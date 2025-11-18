Найдено 3 экскурсии в категории « Фавелы » в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $195. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 81 отзыв Индивидуальная до 8 чел. К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города от $195 за всё до 8 чел. Пешая 2.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Росинья: увидеть настоящий Рио Погрузитесь в жизнь настоящего Рио-де-Жанейро, посетив Росинью. Узнайте её историю, полюбуйтесь панорамами и насладитесь закатом с видом на океан Начало: У метро São Conrado от $199 за всё до 10 чел. На машине 8 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Лучшее в Рио за 1 день Погрузитесь в атмосферу Рио, посетив статую Христа, Сахарную голову и колоритные фавелы. Всё это за один день с опытным гидом от $580 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Рио-де-Жанейро

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Фавелы»

