Откройте для себя Рио-де-Жанейро — место, где океан встречается с горами. Статуя Христа-Искупителя или Сахарная Голова, лестница Селарона, Копакабана, Ипанема и лучшие панорамные виды встретятся вам на пути. А ещё — истории о символах города, его культуре и современной жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $152 за экскурсию

Ваш гид в Рио-де-Жанейро

Описание экскурсии

Подъём на гору Корковаду к статуе Христа — одному из новых семи чудес света. Или, если пожелаете, подъём на Сахарную Голову.

Знаменитая лестница Селарона и рассказы о судьбе её создателя.

Акведук Кариока и собор Святого Себастьяна с модернистской архитектурой.

Прогулка по легендарной Копакабане.

Знакомство с пляжем Ипанема и историей знаменитой песни «Девушка из Ипанемы».

Мыс Арпоадор с панорамными видами на океан, пляжи и холм Два Брата.

Вы узнаете:

как создали статую Христа-Искупителя

почему лестница Селарона стала одним из символов города

чем знаменит собор Святого Себастьяна

какие мировые звёзды выступали на Копакабане

почему Ипанема считается самым атмосферным пляжем Рио

Организационные детали