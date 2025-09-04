Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия на самый большой и самый маленький пивовар в Чехии с дегустацией самых вкусных сортов пива в Чехии. Вы побываете в городе Пльзень и в небольшом провинциальном городке, где и находятся эти пивоварни.

Вячеслав Ваш гид в Праге
Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда Ежедневно. €260 за экскурсию

Описание экскурсии Из серии «Пивные радости» Я уверен, после этой экскурсии вы станете главным «авторитетом» в вашем городе. Пивным, конечно. (А если уже давно авторитет, ещё с середины 90-х, то всё равно лишнее образование и вам не помешает). За один день мы побываем на двух знаменитых пивоварнях Чехии. На «Плзенском Праздрое», самом большом в стране и известном на весь мир пивзаводе, и на самом маленьком семейном пивоваре, даже в Чехии известном только в очень узких кругах настоящих пивных «фанатов». Во время экскурсии в городе Пльзень вы узнаете историю этого пивовара, спуститесь в глубокие подземелья, где уже в середине XIX века созревало пиво в огромных дубовых бочках. Мы с вами это нефильтрованное пиво обязательно продегустируем прямо в этих холодных подземельях. А вторая часть нашей экскурсии – небольшой провинциальный город и маленький семейный пивовар, где всего несколько человек, без компьютеров, менеджеров в галстуках и рекламы, а только с энтузиазмом, любовью и мастерством создают шедевры, которые каждый год получают призы и медали на всех выставках, фестивалях и ярмарках. Там нас заодно и вкусно покормят. И так дёшево, что вы не поверите и будете этот счёт хранить как сувенир из Чехии. А вернувшись домой, будете показывать всем знакомым-«авторитетам». Они вам всё равно не поверят. Пускай приезжают – сами убедятся. А если скажут, что они ваши друзья, мы им обязательно сделаем скидку.