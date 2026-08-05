Хотите попробовать сёрфинг, но не готовы сразу бросаться в волны? Начните с йоги на берегу, подготовьте тело к нагрузке, а затем выйдите в океан вместе с опытным инструктором. После занятия останется время расслабиться и насладиться атмосферой побережья.
Описание экскурсии
Барра-да-Тижука. Встретимся в современном районе Рио с широкими пляжами и длинной береговой линией. Здесь меньше туристов, чем на Копакабане или Ипанеме, поэтому заниматься особенно комфортно.
Йога у океана. Начнём с получасовой практики: разомнём мышцы, поработаем с дыханием, балансом и подготовим тело к выходу на воду.
Сёрфинг. Перед началом занятия разберём основы техники и правила безопасности, а затем отправимся ловить волны. Инструктор будет сопровождать вас в воде и поможет уверенно сделать первые шаги на доске. Программа подходит даже тем, кто никогда раньше не занимался сёрфингом.
Восстановление. После катания уделим время расслаблению, чтобы завершить занятие спокойно и с удовольствием.
Организационные детали
- Программа подходит новичкам. Перед выходом в воду проводится обязательный инструктаж по технике безопасности
- Занятия проходят только при безопасных погодных условиях. При необходимости перенесём начало
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Барра-да-Тижука
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мне кажется, выбор гида — это всегда больше, чем просто выбор экскурсии. Это выбор и человека, в компании которого вы проведёте целый день в незнакомом месте, и настроения, которое у
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