, я выбрала для нашей прогулки самые-самых из них! Вы подниметесь на крепость Дуке-ди-Кашиас и на 20-й этаж шикарного отеля, увидите статую Христа и гору Сахарная голова. Погуляете по набережной и встретите закат на легендарном мысе Арпоадор.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
За 6 часов вы:
- Полюбуетесь с крепости горой Сахарная голова и пляжем Копакабана
- Посетите смотровую площадку Леме и увидите статую Христа на горизонте
- Подниметесь на 20-й этаж шикарного отеля и насладитесь панорамой города с высоты
- Прогуляетесь по набережной с плиточным рисунком и осмотрите старинный форт
- Прикоснётесь к статуе Тома Жобина — символу бразильской босановы
- Встретите закат на мысе Арпоадор с видом на гору Два Брата
Я поделюсь интересными историями об этих местах!
Организационные детали
В отеле можно передохнуть в баре с красивым видом (по желанию). Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Леме
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь (уже 8 лет как). Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потом из Рио в нём же удаленно и в итоге поняла — душа не лежит:) Окончила курсы гидов — и теперь могу показывать город таким же влюблённым в него энтузиастам, какой была сама 10 лет назад. Обожаю историю этого прекрасного города, этой страны. Побывала уже во всех уголках Рио и хочу показать это всё вам!
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