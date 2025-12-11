Индивидуальная
Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
Получить необычный лётный опыт, поболтать ногами над океаном и оценить лучший ракурс на город
Начало: На аэродроме Рекрейо
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
$327 за человека
Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
$71 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
от $179 за всё до 20 чел.
