97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по городу и посещением пивных заведений в комфортных условиях.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по миру чешского пива, где вы не только познакомитесь с традициями и секретами его изготовления, но и сможете насладиться дегустацией лучших сортов напитка.Экскурсия включает посещение

исторических пивоварен Старого и Нового города, где вы узнаете о монастырских пивоварнях, пивных законах средневековых Чешских королей и о том, кто имел право варить пиво в прошлом. Мы пройдем по нестандартным маршрутам, через старинные дворики и подворотни, открывая нетуристические уголки Праги и её настоящую аутентичную атмосферу. По пути вы услышите рассказы о главных достопримечательностях и истории города. В завершение, вы сможете выбрать пивное заведение по душе для продолжения вечера. Дегустация пива в каждом заведении оплачивается отдельно, что позволяет вам самостоятельно выбирать, какие сорта пива попробовать

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Традиции чешских пивоварен

Где варится и зреет пиво? На прогулке вы увидите специальное оборудование и узнаете секреты пивоварения. Я расскажу вам увлекательную историю чешского пива: в каких монастырях начали варить этот напиток и какие пивные законы издавали Чешские короли в средние века. Вы узнаете о пивоваренных традициях Чехии, о технологиях средневекового пивоварения и о том, кто раньше имел право варить этот великолепный напиток.

Нетуристические уголки города

Начнем прогулку с Староместской площади, а дальше наш путь пройдет по неприметным, но крайне интересным улочкам и закоулкам Старого и Нового города, куда редко ступает нога туриста. Я проведу вас по нестандартному маршруту, через старинные проходные дворики и подворотни. Вы увидите Прагу с новой стороны – настоящую, аутентичную, посмотрите, где и как живут настоящие пражане, а по пути услышите об истории города и его главных достопримечательностей.

Лучшие пивные заведения Праги

По пути мы зайдем в самые «знаковые» и интересные пивные города, где продегустируем несколько отличных сортов пива. Где можно попробовать лучшее нефильтрованное пиво? Где искать самый знаменитый сорт тёмного? Я научу вас ориентироваться в пивной карте Праги и расскажу о фирменном напитке в каждом заведении. А после экскурсии можно отправиться в заведение, которое больше всего придется вам по душе!

Организационные детали

Дегустация пива в каждом заведении оплачивается отдельно в зависимости от предпочтений участников.