1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
Рио-де-Жанейро удивляет своей многогранностью. Фавела Санта Марта откроет вам совершенно иной мир, полный красок, истории и уникальных видов на город
Начало: На Praça Corumba, Botafogo
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€170 за всё до 3 чел.
Билеты
1.5 часа
Экскурсия «Мир бразильского карнавала» в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу бразильского карнавала! Узнайте историю школы самбы, загляните за кулисы и примерьте костюмы. Участвуйте в мастер-классе самбы
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
€50 за билет
Индивидуальная
3 часа
Уникальный гастрономический мастер-класс в Рио-де-Жанейро: фейжуада
Погрузитесь в атмосферу бразильской кухни, научитесь готовить фейжуаду и кайпиринью, наслаждаясь видами Рио-де-Жанейро с веранды гостеприимной семьи
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от €300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- aalona20 мая 2024Это вторая наша экскурсия с Ниной (до того были с Ниной на экскурсии по центру, нам так понравилось, что незапланированно
- ССергей2 декабря 2023Заказывал экскурсию по фавеле, всё прошло отлично! На протяжении всей экскурсии чувствовал себя в безопасности, рекомендую!
- ЕЕлена11 февраля 2020Эта экскурсия погрузила нас полностью в жизнь обычных бразильцев. Начиная с того что добирались мы до места на метро, потом
- ГГаухар24 февраля 2019Мы заказали тур Мир бразильского карнавала, где планировали посетить одну из школ. Однако нам повезло, Слава организовал нам посещение самбодрома,
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Почувствовать себя местным»
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