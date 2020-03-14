12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мир чешского пивоварения

Сотни лет Чехия славится своими пивными традициями: вы узнаете их и проследите историю пенного напитка. Я расскажу о производстве первого светлого пива, об особенностях чешской технологии пивоварения, о традиционных в Чехии пивных закусках и о национальной кухне в целом.

Чешское пенное в старинных пивоварнях

Вас ждут три заведения, где варят пиво с 15 века! В этих пивоварнях вы научитесь различать пиво нижнего брожения и верхнего, заглянете в кружку со светлым и полутёмным, тёмным и специальным пивом, а также попробуете необычное резаное пиво. В начале экскурсии каждый путешественник получит пивной паспорт, где можно ставить отметки о посещаемых пивоварнях и пробуемых сортах пива — в дальнейшем вы сможете сами заполнять паспорта, открывая новые вкусы любимого напитка.