Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Праге на русском языке, цены от €75, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 218 отзывов Индивидуальная Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим от €75 за человека Пешая 2 часа 113 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча... €115 за всё до 6 чел. Полеты на самолетах 3 часа 20% 55 отзывов Индивидуальная Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам Начало: На аэродроме €304 €379 за человека Другие экскурсии Праги

