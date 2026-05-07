Мои заказы

Каноэ-заплыв в сердце Рио-де-Жанейро

Взглянуть на город, скользя по водной глади Гуанабара
Бразилия живёт спортом, и гребля на каноэ — одна из её страстей. Это не туристическое развлечение, а настоящая жизнь местных: клубы, тренировки, соревнования.

И вы станете частью этого мира! В заливе Гуанабара испытаете яркий спектр эмоций — истинно бразильских. И насладитесь видами — они особенно волшебны на рассвете и закате.
Каноэ-заплыв в сердце Рио-де-Жанейро
Каноэ-заплыв в сердце Рио-де-Жанейро
Каноэ-заплыв в сердце Рио-де-Жанейро

Описание экскурсии

Встречаемся на пляже Урка. Именно здесь начинается история Рио: сюда впервые причалили португальцы.

Вы присоединитесь к настоящей клубной тренировке и пройдёте инструктаж. Ощутите ритм команды и удовольствие от движения. Это нагрузка — но приятная, живая, доступная даже новичкам. В клубе тренируются все: от подростков до вдохновляющей 85-летней бразильянки.

Маршрут выбирает инструктор в зависимости от погоды и условий:

  • Вокруг Сахарной головы к Красному пляжу
  • В сторону центра Рио и аэропорта Сантос-Дюмон

С воды перед вами откроется Рио, каким его видят немногие:

  • деловой центр города
  • живописный Нитерой
  • величественный Нитеройский мост
  • легендарная гора Сахарная голова
  • Корковаду и статуя Христа
  • элегантный и самый безопасный район Урка

Мы гребём около 25–30 минут в одну сторону, затем делаем остановку 10-15 минут — чтобы перевести дух, искупаться или сделать потрясающие фотографии.

Здесь нет больших океанских волн — только мягкое движение воды и ритм команды. Даже если вы никогда не держали весло, всё получится: главное — грести вместе.

Организационные детали

  • Вам выдадут спасательный жилет и весло, проведут инструктаж. Инструктор говорит по-английски, а я помогу с переводом и буду рядом на протяжении всего маршрута
  • Могу организовать трансфер на Uber или сопровождение от вашего отеля — детали в переписке

Кому не подходит

  • тем, кто ищет исключительно расслабленный отдых
  • людям с медицинскими противопоказаниями к физической нагрузке
  • детям до 15 лет

во вторник и четверг в 05:45, 07:45 и 17:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже Урка
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 05:45, 07:45 и 17:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарина
Дарина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Предлагаю авторские экскурсии как по самым известным достопримечательностям Рио-де-Жанейро, так и по особым местам/районам, где нет толп туристов. Моя миссия — показать вам такой Рио, чтобы вы почувствовали дух жизни в Бразилии. Я за активный, познавательный и позитивный отдых с акцентом на потрясающую красоту местной природы. Я в восторге от Бразилии и хочу поделиться с вами этим настроением!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Настя
Невероятно крутая экскурсия! Сплошной восторг. Завтра, конечно, руки будут ныть 😅 но оно того стоило.
Особая благодарность Дарине: чёткий инструктаж, поддержка на каждом этапе. Но главное - атмосфера: весь заплыв я была частью команды. Это сплочённый, драйвовый вид спорта, который объединяет!
Очень понравилось, всем рекомендую🔥

Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро

Похожие экскурсии на «Каноэ-заплыв в сердце Рио-де-Жанейро»

Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Пешая
На трамвае
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Проникнуть в центр богемной жизни, очароваться видами в парке Руин и прокатиться на трамвайчике
Начало: У метро Cinelandia
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
$129 за всё до 3 чел.
Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
На вертолёте
30 минут
9 отзывов
Индивидуальная
Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
Получить необычный лётный опыт, поболтать ногами над океаном и оценить лучший ракурс на город
Начало: На аэродроме Рекрейо
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
$350 за человека
Нитерой: не только лучший вид на Рио
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
от $280 за человека
Фавелы Рио-де-Жанейро
Пешая
2.5 часа
93 отзыва
Индивидуальная
Фавелы Рио-де-Жанейро
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
от $189 за человека
У нас ещё много экскурсий в Рио-де-Жанейро. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рио-де-Жанейро
$52 за человека