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Акробатический полёт - для настоящих экстремалов

Уникальный шанс почувствовать себя пилотом и испытать незабываемые ощущения на виражах в небе Праги
Бочки, перевороты, мёртвые петли, кубинские восьмёрки, пятикратные перегрузки и прочие прелести акробатического полёта — у вас будет уникальная возможность испытать все это и получить огромное удовольствие!
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов

Описание экскурсии

Вы всегда считали себя экстремалом? Любили впечатления поярче и нервы пощекотать посильнее? Если ответ “Да” и вы собираетесь посетить Прагу, воспользуйтесь предложением для настоящих любителей необычного экстрима!

Программа

Хотите знать, что чувствуют пилоты самолётов во время авиашоу? Самый простой способ — это полетать самому: наметить план, вывести самолёт на взлётно-посадочную полосу, управлять им в воздухе. Конечно, всё это под надёжным присмотром инструктора. Полёт длится 20 минут. Это достаточное время, чтобы получить массу острых ощущений!

По приезде на аэродром вас будет ждать самолёт с личным пилотом, который проведет профессиональный инструктаж и затем унесет вас ввысь на незабываемые виражи.

Организационные детали

По вашему желанию есть возможность организовать трансфер из Праги до аэродрома и обратно за символическую цену.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€425
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 848 туристов
Фанат авиации и экстремального спорта. Сертифицированный пилот-инструктор. Имею медицинское образование и чувство юмора:) Полеты организую и провожу в составе команды таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. До встречи!

Входит в следующие категории Праги

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