97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная прогулка по городу и лучшим пражским пивным

Вячеслав
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Вячеслав – ваш гид
Вы познакомитесь с традициями и секретами изготовления чешского пива – одной из визитных карточек Чехии! Мы будем бродить по потайным улочкам Старого и Нового города, изучая самые интересные пивные Праги и погружаясь в многогранный и богатый мир чешского пивоварения.

А по пути, конечно, поговорим о истории города, его достопримечательностях и вековых традициях.
98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Старогородской площади, под астрономическими часами.
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У этой экскурсии97 отзывов
4.87
С пивом по Праге
С пивом по Праге

Что вас ожидает

Традиции чешских пивоварен
Где варится и зреет пиво? На прогулке вы увидите специальное оборудование и узнаете секреты пивоварения. Я расскажу вам увлекательную историю чешского пива: в каких монастырях начали варить этот напиток и какие пивные законы издавали Чешские короли в средние века. Вы узнаете о пивоваренных традициях Чехии, о технологиях средневекового пивоварения и о том, кто раньше имел право варить этот великолепный напиток.

Нетуристические уголки города
Начнем прогулку с Староместской площади, а дальше наш путь пройдет по неприметным, но крайне интересным улочкам и закоулкам Старого и Нового города, куда редко ступает нога туриста. Я проведу вас по нестандартному маршруту, через старинные проходные дворики и подворотни. Вы увидите Прагу с новой стороны – настоящую, аутентичную, посмотрите, где и как живут настоящие пражане, а по пути услышите об истории города и его главных достопримечательностей.

Лучшие пивные заведения Праги
По пути мы зайдем в самые «знаковые» и интересные пивные города, где продегустируем несколько отличных сортов пива. Где можно попробовать лучшее нефильтрованное пиво? Где искать самый знаменитый сорт тёмного? Я научу вас ориентироваться в пивной карте Праги и расскажу о фирменном напитке в каждом заведении. А после экскурсии можно отправиться в заведение, которое больше всего придется вам по душе!

Организационные детали

Дегустация пива в каждом заведении оплачивается отдельно в зависимости от предпочтений участников.

С пивом по Праге
С пивом по Праге
С пивом по Праге
С пивом по Праге
С пивом по Праге
С пивом по Праге
С пивом по Праге
С пивом по Праге
С пивом по Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Старогородской площади, под астрономическими часами..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вячеслав
Вячеслав
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в Пражских учебных заведениях. С 2000 года — лицензированный гид с образованием и лицензиями Чешского министерства хозяйства, Австрийского министерства по туризму и Европейского союза. Я не перестаю рисовать и за эти годы я провел больше 20 персональных выставок. Моя специализация — экскурсии по музеям Европы, по замечательным Пражским музеям и картинным галереям. Я интересно и не утомительно рассказываю об истории Чехии, пражской архитектуре. Моя задача — сделать так, чтобы вы влюбились в Прагу, узнали много нового и захотели возвращаться сюда вновь и вновь.
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97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Прекрасная гастрономическая экскурсия по городу с Вячеславом!
Очень рекомендую для любителей пива и тех, кто ищет новый и необычный взгляд на Прагу и культуру Чехии.
22 февраля 2020
Спасибо огромное Вячеславу за интересную экскурсию! Везде были зарезервированы места для нас. Компания у нас была разноплановая, но Вячеслав смог найти подход к каждому, отвечая на наши многочисленные вопросы. Скажу честно, после экскурсии всё время слышала от друзей "жалко Вячеслава нет рядом, он бы сейчас точно рассказал, что это за место и почему так"))) Мне кажется, что нет такого вопроса на который бы Вячеслав не знал ответа) при следующем визите в Прагу, знаю с кем идти на экскурсии - это Вячеслав!!! Рекомендовано друзьям и не только!
4 февраля 2020
Все очень понравилось! Буду обязательно советовать друзьям👍🍺🏰
14 января 2020
Планировалось посещение 3х баров-пивоварен. По прибытию, в 2х из них не оказалось свободных мест. Экскурсия не дешёвая и заказывалась НЕ в тот же день, почему нельзя было забронировать места в них заранее... Вопрос без ответа.
Ирина
6 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия по пивоварням Праги с интересным и интеллектуальным гидом. Вячеслав сумел показать Прагу с неожиданной стороны. Большое спасибо.
4 января 2020
Экскурсовод Вячеслав возможно и владеет материалом, но экскурсия была не подготовленной. В половину пивоварен мы не попали, так как не были забронированы места. Стояли под дверями, ждали пока экскурсовод договорится. Договориться не получалось. Шли дальше. Снова не получалось. Возвращались. И опять шли дальше. Системы изложения материала так же не прослеживалось, так как не попадали в нужное заведение. Это скорее походило на прогулку, чем на экскурсию. Нет мест, нет системы, нет логики. Нет впечатлений.
17 декабря 2019
Экскурсия прошла замечательно! Вячеслав рассказал много интересного, а главное - познакомил с лучшим пивом, которое когда-либо доводилось пробовать!!!
17 декабря 2019
Экскурсия прошла в комфортной и дружелюбной атмосфере. Нам удалось понять, почему Чехия считается "пивной страной", узнать некоторые секреты с этим связанные, а также попробовать удивительное пиво в максимально аутентичных местах.
Очень довольны (особено мужская половина компании). Спасибо Вячеславу!
13 октября 2019
Вячеслав-очень приятный, спокойный и культурный человек. Экскурсия понравилась, т.к. помимо того, что мы посетили несколько пивоварен и попробовали настоящего пива, которого в России не найдёшь, Вячеслав еще рассказывал о городе, достопримечательностях, провело интересными дорогами, куда сам и не догодаешься заглянуть.
27 сентября 2019
Вкусное пиво, даже тем, кто не пьёт пиво в принципе , очень было вкусно!!! прекрасный гид, спасибо большое!
Ещё 87 отзывов

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