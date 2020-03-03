Квест
до 4 чел.
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
«А последним аттракционом программы станет кормление лебедей на конце маршрута: за это они благодарно попозируют для ваших фотографий»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:30
€38 за всё до 4 чел.
Круиз
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
€55 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Начало: Отель
Завтра в 09:00
26 янв в 09:00
€270 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 марта 2020Не очень удобно продумано начало экскурсии, нужно переходить улицу туда и обратно, а двигаться дальше.
Диалог с Юдитой несколько надоедал. Слишком много лишнего текста. Но, в целом, концепция отличная. Останавливаешься передохнуть, выпить кофе и снова подключаешься. Без спешки, сплошное кдоволтствие
- ННина11 февраля 2020Нам с мужем понравилась экскурсия. Единственное: сам маршрут не протяженный, почти всё точки в одном и том же месте)) хотелось погулять побольше.
- ММила28 января 2020Большое спасибо за предоставленную экскурсию. Считаю, что экскурсия такого формата просто находка для туристов в Праге. Во-первых ты можешь начать
