Экскурсии на 1 день в Карловых Варах

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Карловых Варах на русском языке, цены от €260. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карловы Вары и град Локет
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Начало: Ресепшн отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Исцеляющая сила Карловых Вар
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и прогулка по курортному городу
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Бамберг. 1000 лет истории
Индивидуальная
9 часов
Бамберг. 1000 лет истории
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: по договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
490 за всё до 7 чел.
Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
11 часов
Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности с туристами.
11 июня в 17:00
12 июня в 09:00
490 за всё до 7 чел.
Дрезден - шкатулка драгоценностей
Индивидуальная
12 часов
Дрезден - шкатулка драгоценностей
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности.
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    10 апреля 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Очень понравилась экскурсия с Элеонорой. Ездили в Карловы вары, оболденный город
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Экскурсия с Элеонора очень понравилась, прошла интересно и содержательно, в умеренном темпе. Гид шла навстречу нашим пожеланиям, в конце экскурсии
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    порекомендовала очень уютное заведение где можно было попробовать чешскую кухню, где нас обслуживание приветливые официанты. И также, мы по рекомендации, посетили пару магазинчиков, где приобрели чешскую косметику и интересные сувениры.

  • Е
    Елена
    6 января 2020
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Очень интересная,неутомитеоьная экскурсия. Рекомендовала бы всем хотя бы раз побывать в Карловых Варах. Гид Элеонора просто умничка!!!
  • Я
    Яна
    13 декабря 2019
    Нюрнберг из Карловых Вар
    Всё очень понравилось
  • В
    Валерий
    5 ноября 2019
    Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
    "Не первый раз пользуюсь услугами данной компании! Брал экскурсии и по Чехии и по Европе. Хочу сказать,что не разу компания
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    не подвела,прекрасные гиды,отличная организация,да,иногда не хватает не много времени,но это нормально! Длительные переезды на автобусах не такие утомительные,я с трудом переношу… Но остановки вовремя и по делу! Буду и дальше пользоваться услугами данной компании в своих путешествиях по Чехии и Европе! Спасибо всему коллективу за ваш труд и организацию наших экскурсий… Что касается Ротенбурга-на-Таубере, то он заслуженно пользуется славой самого рождественского городка Германии. Причем, круглогодично - и зимой, и летом) Это город, в который невозможно не влюбиться! "

  • Z
    Zaitseva
    7 сентября 2019
    Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
    "СВЕТЛАНА - ТЫ ЛУЧШАЯ! Моё хобби -это путешествия! Путешествия меняют наши взгляды, приоритеты, ценности. Они делают нашу жизнь разнообразнее и богаче
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    духовно. Спасибо компании EUROTOUR, особенно нашему экскурсоводу - ГАЛЬЧЕНКО СВЕТЛАНЕ. Вместе с ней наши поездки всегда незабываемы! Всегда доброжелательна, всегда мила. Это человек, который любит и знает отлично свою работу. По профессии я учитель, поэтому всегда делюсь своими впечатлениями со своими учениками. Показываю им фотки и свои ролики, в этом мне очень помогает информация с экскурсий. ТРИ ГОДА мы с мужем изучаем достопримечательности Европы и все поездки наши только со Светланой. Я думаю, что еще впереди нас ждет много новых открытий, поэтому говорю компании EUROTOUR и ГАЛЬЧЕНКО СВЕТЛАНЕ - ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!"

  • A
    Alla
    3 сентября 2019
    Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
    Благодаря вам у меня получилась восхитительная поездка по Европе! Я провела 11 восхитительных дней в мире красоты, ощутив её с помощью Ваших профессиональных гидов по Праге и других городах Австрии и Германии. В следующем году вновь собираюсь её повторить.
  • А
    Андрей
    29 апреля 2019
    Карловы Вары и град Локет
    Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
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    знает очень много, в том числе и о чешском пиве:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать. Если поедите с детьми и посетите удивительный Рожденственский домик, в котором всегда праздник, готовьтесь к тому, что детей оттуда за уши не вытащишь:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать, но длительность экскурсии все-равно ограничена. Хотя, наверное, за дополнительную плату (думаю, немаленькую) можно договориться. Но учтите, что у Надежды плотный график, и спортсменкой ее не назовешь. Град Локет - настоящий средневековый замок, было очень интересно. И пивоварня с рестораном "Святой Флориан" рядом - пиво уникальное! Карловы Вары немного разочаровали (были первый раз) - толпы людей (в основном, с постсоветского пространства) напомнили о наших курортах.

  • Н
    Никитин
    14 марта 2019
    Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
    Отлично! Мне на редкость понравилась автобусно-пешеходная экскурсия по Праге. Всё было организовано весьма хорошо.
  • Б
    Балякина
    10 января 2019
    Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
    Большое спасибо за проведённую экскурсию! У нас была чудесный гид Наталья, которая очень интересно и информативно обо всём рассказывала. Мне и моей бабушке всё понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в июне 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 260 до 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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