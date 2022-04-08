Акробатический полёт - для настоящих экстремалов

Уникальный шанс почувствовать себя пилотом и испытать незабываемые ощущения на виражах в небе Праги

Индивидуальная
Бочки, перевороты, мёртвые петли, кубинские восьмёрки, пятикратные перегрузки и прочие прелести акробатического полёта — у вас будет уникальная возможность испытать все это и получить огромное удовольствие!
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Вы всегда считали себя экстремалом? Любили впечатления поярче и нервы пощекотать посильнее? Если ответ “Да” и вы собираетесь посетить Прагу, воспользуйтесь предложением для настоящих любителей необычного экстрима!

Программа

Хотите знать, что чувствуют пилоты самолётов во время авиашоу? Самый простой способ — это полетать самому: наметить план, вывести самолёт на взлётно-посадочную полосу, управлять им в воздухе. Конечно, всё это под надёжным присмотром инструктора. Полёт длится 20 минут. Это достаточное время, чтобы получить массу острых ощущений!

По приезде на аэродром вас будет ждать самолёт с личным пилотом, который проведет профессиональный инструктаж и затем унесет вас ввысь на незабываемые виражи.

Организационные детали

По вашему желанию есть возможность организовать трансфер из Праги до аэродрома и обратно за символическую цену.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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