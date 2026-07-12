14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Июнь, июль и август - это идеальные месяцы для прогулок по Праге. В это время года город оживает, открываются летние террасы кафе, а архитектура и атмосфера старинных улиц особенно впечатляют. Даже если вы не планируете проводить много времени на улице, тёплая погода создаёт приятное настроение для знакомства с городом. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Прага также привлекательна. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойной атмосферой и открыть для себя скрытые уголки города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город
Новый город
Йозефов
Вышеград
Петршин
Градчаны
Карлов мост
Староместская площадь
Описание экскурсии
Насыщенная программа для знакомства с Прагой
Мы начнем знакомство с Нового Города, но вскоре погрузимся в историю Старого. Миновав наиболее раскрученные туристические места, сосредоточимся на том, что обычно остается за кадром. Посмотрим на улицы и кафе, сохранившие свой оригинальный вид. Заглянем в арки и переулки, чтобы разобраться с тем, как устроен средневековый город.
Я расскажу об эволюции архитектуры, которая запечатлела историю Праги от времен позднего Средневековья до нашего времени. Но главное, я постараюсь передать вам дух этого места, тот угол зрения, под которым видит его местный житель, нечасто показывающийся на Карловом мосту или Староместской площади.
Пражские секреты
Вы узнаете, как формировался город, почему он выглядит так, а не иначе. Куда и зачем ходят чехи? Когда в город пришли евреи, чем они занимались и куда делись потом? Почему чехи сегодня предпочитают ни во что не верить и зачем в Праге столько костёлов? Я отвечу на эти и на другие вопросы. В процессе мы обязательно пару раз зайдём на кофе, чтобы оценить интерьер и посмотреть, что находится за фасадом.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Карловой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1687 туристов
Профессиональный книготорговец и запойный читатель. По совместительству — частный гид, фотограф. Увлекаюсь спортивным «Что-где-когда» (играл за сборную Чехии на кубке наций и на чемпионате мира). С 1999 живу и работаю в Праге. Карлову мосту предпочитаю Нусельский, Пражскому Граду — Новый Свет, пиву — кофе. Стараюсь как можно больше путешествовать сам и помогаю делать это другим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
3
–
2
–
1
–
Зеэва
Денис - прекрасный гид: профессиональный, творческий, умеющий держать ритм без суеты, виртуозно обходящий туристические клише и умеющий держать внимание визави. Маршруты его интересны, оригинальны, выверенны по времени и ничуть не читать дальшеуменьшить
утомительны, хотя экскурсии длились примерно по пять часов два дня подряд. Секрет во внутреннем ритме и большом опыте: когда и где присесть, иногда просто на скамью, иногда в приятном кафе или шоколатерии. Знакомство в Прагой, благодаря Денису, оказалось для нас чудесным путешествием. Благодарим и горячо рекомендуем!
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ЕВГЕНИЙ
Отличная познавательная экскурсия о истории и создании города
+1
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Анна
Денис провёл великолепную экскурсию! В спокойном режиме, избегая толп туристов, заглядывая в каждый уголок, мы гуляли и я узнавала Прагу с разных сторон. Денис хорошо знаком с историей, культурой и читать дальшеуменьшить
поэтому все рассказы и ответы на мои вопросы были не заученным текстом, а органичным погружением в этот многослойный город. Денис дал множество рекомендаций, которыми я воспользовалась и не пожалела. Обязательно приеду ещё раз и в следующий раз обращусь к Денису.
+2
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Ирина
Рекомендуем всем, кому интересна Прага в стороне от главных туристических" троп". Экскурсия невероятно информативна и насыщенна с приятными кофейными паузами в очень интересных местах. Спасибо большое Денису за день с нами.
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И
Ирина
Денис - необыкновенно эрудированный гид, глубоко знающий историю и легко ее преподносящий; в то же время не перегружал нас обилием имен и дат. Мы получили много интересной информации о Праге и Чехии. С удовольствием посетим другие экскурсии Дениса при первой возможности вернуться в Прагу.
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Е
Евгений
Очень интересная не стандартная экскурсия, по интересным местам.