12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте мир чешского пивоварения, посещая три пивоварни с многовековой историей. Узнайте о чешских традициях пивоварения, попробуйте разные сорта пива и получите пивной паспорт для отметок о посещённых местах. Организация экскурсии включает бронирование столиков, встречу в центре Праги и поездки на общественном транспорте. Пиво и закуски оплачиваются отдельно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мир чешского пивоварения

Сотни лет Чехия славится своими пивными традициями: вы узнаете их и проследите историю пенного напитка. Я расскажу о производстве первого светлого пива, об особенностях чешской технологии пивоварения, о традиционных в Чехии пивных закусках и о национальной кухне в целом.

Чешское пенное в старинных пивоварнях

Вас ждут три заведения, где варят пиво с 15 века! В этих пивоварнях вы научитесь различать пиво нижнего брожения и верхнего, заглянете в кружку со светлым и полутёмным, тёмным и специальным пивом, а также попробуете необычное резаное пиво. В начале экскурсии каждый путешественник получит пивной паспорт, где можно ставить отметки о посещаемых пивоварнях и пробуемых сортах пива — в дальнейшем вы сможете сами заполнять паспорта, открывая новые вкусы любимого напитка.

Организационные детали