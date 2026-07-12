14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Июнь, июль и август - это идеальные месяцы для прогулок по Праге. В это время года город оживает, открываются летние террасы кафе, а архитектура и атмосфера старинных улиц особенно впечатляют. Даже если вы не планируете проводить много времени на улице, тёплая погода создаёт приятное настроение для знакомства с городом. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Прага также привлекательна. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойной атмосферой и открыть для себя скрытые уголки города.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальное путешествие по Праге, где вы не только узнаете о ее истории и архитектуре, но и откроете для себя малоизвестные факты о городе.Пройдя по улицам Старого

и Нового города, а также посетив Йозефов, вы поймете, как формировалась Прага и почему она получила такое разделение. Ваш гид расскажет о важных исторических событиях, архитектурных стилях, которые сформировали облик города, и жизни его жителей. Экскурсия включает в себя посещение уютных кафе, где вы сможете насладиться атмосферой Праги и узнать, что скрывается за фасадами зданий

Описание экскурсии

Насыщенная программа для знакомства с Прагой

Мы начнем знакомство с Нового Города, но вскоре погрузимся в историю Старого. Миновав наиболее раскрученные туристические места, сосредоточимся на том, что обычно остается за кадром. Посмотрим на улицы и кафе, сохранившие свой оригинальный вид. Заглянем в арки и переулки, чтобы разобраться с тем, как устроен средневековый город.

Я расскажу об эволюции архитектуры, которая запечатлела историю Праги от времен позднего Средневековья до нашего времени. Но главное, я постараюсь передать вам дух этого места, тот угол зрения, под которым видит его местный житель, нечасто показывающийся на Карловом мосту или Староместской площади.

Пражские секреты

Вы узнаете, как формировался город, почему он выглядит так, а не иначе. Куда и зачем ходят чехи? Когда в город пришли евреи, чем они занимались и куда делись потом? Почему чехи сегодня предпочитают ни во что не верить и зачем в Праге столько костёлов? Я отвечу на эти и на другие вопросы. В процессе мы обязательно пару раз зайдём на кофе, чтобы оценить интерьер и посмотреть, что находится за фасадом.

Организационные детали