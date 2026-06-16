Откройте для себя Рио-де-Жанейро — место, где океан встречается с горами.
Статуя Христа-Искупителя или Сахарная Голова, лестница Селарона, Копакабана, Ипанема и лучшие панорамные виды встретятся вам на пути. А ещё — истории о символах города, его культуре и современной жизни.
Статуя Христа-Искупителя или Сахарная Голова, лестница Селарона, Копакабана, Ипанема и лучшие панорамные виды встретятся вам на пути. А ещё — истории о символах города, его культуре и современной жизни.
Описание экскурсии
Подъём на гору Корковаду к статуе Христа — одному из новых семи чудес света. Или, если пожелаете, подъём на Сахарную Голову.
Знаменитая лестница Селарона и рассказы о судьбе её создателя.
Акведук Кариока и собор Святого Себастьяна с модернистской архитектурой.
Прогулка по легендарной Копакабане.
Знакомство с пляжем Ипанема и историей знаменитой песни «Девушка из Ипанемы».
Мыс Арпоадор с панорамными видами на океан, пляжи и холм Два Брата.
Вы узнаете:
- как создали статую Христа-Искупителя
- почему лестница Селарона стала одним из символов города
- чем знаменит собор Святого Себастьяна
- какие мировые звёзды выступали на Копакабане
- почему Ипанема считается самым атмосферным пляжем Рио
Организационные детали
- Дополнительные расходы: горный поезд к статуе Христа — ~$27 за чел. или канатная дорога к Сахарной Голове — ~$41 за чел., такси или убер по желанию для перемещения между локациями — ~$20–25 за всех
- Доплата за экскурсию — наличными в бразильских реалах
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 312 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Я гид во втором поколении. Долгое время работал по своей специальности в России. Сейчас живу в одном из самых красивых и ярких городов мира — Рио-де-Жанейро.
Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро
Похожие экскурсии на «Всё самое главное в Рио»
-
9%
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш идеальный день в Рио
Отправиться в дружеское путешествие по знаменитым и нетуристическим местам города
Завтра в 09:30
18 июн в 09:30
$125
$138 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Фавелы Рио-де-Жанейро
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
от $189 за человека
Индивидуальная
Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
Получить необычный лётный опыт, поболтать ногами над океаном и оценить лучший ракурс на город
Начало: На аэродроме Рекрейо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
$350 за человека
Индивидуальная
Лучшее в Рио за 1 день
Успеть всё: подняться к статуе Христа, погулять по центру и заглянуть в фавелы
Завтра в 06:00
18 июн в 06:00
от $580 за человека
от $152 за экскурсию