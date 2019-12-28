14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройтись по улочкам Старого и Нового городов, заглянуть в Еврейский квартал и раскрыть тайны истории

Денис
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Денис – ваш гид
Как формировалась Прага и что это за разделение — на Нижнюю и Верхнюю — вы узнаете во время экскурсии по Старому городу, Новому городу и Йозефов (бывшее еврейское гетто).

После этого можно смело отправляться в другой день знакомиться с холмами — Вышеград, Петршин и Градчаны.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Встреча в районе Вацлавской площади
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У этой экскурсии14 отзывов
4.79
Первый день в Праге
Первый день в Праге

Что вас ожидает

Насыщенная программа для знакомства с Прагой
Вместе мы попробуем обойти центр вне туристического потока, но непременно увидеть самое главное: Староместскую площадь — сердце города — и ратушу с часами, Вацлавскую площадь и перевернутого коня.
Мы прогуляемся по монастырскому саду и заглянем в костел с самым большим органом в городе, осмотрим пару галерей и синагог и выпьем кофе на крыше. Вы пройдетесь по тени от солнечных часов, повторите историю гуситских войн — если к этому моменту устанете, сделаем перерыв на обед.
Мост Легионов переведет на тот берег Влтавы: здесь вы исследуете улочки Малой Страны и побываете на Мальтийской площади со стеной Джона Леннона. А если останутся силы и энтузиазм, в качестве бонус-трека пройдемся по легендарному Карлову мосту!

Пражские секреты
Вы узнаете, как формировался город, почему он выглядит так, а не иначе; откуда взялись красные крыши и что именно показывают астрономические часы. Когда в город пришли евреи, чем они занимались и куда делись потом? Почему чехи сегодня предпочитают ни во что не верить и зачем в Праге столько костелов? Я отвечу на эти другие вопросы, а главное — подскажу, как гулять по городу, чтобы избежать толпы.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы на перекус
  • Для продолжения знакомства с городом рекомендую мою экскурсию второго дня
Первый день в Праге
Первый день в Праге
Первый день в Праге
Первый день в Праге
Первый день в Праге
Первый день в Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Профессиональный книготорговец и запойный читатель. По совместительству — частный гид, фотограф. Увлекаюсь спортивным «Что-где-когда» (играл за сборную Чехии на кубке наций и на чемпионате мира). С 1999 живу и работаю в Праге. Карлову мосту предпочитаю Нусельский, Пражскому Граду — Новый Свет, пиву — кофе. Стараюсь как можно больше путешествовать сам и помогаю делать это другим.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 декабря 2019
Денис лучший!
30 сентября 2019
Экскурсия понравилась. Гид Денис отлично рассказывал и показывал город. Мы бродили по неизвестным улочкам Праги и нам рассказывали об истории и архитектуре Праги. Интересно и познавательно. Непонятно только, почему мы заплатили за обед гида.?
9 сентября 2019
Денис очень интересный рассказчик, а его голос буквально завораживает. Он не просто рассказывает, а пытается вовлечь экскурсантов в свой рассказ! Задает вопросы, "заставляет" вспомнить то сюжеты книг, то известных фильмов, связанных так или иначе с Чехией. А в какой-то момент Денис достал из нашей памяти восторги от чешских луна-парков и мультиков про Крота!!!! Но главное-Денис очень качественно подходит к проведению экскурсии, и , в частности, отнесся с большим пониманием к нашей компании : в нужное время мы передохнули, выпив кофе, а в другой раз просто посидели на улице и послушали его рассказ, так как 6 часов слушать, говорить и ходить это все-таки сложно для обеих сторон. Денис, спасибо огромное!!!!!
9 мая 2019
Пусть и с опозданием, но хочу выразить огромную благодарность Денису за его великолепнейшие экскурсии! Мы провели с Денисом два восхитительных дня в очень приятной прогулке по Праге. Это не была наша первая поездка в Прагу. Несколько лет назад мы уже приезжали и брали ознакомительные туры по городу. С Денисом нас не покидало завораживающее ощущение, что мы как бы в Праге, но как бы и не совсем в той Праге, которая была нам знакома. Потому что Денис не водил нас по избитым и затоптанным туристами тропам. Чудным образом он умудрился провести нас по знаковым местам города минуя толпы туристов. Мы словно на несколько часов стали частью Праги, словно бы стали ее местными жителями, гуляя по очаровательным и тихим нетуристичным улочкам, проходя через сквозные дворики и секретные парадные. Все это сопровождалось познавательными рассказами, переплетая исторические и архитектурные факты с ответами на наши вопросы.

