Фавелы — самое противоречивое, что есть в Рио-де-Жанейро. Здесь страхи туристов и реальная жизнь сталкиваются лоб в лоб.
Продавцы с оружием — и благотворительные проекты, пугающие своей теснотой улочки — и
Продавцы с оружием — и благотворительные проекты, пугающие своей теснотой улочки — и
Описание экскурсии
Фавела на ваш выбор:
- Росинья — самая большая фавела Бразилии, настоящий мегаполис внутри города. При желании здесь можно организовать съёмку с дрона — и получить вирусный ролик для соцсетей с вашим участием
- Санта-Марта — компактная, более кинематографичная, с фуникулёром и той самой площадкой, где снимал клип Майкл Джексон
Подъём наверх:
- в Росинье — на мототакси или местной маршрутке: быстро, шумно, с ветерком
- в Санта-Марте — на неказистом и забавном фуникулёре для местных
Наверху — видовое кафе или смотровая площадка с панорамами океана и пляжей.
Спуск вниз — пешком через лабиринт узких улиц и лестниц:
- заходим в дома к местным жителями и слушаем их истории из первых уст
- смотрим, как устроена жизнь: магазины, бары, быт, инфраструктура
- заглядываем в локальные бары/кофейни
- смотрим на тренировку местной школы боевых танцев — капоэйры
- при желании — играем в футбол с местными ребятами в аутентичной коробке
Обсудим:
- как и почему появились фавелы
- парадокс безопасности: почему их боятся снаружи и как в них живут внутри
- экономику фавел: от неформального бизнеса до социальных инициатив
- роль и влияние государства: почему многие районы фактически живут по своим правилам
- культуру: музыку, капоэйру, уличную жизнь
Важно знать об экскурсиях по фавелам
- Маршрут проходит по району повышенного риска, полная безопасность не гарантируется
- Путешественники должны соблюдать инструкции гида; не отделяться от группы; не спорить с местными жителями; не демонстрировать ценные вещи; без прямого разрешения гида не снимать людей, дома, автомобили, детей, полицейских
- При изменении обстановки гид в праве изменить, сократить или отменить экскурсию
- Экскурсия не рекомендуется для детей младше 14 лет
Организационные детали
Необходима удобная обувь и минимальная физическая подготовка для прогулок по серпантинам.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Еда и напитки
- Организация съёмки с дрона в Росинье — детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Я не классический гид, а режиссёр-документалист — поэтому наша экскурсия по Рио — это живой сценарий фильма, в котором вы не зритель, а участник. Покажу изнанку самого яркого города Южной
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