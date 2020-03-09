97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Традиции чешских пивоварен

Где варится и зреет пиво? На прогулке вы увидите специальное оборудование и узнаете секреты пивоварения. Я расскажу вам увлекательную историю чешского пива: в каких монастырях начали варить этот напиток и какие пивные законы издавали Чешские короли в средние века. Вы узнаете о пивоваренных традициях Чехии, о технологиях средневекового пивоварения и о том, кто раньше имел право варить этот великолепный напиток.

Нетуристические уголки города

Начнем прогулку с Староместской площади, а дальше наш путь пройдет по неприметным, но крайне интересным улочкам и закоулкам Старого и Нового города, куда редко ступает нога туриста. Я проведу вас по нестандартному маршруту, через старинные проходные дворики и подворотни. Вы увидите Прагу с новой стороны – настоящую, аутентичную, посмотрите, где и как живут настоящие пражане, а по пути услышите об истории города и его главных достопримечательностей.

Лучшие пивные заведения Праги

По пути мы зайдем в самые «знаковые» и интересные пивные города, где продегустируем несколько отличных сортов пива. Где можно попробовать лучшее нефильтрованное пиво? Где искать самый знаменитый сорт тёмного? Я научу вас ориентироваться в пивной карте Праги и расскажу о фирменном напитке в каждом заведении. А после экскурсии можно отправиться в заведение, которое больше всего придется вам по душе!