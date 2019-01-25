3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Посетите Бамберг - уникальный город Германии, сохранивший средневековый колорит. Вас ждут имперские соборы, "Малая Венеция" и вкус "копчёного" пива
В Бамберге можно увидеть одно из самых богатых церковных наследий Германии. Город сохранил архитектуру разных эпох: от готики до классицизма.
Туристы могут посетить знаменитый кафедральный собор XI века, где покоятся Папа читать дальшеуменьшить
Римский Климент II и германские монархи. Бамберг стоит на реке Регниц, где дома обрываются у самой воды, создавая "Малую Венецию". Не забудьте попробовать "копчёное" пиво, производимое в местных пивоварнях.
Экскурсия проводится на скоростных микроавтобусах, что позволяет насладиться видами Франконии и Баварии
Ключевые достопримечательности Бамберга — это религиозная архитектура разных стилей: готики, барокко, Ренессанса, классицизма и романского стиля. Вы осмотрите церковь Девы Марии и древнюю базилику Святого Якоба, новый и старый епископские дворцы в окружении прекрасных розовых садов. На горе Михаэльсберг, возвышающейся над городом, увидите аббатство Святого Михаила. А в сердце Бамберга — знаменитый кафедральный собор XI века, где погребены Папа Римский Климент II и несколько германских монархов.
Ансамбль города и реки
Город всеми семью холмами стоит на притоке Майна — реке Регниц. Вы увидите, как гармонично «устроен» Бамберг. Линия домов обрывается прямо у водной кромки — здесь есть своя «Малая Венеция», прямо на изящном мосту находится Старая Ратуша XIV века, и даже в парках можно наслаждаться речными пейзажами.
Гастрономическая гордость бюргеров
Даже если вы не фанат алкоголя, невозможно уехать из Бамберга, не попробовав или хотя бы не понюхав знаменитое «копчёное» пиво. Девять городских пивоварен производят необычное пенное с давних времён. Пробовать «копчёное» пиво стоит в традиционных ресторанчиках, закусывая колбасками — это по-баварски!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проводится на скоростных микроавтобусах. Дорога до Бамберга займёт 3,5 часа с учётом остановок. Во время поездки вас будут знакомить с историей, культурой и современностью Франконии и всей Баварии
В Бамберге у вас будет также свободное время — около 3 часов
в четверг в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€99
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мартин — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2695 туристов
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлечённых гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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Владимир
Впечатление о городе, который видишь впервые, во многом складывается от человека рассказывающего о нем, от настроения, от погоды и от каких то неуловимых нюансов. Город понравился несмотря на погоду и большинство закрытых заведений,и не в последнюю очередь благодаря экскурсоводу. Рекомендую Мартина и экскурсию Прага-Бамберг.
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А
Алексей
Замечательная экскурсия. Очень понравился рассказ Мартина. Остались незабываемые впечатления. Спасибо!
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Е
Елена
Все очень понравилось! Спасибо, Мартин! Обязательно поедем с вами куда-нибудь еще!
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В
Валентина
У вас всё прекрасно:гиды-профессионалы, организация супер.
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