Это не было "отработкой денег". Денис воспринимался нами как хороший знакомый, который взялся показать нам свой любимый город. Вся экскурсия протекала в очень комфортной обстановке. По малейшему нашему пожеланию Денис готов был сделать перерыв, подсказывал нам крайне интересные места, где мы могли передохнуть и выпить чашечку кофе или перекусить.

Еще раз огромное вам спасибо, Денис! Мы уже рекомендовали вас неоднократно нашим друзьям, которые планируют свои поездки в Прагу. И с удовольствием еще раз встретимся с вами, потому что в Прагу мы еще обязательно не раз вернемся!
31 января 2019
Второй день был еще интереснее ,чем первый. Мы увидели Прагу в другом ракурсе . Экскурсия супер. Денис очень интересный и грамотный экскурсовод. Спасибо . Рекомендуем всем. А особенно 2х дневную экскурсию .
6 ноября 2018
Отличная экскурсия, Денис очень знающий гид и провёл нас по замечательному маршруту. К сожалению, 6 часов оказались тяжеловаты для моей группы. Денис, надо отдать ему должное, предупреждал, что такое возможно. Он не сразу услышал и воспринял мою просьбу сделать «перерыв на обед» - но, когда я настояла, смог скорректировать свои планы и быстро найти хорошее место для отдыха и перекуса. Такая гибкость и возможность импровизации по ходу дела и есть одна из причин брать частную экскурсию. Я искренне рекомендую Дениса энергичным интеллектуалам, желающим увидеть город с неожиданной и очень интересной стороны.
7 октября 2018
Денис прекрасно владеет материалом, о котором он рассказывает- о литературе, искусстве, истории Праги ичешского народа. Легко отвечает на разные вопросы, что позволяет экскурсию назвать беседой. Будущим экскурсантам хочу сказать, что на эту экскурсию Дениса лучше идти после обзорной экск. Так как в ней вы не увидите парадной Праги. Хотя такое впечатление у меня могло сложиться из-за того, что мы были только на первой части - по нижнему городу (экскурсия называлась Прага за два дня)
Елена
14 июля 2018
Две незабываемых экскурсии! В Праге впервые, и посчастливилось узнать о городе, окунуться в его неповторимый колорит в сопровождении Дениса - замечательного собеседника, эрудированного, хорошо знающего свое дело экскурсовода и просто приятного человека! Однозначно рекомендую! Интересно, познавательно, легко, искрометно, комфортно! Получили большое удовольствие! Спасибо!
18 апреля 2018
Вчера провели прекрасный день в компании Дениса. Денис -это человек, который знает и любит своё дело. Он грамотный и начитанный экскурсовод. Экскурсия "пролетела" как один час.
21 февраля 2018
Выражаю огромную благодарность Денису за непередаваемые положительные впечатления от проведенной экскурсии по Праге. Благодаря интересной и глубинной подачи информации мне удалось почувствовать себя частью истории города. Отдельное спасибо за незабываемый ночной Пражский Град. Собор Святого Вита в готическом стиле произвел особое впечатление с его многочисленными гаргульи, оформленными в виде животных, птиц и мифических существ :-)
Ещё 4 отзыва

Денис проводит ещё 2 экскурсии

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