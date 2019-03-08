12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте мир чешского пивоварения, посещая три пивоварни с многовековой историей.
Узнайте о чешских традициях пивоварения, попробуйте разные сорта пива и получите пивной паспорт для отметок о посещённых местах.
Организация экскурсии включает бронирование столиков, встречу в центре Праги и поездки на общественном транспорте. Пиво и закуски оплачиваются отдельно
Узнайте о чешских традициях пивоварения, попробуйте разные сорта пива и получите пивной паспорт для отметок о посещённых местах.
Организация экскурсии включает бронирование столиков, встречу в центре Праги и поездки на общественном транспорте. Пиво и закуски оплачиваются отдельно
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Узнайте секреты чешского пива
- 🏰 Посетите старинные пивоварни
- 📜 Получите пивной паспорт
- 🍽 Попробуйте традиционные закуски
- 🚋 Прокатитесь на общественном транспорте
Что можно увидеть
- Старинные пивоварни
- Вацлавская площадь
Описание экскурсии
Мир чешского пивоварения
Сотни лет Чехия славится своими пивными традициями: вы узнаете их и проследите историю пенного напитка. Я расскажу о производстве первого светлого пива, об особенностях чешской технологии пивоварения, о традиционных в Чехии пивных закусках и о национальной кухне в целом.
Чешское пенное в старинных пивоварнях
Вас ждут три заведения, где варят пиво с 15 века! В этих пивоварнях вы научитесь различать пиво нижнего брожения и верхнего, заглянете в кружку со светлым и полутёмным, тёмным и специальным пивом, а также попробуете необычное резаное пиво. В начале экскурсии каждый путешественник получит пивной паспорт, где можно ставить отметки о посещаемых пивоварнях и пробуемых сортах пива — в дальнейшем вы сможете сами заполнять паспорта, открывая новые вкусы любимого напитка.
Организационные детали
- Бронируйте экскурсию минимум за 7 дней до предполагаемой даты (нужно время для заказа столиков в пивоварнях)
- Пиво и закуски в заведениях оплачиваются отдельно в зависимости от ваших предпочтений
- Встречаемся в центре Праги рядом со старыми трамвайчиками на Вацлавской площади
- Часть маршрута проедем на общественном транспорте
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 10). Доплата за каждого участника 15€.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 92 туристов
Меня зовут Сергей, я гид, а также сертифицированный дегустатор пива. Работаю с командой гидов. Мы на протяжении нескольких лет успешно занимаемся организацией групповых и индивидуальных экскурсий и трансферов по Чехии
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
4-го марта 2019 Сергей провел с нами (я Владимир и супруга Алла) экскурсию о секретах пражского пива. В общем то это и экскурсией назвать сложно - больше дружеская встреча, во
Вам был полезен этот отзыв?
О
Это была наша первая экскурсия в Праге и она была великолепна. Сергей не только рассказал нам про секреты пива и его многолетнюю историю, но также рассказал немного об исторических местах
Вам был полезен этот отзыв?
А
Был сегодня на экскурсии. Прекрасный маршрут, замечательный рассказ по пивной тематике и не только. Цена за экскурсию смешная. А кто хочет хорошо провести время, отведать различных сортов пива и получить развернутое повествование о специфике пивоварения - вам сюда. Я многих деталей не знал, хотя люблю этот прекрасный напиток. Всем рекомендую данную экскурсию: -)
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия прошла весело. Узнали все о секретах пивоварения и его истории в Чехии, попробовали разные сорта лучшего чешского пива. Понравилось, что Сергей заранее бронирует места посещений, и мы не рисковали оказаться перед закрытыми дверьми. Кроме того, получили рекомендации и адреса, где еще можно продегустировать пиво и блюда чешской кухни.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Мы были на Экскурсии 22 августа. Сергей - наш экскурсовод, очень нам понравилось содержание Экскурсии. Все было организовано на высоте: и места у Пивоваров, и рассказ о сортах пива, о том как выбрать для себя наилучший напиток. Пиво действительно лучшее! Спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия очень понравилась. Помимо основного маршрута, Сергей показал несколько интересных достопримечательностей. Также он порекомендовал ресторан, который был недалеко от места проживания. Заведеие оказалось действительно достойным. Большое спасибо Сергею!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии на «Секреты пражского пива»
Индивидуальная
до 8 чел.
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная Прага: шедевры чешской кухни
Зайти в культовые кафе, попробовать традиционные блюда и узнать о местной гастрономии
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
от €110 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Малая сторона - уникальный район Праги, где каждый уголок дышит историей. Погрузитесь в мир алхимии и мистики, узнайте городские легенды и предания
Начало: в районе Малая сторона
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
15 авг в 16:00
16 авг в 16:00
€49 за человека
Аудиогид
Прогулка по Пражскому граду с аудиогидом в вашем смартфоне
Осмотреть знаменитую крепость и услышать о реальных и легендарных персонажах чешской истории
Начало: На Градчанской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
от €90 за экскурсию