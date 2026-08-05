Хотите попробовать сёрфинг, но не готовы сразу бросаться в волны? Начните с йоги на берегу, подготовьте тело к нагрузке, а затем выйдите в океан вместе с опытным инструктором. После занятия останется время расслабиться и насладиться атмосферой побережья.

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Описание экскурсии

Барра-да-Тижука. Встретимся в современном районе Рио с широкими пляжами и длинной береговой линией. Здесь меньше туристов, чем на Копакабане или Ипанеме, поэтому заниматься особенно комфортно.

Йога у океана. Начнём с получасовой практики: разомнём мышцы, поработаем с дыханием, балансом и подготовим тело к выходу на воду.

Сёрфинг. Перед началом занятия разберём основы техники и правила безопасности, а затем отправимся ловить волны. Инструктор будет сопровождать вас в воде и поможет уверенно сделать первые шаги на доске. Программа подходит даже тем, кто никогда раньше не занимался сёрфингом.

Восстановление. После катания уделим время расслаблению, чтобы завершить занятие спокойно и с удовольствием.

Организационные детали