Почувствовать себя местным – экскурсии в Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
Рио-де-Жанейро удивляет своей многогранностью. Фавела Санта Марта откроет вам совершенно иной мир, полный красок, истории и уникальных видов на город
Начало: На Praça Corumba, Botafogo
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170 за всё до 3 чел.
Мир бразильского карнавала
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия «Мир бразильского карнавала» в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу бразильского карнавала! Узнайте историю школы самбы, загляните за кулисы и примерьте костюмы. Участвуйте в мастер-классе самбы
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
50 за билет
Гастрономический мастер-класс в бразильской семье
Индивидуальная
3 часа
Уникальный гастрономический мастер-класс в Рио-де-Жанейро: фейжуада
Погрузитесь в атмосферу бразильской кухни, научитесь готовить фейжуаду и кайпиринью, наслаждаясь видами Рио-де-Жанейро с веранды гостеприимной семьи
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • a
    alona
    20 мая 2024
    Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
    Это вторая наша экскурсия с Ниной (до того были с Ниной на экскурсии по центру, нам так понравилось, что незапланированно
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    взяли еще одну). Мы получили массу удовольствия от рассказа, маршрута и атмосферы. От неформального общения, от знакомства с городом и ощущения, что окунулись в настоящий Рио. Увидели то, что самим в жизни бы не удалось. Нина провела с нами много часов, гораздо больше, чем заявлено в программе, а нам не хотелось расставаться. От всего сердца рекомендуем

  • С
    Сергей
    2 декабря 2023
    Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
    Заказывал экскурсию по фавеле, всё прошло отлично! На протяжении всей экскурсии чувствовал себя в безопасности, рекомендую!
  • Е
    Елена
    11 февраля 2020
    Мир бразильского карнавала
    Эта экскурсия погрузила нас полностью в жизнь обычных бразильцев. Начиная с того что добирались мы до места на метро, потом
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    шли мимо стадиона Маракана, где недавно закончился футбольный матч, застали начало подготовки к вечерней репитиции. Мы увидели насколько бразильцы доброжелательные, открытые люди и умеют радоваться и отлично веселиться! Сначала немного ощутили чувство осторожности к окружающему нас, но благодаря нашему гиду Славе, это ощущение быстро прошло и мы стали частью этого действия. Большое спасибо ему за это😊

  • Г
    Гаухар
    24 февраля 2019
    Мир бразильского карнавала
    Мы заказали тур Мир бразильского карнавала, где планировали посетить одну из школ. Однако нам повезло, Слава организовал нам посещение самбодрома,
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    где мы смогли увидеть генеральную репетицию карнавала, прочувствовать атмосферу праздника, увидеть шоу с танцами, музыкой!! Было ощущение, что мы присутствуем на самом карнавале. Слава много нового рассказал нам о истории карнавала, а также о Рио. Несмотря на то, что он уже был нашим третьим гидом, от него мы почерпнули ещё больше интересных деталей о Бразилии, о людях, традициях. Рекомендую Славу, как интересного гида

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Почувствовать себя местным»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
  2. Мир бразильского карнавала
  3. Гастрономический мастер-класс в бразильской семье
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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