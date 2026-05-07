Бразилия живёт спортом, и гребля на каноэ — одна из её страстей. Это не туристическое развлечение, а настоящая жизнь местных: клубы, тренировки, соревнования. И вы станете частью этого мира! В заливе Гуанабара испытаете яркий спектр эмоций — истинно бразильских. И насладитесь видами — они особенно волшебны на рассвете и закате.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Встречаемся на пляже Урка. Именно здесь начинается история Рио: сюда впервые причалили португальцы.

Вы присоединитесь к настоящей клубной тренировке и пройдёте инструктаж. Ощутите ритм команды и удовольствие от движения. Это нагрузка — но приятная, живая, доступная даже новичкам. В клубе тренируются все: от подростков до вдохновляющей 85-летней бразильянки.

Маршрут выбирает инструктор в зависимости от погоды и условий:

Вокруг Сахарной головы к Красному пляжу

В сторону центра Рио и аэропорта Сантос-Дюмон

С воды перед вами откроется Рио, каким его видят немногие:

деловой центр города

живописный Нитерой

величественный Нитеройский мост

легендарная гора Сахарная голова

Корковаду и статуя Христа

элегантный и самый безопасный район Урка

Мы гребём около 25–30 минут в одну сторону, затем делаем остановку 10-15 минут — чтобы перевести дух, искупаться или сделать потрясающие фотографии.

Здесь нет больших океанских волн — только мягкое движение воды и ритм команды. Даже если вы никогда не держали весло, всё получится: главное — грести вместе.

Организационные детали

Вам выдадут спасательный жилет и весло, проведут инструктаж. Инструктор говорит по-английски, а я помогу с переводом и буду рядом на протяжении всего маршрута

Могу организовать трансфер на Uber или сопровождение от вашего отеля — детали в переписке

