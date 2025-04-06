97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по миру чешского пива, где вы не только познакомитесь с традициями и секретами его изготовления, но и сможете насладиться дегустацией лучших сортов напитка.
Экскурсия включает посещение читать дальшеуменьшить
исторических пивоварен Старого и Нового города, где вы узнаете о монастырских пивоварнях, пивных законах средневековых Чешских королей и о том, кто имел право варить пиво в прошлом.
Мы пройдем по нестандартным маршрутам, через старинные дворики и подворотни, открывая нетуристические уголки Праги и её настоящую аутентичную атмосферу. По пути вы услышите рассказы о главных достопримечательностях и истории города. В завершение, вы сможете выбрать пивное заведение по душе для продолжения вечера.
Дегустация пива в каждом заведении оплачивается отдельно, что позволяет вам самостоятельно выбирать, какие сорта пива попробовать
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по городу и посещением пивных заведений в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Староместская площадь
Старый город
Новый город
Описание экскурсии
Традиции чешских пивоварен
Где варится и зреет пиво? На прогулке вы увидите специальное оборудование и узнаете секреты пивоварения. Я расскажу вам увлекательную историю чешского пива: в каких монастырях начали варить этот напиток и какие пивные законы издавали Чешские короли в средние века. Вы узнаете о пивоваренных традициях Чехии, о технологиях средневекового пивоварения и о том, кто раньше имел право варить этот великолепный напиток.
Нетуристические уголки города
Начнем прогулку с Староместской площади, а дальше наш путь пройдет по неприметным, но крайне интересным улочкам и закоулкам Старого и Нового города, куда редко ступает нога туриста. Я проведу вас по нестандартному маршруту, через старинные проходные дворики и подворотни. Вы увидите Прагу с новой стороны – настоящую, аутентичную, посмотрите, где и как живут настоящие пражане, а по пути услышите об истории города и его главных достопримечательностей.
Лучшие пивные заведения Праги
По пути мы зайдем в самые «знаковые» и интересные пивные города, где продегустируем несколько отличных сортов пива. Где можно попробовать лучшее нефильтрованное пиво? Где искать самый знаменитый сорт тёмного? Я научу вас ориентироваться в пивной карте Праги и расскажу о фирменном напитке в каждом заведении. А после экскурсии можно отправиться в заведение, которое больше всего придется вам по душе!
Организационные детали
Дегустация пива в каждом заведении оплачивается отдельно в зависимости от предпочтений участников.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Старогородской площади, под астрономическими часами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 2164 туристов
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в пражских учебных заведениях. С 2000 читать дальшеуменьшить
года — лицензированный гид с образованием и лицензиями Чешского министерства хозяйства, Австрийского министерства по туризму и Европейского союза. Я не перестаю рисовать и за эти годы провёл больше 20 персональных выставок. Моя специализация — экскурсии по музеям Европы, по замечательным пражским музеям и картинным галереям. Я интересно и неутомительно рассказываю об истории Чехии, пражской архитектуре. Моя задача — сделать так, чтобы вы влюбились в Прагу, узнали много нового и захотели возвращаться сюда вновь и вновь.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
106
4
5
3
4
2
–
1
–
Михаил
Я не первый раз уже беру у Вячеслава экскурсию. Он замечательный гид, прекрасный человек, и столько всего знает про этот невероятный город! Мы всегда очень довольны экскурсиями с Вячеславом!
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Е
Евгения
Экскурсию провела Анна. Очень понравилось! Интересная беседа, вкусное пиво, красивые виды
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Evgeniia
Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!
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Е
Евгений
Отличная экскурсия, очень вкусно и информативно! Вячеслав прекрасный рассказчик, мы чудесно провели время - обязательно вернемся на другие его экскурсии и будем рекомендовать друзьям 💙
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Ю
Юлия
Очень приятная и содержательная прогулка. Я и мои дети узнали много интересного и попробовали великолепные сорта пива
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О
Олег
Спасибо огромное Вячеславу за эту экскурсию. Практически в каждой поездке я всегда выбираю гастрономическую или экологическую экскурсию. И как мне кажется это одни из самых сложных экскурсий для гидов. Ведь читать дальшеуменьшить
помимо общих и исторических знаний они требуют познаний в кулинарии, виноделии, ну а в Праге, безусловно, в пивоварении. Но ведь сами знания это не самоцель, их ещё надо суметь правильно довести до гостей, пришедших на экскурсию. Вячеславу это блистательно удалось. Он не просто интересный рассказчик, имеющий серьезный багаж знаний за спиной. Он вдохновлён Прагой и своей любовью к этому городу обязательно «заразит» Вас) Экскурсия построена так, что «теория сочетается с практикой», а « практика закрепляет теорию». На мой взгляд, это будет одна из лучших Ваших чешских экскурсий, даже если Вы не очень любите пиво, но уж точно она будет незабываемым приключением во время Ваших «чешских» каникул. Для вас откроются потайные места Праги, пивоварни, которые действительно варят своё «крафтовое» пиво удивительное по вкусу, а время, которое вы затратите на экскурсию не будет засчитано в срок Вашей жизни. Однозначно рекомендую!!!
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