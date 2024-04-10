1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Начало: Ресепшн отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Исцеляющая сила Карловых Вар
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и прогулка по курортному городу
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Бамберг. 1000 лет истории
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: по договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€490 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности с туристами.
11 июня в 17:00
12 июня в 09:00
€490 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дрезден - шкатулка драгоценностей
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности.
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€500 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Элеонорой. Ездили в Карловы вары, оболденный город
- ТТатьяна18 марта 2024Экскурсия с Элеонора очень понравилась, прошла интересно и содержательно, в умеренном темпе. Гид шла навстречу нашим пожеланиям, в конце экскурсии
- ЕЕлена6 января 2020Очень интересная,неутомитеоьная экскурсия. Рекомендовала бы всем хотя бы раз побывать в Карловых Варах. Гид Элеонора просто умничка!!!
- ЯЯна13 декабря 2019Нюрнберг из Карловых ВарВсё очень понравилось
- ВВалерий5 ноября 2019Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар"Не первый раз пользуюсь услугами данной компании! Брал экскурсии и по Чехии и по Европе. Хочу сказать,что не разу компания
- ZZaitseva7 сентября 2019Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар"СВЕТЛАНА - ТЫ ЛУЧШАЯ! Моё хобби -это путешествия! Путешествия меняют наши взгляды, приоритеты, ценности. Они делают нашу жизнь разнообразнее и богаче
- AAlla3 сентября 2019Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых ВарБлагодаря вам у меня получилась восхитительная поездка по Европе! Я провела 11 восхитительных дней в мире красоты, ощутив её с помощью Ваших профессиональных гидов по Праге и других городах Австрии и Германии. В следующем году вновь собираюсь её повторить.
- ААндрей29 апреля 2019Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
- ННикитин14 марта 2019Золотая Прага, выезд из Карловых ВарОтлично! Мне на редкость понравилась автобусно-пешеходная экскурсия по Праге. Всё было организовано весьма хорошо.
- ББалякина10 января 2019Золотая Прага, выезд из Карловых ВарБольшое спасибо за проведённую экскурсию! У нас была чудесный гид Наталья, которая очень интересно и информативно обо всём рассказывала. Мне и моей бабушке всё понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в июне 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 260 до 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Карловы Вары на 1 день, гиды Карловых Вар подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Карловы Вары так, как видят её местные жители