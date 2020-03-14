12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать об особенностях чешского пивоварения и попробовать лучшее пенное в старинных заведениях

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Хотите ощутить вкус Праги и Чехии? Приглашаю вас в три старинные чешские пивоварни: здесь вы откроете секреты традиционного пива, узнаете об особенностях производства этого гастрономического бренда и, конечно, сами почувствуете его богатый вкус и насыщенный аромат.

А ещё получите пивные паспорта и карту с адресами всех лучших пивоварен Праги!
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии12 отзывов
4.83
Секреты пражского пива
Секреты пражского пива

Что вас ожидает

Мир чешского пивоварения
Сотни лет Чехия славится своими пивными традициями: вы узнаете их и проследите историю пенного напитка. Я расскажу о производстве первого светлого пива, об особенностях чешской технологии пивоварения, о традиционных в Чехии пивных закусках и о национальной кухне в целом.

Чешское пенное в старинных пивоварнях
Вас ждут три заведения, где варят пиво с 15 века! В этих пивоварнях вы научитесь различать пиво нижнего брожения и верхнего, заглянете в кружку со светлым и полутёмным, тёмным и специальным пивом, а также попробуете необычное резаное пиво. В начале экскурсии каждый путешественник получит пивной паспорт, где можно ставить отметки о посещаемых пивоварнях и пробуемых сортах пива — в дальнейшем вы сможете сами заполнять паспорта, открывая новые вкусы любимого напитка.

Организационные детали

  • Бронируйте экскурсию минимум за 7 дней до предполагаемой даты (нужно время для заказа столиков в пивоварнях)
  • Пиво и закуски в заведениях оплачиваются отдельно в зависимости от ваших предпочтений
  • Встречаемся в центре Праги рядом со старыми трамвайчиками на Вацлавской площади
  • Часть маршрута проедем на общественном транспорте
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 10). Доплата за каждого участника 15€.
Секреты пражского пива
Секреты пражского пива
Секреты пражского пива
Секреты пражского пива
Секреты пражского пива
Секреты пражского пива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, я работаю с командой гидов. Мы на протяжении нескольких лет успешно занимаемся организацией групповых и индивидуальных экскурсий и трансферов по Чехии и Европе. Грамотные, эрудированные и сертифицированные гиды, новый транспорт бизнес-класса. Мы подберём и составим для вас программу экскурсий по интересным местам Чехии. С удовольствием поделимся своими знаниями о незабываемой красоте этой страны. Откроем для вас замки, дворцы и города. Выпьем чашечку кофе в романтических замковых садах. Посетим заводские и монастырские пивовары. И многое другое!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Экскурсия прошла весело. Узнали все о секретах пивоварения и его истории в Чехии, попробовали разные сорта лучшего чешского пива. Понравилось, что Сергей заранее бронирует места посещений, и мы не рисковали оказаться перед закрытыми дверьми. Кроме того, получили рекомендации и адреса, где еще можно продегустировать пиво и блюда чешской кухни.
23 февраля 2020
В Праге уже шестой раз, но места, которые открыл для нас Сергей были новыми. Спасибо большое за интересную и полезную информацию, мы теперь стали разбираться в чешском пиве и знаем, куда точно стоит пойти. 😊👍👌🏻
5 февраля 2020
27 января была у нас женой индивидуальная экскурсия с Сергеем по трём пражским пивоварам. Всё отлично, интересно, хоть мы уже в третий раз в Праге. Всем рекомендую!!!
17 января 2020
В принципе, было интересно. Побывали в 3-х интересных пивоварнях, попили там пива. Но как-то другого что ли ожидали. Много было фактов о производстве пива, а хотелось больше узнать по сортам чешского.
13 января 2020
Экскурсия была познавательной, так как приоткрыла технологию пивоварения. Сергей интересно рассказывал, а главное провел по местам , где варят вкусное пиво. Спасибо ему за это. Вернёмся летом, чтобы ещё раз окунуться в в этот мир.
Татьяна
13 января 2020
Сергей нас просто заворожил - интересный рассказчик с большим багажом фактических знаний и не только о пиве - рекомендуем всем эту занимательную и вкусную экскурсию - обязательно пойдем с Сергеем на его другие экскурсии
13 декабря 2019
Это была наша первая экскурсия в Праге и она была великолепна. Сергей не только рассказал нам про секреты пива и его многолетнюю историю, но также рассказал немного об исторических местах Праги и показал забавные достопримечательности. Я обязательно буду рекомендовать всем своим знакомым и друзьям посетить данную экскурсию.
P.S. После этой экскурсии мы с мужем не можем пить пиво из бутылок и банок, только разливное и вкусное)))
Спасибо Сергей
6 сентября 2019
Спасибо за содержательную,интересную,веселую и очень вкусную экскурсию СЕКРЕТЫ ПРАЖСКОГО ПИВА!
24 августа 2019
Мы были на Экскурсии 22 августа. Сергей - наш экскурсовод, очень нам понравилось содержание Экскурсии. Все было организовано на высоте: и места у Пивоваров, и рассказ о сортах пива, о том как выбрать для себя наилучший напиток. Пиво действительно лучшее! Спасибо огромное!
17 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Помимо основного маршрута, Сергей показал несколько интересных достопримечательностей. Также он порекомендовал ресторан, который был недалеко от места проживания. Заведеие оказалось действительно достойным. Большое спасибо Сергею!
Ещё 2 отзыва

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