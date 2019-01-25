3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Бамберге можно увидеть одно из самых богатых церковных наследий Германии. Город сохранил архитектуру разных эпох: от готики до классицизма.Туристы могут посетить знаменитый кафедральный собор XI века, где покоятся Папа

Римский Климент II и германские монархи. Бамберг стоит на реке Регниц, где дома обрываются у самой воды, создавая "Малую Венецию". Не забудьте попробовать "копчёное" пиво, производимое в местных пивоварнях. Экскурсия проводится на скоростных микроавтобусах, что позволяет насладиться видами Франконии и Баварии

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Описание экскурсии

Богатое церковное наследие Бамберга

Ключевые достопримечательности Бамберга — это религиозная архитектура разных стилей: готики, барокко, Ренессанса, классицизма и романского стиля. Вы осмотрите церковь Девы Марии и древнюю базилику Святого Якоба, новый и старый епископские дворцы в окружении прекрасных розовых садов. На горе Михаэльсберг, возвышающейся над городом, увидите аббатство Святого Михаила. А в сердце Бамберга — знаменитый кафедральный собор XI века, где погребены Папа Римский Климент II и несколько германских монархов.

Ансамбль города и реки

Город всеми семью холмами стоит на притоке Майна — реке Регниц. Вы увидите, как гармонично «устроен» Бамберг. Линия домов обрывается прямо у водной кромки — здесь есть своя «Малая Венеция», прямо на изящном мосту находится Старая Ратуша XIV века, и даже в парках можно наслаждаться речными пейзажами.

Гастрономическая гордость бюргеров

Даже если вы не фанат алкоголя, невозможно уехать из Бамберга, не попробовав или хотя бы не понюхав знаменитое «копчёное» пиво. Девять городских пивоварен производят необычное пенное с давних времён. Пробовать «копчёное» пиво стоит в традиционных ресторанчиках, закусывая колбасками — это по-баварски!

Организационные детали