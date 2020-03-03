читать дальше

прохождение квеста в любой удобный день, нам это было удобно, т. к. мы путешествовали с детьми, во вторых ты можешь вернуться к материалу чуть позже и прочитать понравившееся еще раз… Пока наш папа пил вкуснейшее пиво, мы с детьми читали интереснейший материал и разгадывали квест. Экскурсия хорошо организована, девушки оказывают постоянную поддержку и с удовольствием поддерживают и разъясняют… Ну и по мнению нашего папы, места с пивом были выбраны отличные!!!! Спасибо. Вернемся к вашим экскурсиям в наше следующее посещение Праги