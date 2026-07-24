Индивидуальная
Поведи самолёт над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
26 июл в 08:00
27 июл в 08:00
от €379 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Романтический полёт для двоих (или троих)
Воздушное путешествие на закате над живописными красотами чешской природы и древних замков
Начало: Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
26 июл в 15:30
27 июл в 08:00
от €359 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Уникальный шанс почувствовать себя пилотом и испытать незабываемые ощущения на виражах в небе Праги
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:00
от €425 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Активный отдых»
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