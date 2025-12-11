Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $71. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На вертолёте 30 минут 9 отзывов Индивидуальная Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей Получить необычный лётный опыт, поболтать ногами над океаном и оценить лучший ракурс на город Начало: На аэродроме Рекрейо $327 за человека Пешая 3 часа 41 отзыв Индивидуальная Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт $71 за человека Пешая 2.5 часа 85 отзывов Индивидуальная до 20 чел. Фавелы Рио-де-Жанейро Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри от $179 за всё до 20 чел. Другие экскурсии Рио-де-Жанейро

