Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от $195 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Росинья: увидеть настоящий Рио
Погрузитесь в жизнь настоящего Рио-де-Жанейро, посетив Росинью. Узнайте её историю, полюбуйтесь панорамами и насладитесь закатом с видом на океан
Начало: У метро São Conrado
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $199 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Рио за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Рио, посетив статую Христа, Сахарную голову и колоритные фавелы. Всё это за один день с опытным гидом
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $580 за всё до 4 чел.
