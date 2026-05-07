Бразилия живёт спортом, и гребля на каноэ — одна из её страстей. Это не туристическое развлечение, а настоящая жизнь местных: клубы, тренировки, соревнования.
И вы станете частью этого мира! В заливе Гуанабара испытаете яркий спектр эмоций — истинно бразильских. И насладитесь видами — они особенно волшебны на рассвете и закате.
Описание экскурсии
Встречаемся на пляже Урка. Именно здесь начинается история Рио: сюда впервые причалили португальцы.
Вы присоединитесь к настоящей клубной тренировке и пройдёте инструктаж. Ощутите ритм команды и удовольствие от движения. Это нагрузка — но приятная, живая, доступная даже новичкам. В клубе тренируются все: от подростков до вдохновляющей 85-летней бразильянки.
Маршрут выбирает инструктор в зависимости от погоды и условий:
- Вокруг Сахарной головы к Красному пляжу
- В сторону центра Рио и аэропорта Сантос-Дюмон
С воды перед вами откроется Рио, каким его видят немногие:
- деловой центр города
- живописный Нитерой
- величественный Нитеройский мост
- легендарная гора Сахарная голова
- Корковаду и статуя Христа
- элегантный и самый безопасный район Урка
Мы гребём около 25–30 минут в одну сторону, затем делаем остановку 10-15 минут — чтобы перевести дух, искупаться или сделать потрясающие фотографии.
Здесь нет больших океанских волн — только мягкое движение воды и ритм команды. Даже если вы никогда не держали весло, всё получится: главное — грести вместе.
Организационные детали
- Вам выдадут спасательный жилет и весло, проведут инструктаж. Инструктор говорит по-английски, а я помогу с переводом и буду рядом на протяжении всего маршрута
- Могу организовать трансфер на Uber или сопровождение от вашего отеля — детали в переписке
Кому не подходит
- тем, кто ищет исключительно расслабленный отдых
- людям с медицинскими противопоказаниями к физической нагрузке
- детям до 15 лет
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$52
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Урка
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 05:45, 07:45 и 17:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Предлагаю авторские экскурсии как по самым известным достопримечательностям Рио-де-Жанейро, так и по особым местам/районам, где нет толп туристов. Моя миссия — показать вам такой Рио, чтобы вы почувствовали дух жизни в Бразилии. Я за активный, познавательный и позитивный отдых с акцентом на потрясающую красоту местной природы. Я в восторге от Бразилии и хочу поделиться с вами этим настроением!
Невероятно крутая экскурсия! Сплошной восторг. Завтра, конечно, руки будут ныть 😅 но оно того стоило.
Особая благодарность Дарине: чёткий инструктаж, поддержка на каждом этапе. Но главное - атмосфера: весь заплыв я была частью команды. Это сплочённый, драйвовый вид спорта, который объединяет!
Очень понравилось, всем рекомендую🔥
