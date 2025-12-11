Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Праге на русском языке, цены от €75, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прага глазами местного жителя
Пешая
3 часа
218 отзывов
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
Прогулка по лучшим пивоварням Праги
Пешая
2 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
€115 за всё до 6 чел.
Поведи самолёт над Прагой
Полеты на самолетах
3 часа
-
20%
55 отзывов
Индивидуальная
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€304€379 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прага глазами местного жителя
  2. Прогулка по лучшим пивоварням Праги
  3. Поведи самолёт над Прагой
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Карлов мост
  2. Самое главное
  3. Пражский Град
  4. Староместская площадь
  5. Пражские куранты
  6. Вышеград
  7. Староместская ратуша
  8. Старый город
  9. Вацлавская площадь
  10. Собор Святого Вита
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2025
Сейчас в Праге в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 304 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 386 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 386 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль