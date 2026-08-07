Бочки, перевороты, мёртвые петли, кубинские восьмёрки, пятикратные перегрузки и прочие прелести акробатического полёта — у вас будет уникальная возможность испытать все это и получить огромное удовольствие!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы всегда считали себя экстремалом? Любили впечатления поярче и нервы пощекотать посильнее? Если ответ “Да” и вы собираетесь посетить Прагу, воспользуйтесь предложением для настоящих любителей необычного экстрима!

Программа

Хотите знать, что чувствуют пилоты самолётов во время авиашоу? Самый простой способ — это полетать самому: наметить план, вывести самолёт на взлётно-посадочную полосу, управлять им в воздухе. Конечно, всё это под надёжным присмотром инструктора. Полёт длится 20 минут. Это достаточное время, чтобы получить массу острых ощущений!

По приезде на аэродром вас будет ждать самолёт с личным пилотом, который проведет профессиональный инструктаж и затем унесет вас ввысь на незабываемые виражи.

Организационные детали

По вашему желанию есть возможность организовать трансфер из Праги до аэродрома и обратно за символическую цену.