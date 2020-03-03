Мои заказы

Развлечения в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Праге на русском языке, цены от €38. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пешая
3 часа
3 отзыва
Квест
до 4 чел.
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
«А последним аттракционом программы станет кормление лебедей на конце маршрута: за это они благодарно попозируют для ваших фотографий»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:30
€38 за всё до 4 чел.
Круиз по Влатве с обедом
Круизы
Музыкальные теплоходы
2 часа
13 отзывов
Круиз
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
€55 за человека
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Полеты на самолетах
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Начало: Отель
Завтра в 09:00
26 янв в 09:00
€270 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 марта 2020
    Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
    Не очень удобно продумано начало экскурсии, нужно переходить улицу туда и обратно, а двигаться дальше.
    Диалог с Юдитой несколько надоедал. Слишком много лишнего текста. Но, в целом, концепция отличная. Останавливаешься передохнуть, выпить кофе и снова подключаешься. Без спешки, сплошное кдоволтствие
  • Н
    Нина
    11 февраля 2020
    Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
    Нам с мужем понравилась экскурсия. Единственное: сам маршрут не протяженный, почти всё точки в одном и том же месте)) хотелось погулять побольше.
  • М
    Мила
    28 января 2020
    Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
    Большое спасибо за предоставленную экскурсию. Считаю, что экскурсия такого формата просто находка для туристов в Праге. Во-первых ты можешь начать
    читать дальше

    прохождение квеста в любой удобный день, нам это было удобно, т. к. мы путешествовали с детьми, во вторых ты можешь вернуться к материалу чуть позже и прочитать понравившееся еще раз… Пока наш папа пил вкуснейшее пиво, мы с детьми читали интереснейший материал и разгадывали квест. Экскурсия хорошо организована, девушки оказывают постоянную поддержку и с удовольствием поддерживают и разъясняют… Ну и по мнению нашего папы, места с пивом были выбраны отличные!!!! Спасибо. Вернемся к вашим экскурсиям в наше следующее посещение Праги

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении;
  2. Круиз по Влатве с обедом;
  3. Обзорная экскурсия на самолете из Праги.
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Карлов мост;
  2. Самое главное;
  3. Пражский Град;
  4. Староместская площадь;
  5. Пражские куранты;
  6. Вышеград;
  7. Староместская ратуша;
  8. Старый город;
  9. Вацлавская площадь;
  10. Тынский храм.
Сколько стоит экскурсия по Праге в январе 2026
Сейчас в Праге в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 270. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 17 ⭐ отзывов, цены от €38. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март