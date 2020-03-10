3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Бамберг: город из средневековой сказки

Из Праги в жемчужину Баварии — к романской архитектуре на холмах

Martin
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Martin – экскурсионное агентство
Приглашаю в один из самых уникальных городов Германии, нетронутый войной и сохранивший средневековый колорит.

Вас ждёт встреча с одним из семи имперских соборов, рыбацким кварталом «Малая Венеция» на берегу Регница и вкусом «копчёного» пива.

Весь Бамберг словно сошёл с картинок, став украшением региона Франкония, где вечно жива церковная архитектура и гармонично сосуществуют человек и природа.
€89
72 за человека
скидка20%
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 8 человек
Встреча на площади Республики
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Бамберг: город из средневековой сказки
Бамберг: город из средневековой сказки

Что вас ожидает

Богатое церковное наследие Бамберга
Ключевые достопримечательности Бамберга — это религиозная архитектура разных стилей: готики, барокко, Ренессанса, классицизма и романского стиля. Вы осмотрите церковь Девы Марии и древнюю базилику Святого Якоба, новый и старый епископские дворцы в окружении прекрасных розовых садов. На горе Михаэльсберг, возвышающейся над городом, увидите аббатство Святого Михаила. А в сердце Бамберга — знаменитый кафедральный собор XI века, где погребены Папа Римский Климент II и несколько германских монархов.

Ансамбль города и реки
Город всеми семью холмами стоит на притоке Майна — реке Регниц. Вы увидите, как гармонично «устроен» Бамберг. Линия домов обрывается прямо у водной кромки — здесь есть своя «Малая Венеция», прямо на изящном мосту находится Старая Ратуша XIV века, и даже в парках можно наслаждаться речными пейзажами.

Гастрономическая гордость бюргеров
Даже если вы не фанат алкоголя, невозможно уехать из Бамберга, не попробовав или хотя бы не понюхав знаменитое «копчёное» пиво. Девять городских пивоварен производят необычное пенное с давних времён. Пробовать «копчёное» пиво стоит в традиционных ресторанчиках, закусывая колбасками — это по-баварски!

Организационные детали

  • Важно!: экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Прежде чем оплатить заказ на 1 человека, советуем уточнить у гида в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится на скоростных микроавтобусах. Дорога до Бамберга займёт 3 часа с учётом остановок. Во время поездки вас будут знакомить с историей, культурой и современностью Франконии и всей Баварии.
  • В Бамберге у вас будет также свободное время — около 3 часов
Бамберг: город из средневековой сказки
Бамберг: город из средневековой сказки
Бамберг: город из средневековой сказки
Бамберг: город из средневековой сказки

Экскурсия проводится в четверг в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Martin
Martin
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлеченных гидов, каждый их которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Все очень понравилось! Спасибо, Мартин! Обязательно поедем с вами куда-нибудь еще!
22 июля 2019
Замечательная экскурсия. Очень понравился рассказ Мартина. Остались незабываемые впечатления. Спасибо!
25 января 2019
Впечатление о городе, который видишь впервые, во многом складывается от человека рассказывающего о нем, от настроения, от погоды и от каких то неуловимых нюансов. Город понравился несмотря на погоду и большинство закрытых заведений,и не в последнюю очередь благодаря экскурсоводу. Рекомендую Мартина и экскурсию Прага-Бамберг.

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