14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Насыщенная программа для знакомства с Прагой

Вместе мы попробуем обойти центр вне туристического потока, но непременно увидеть самое главное: Староместскую площадь — сердце города — и ратушу с часами, Вацлавскую площадь и перевернутого коня.

Мы прогуляемся по монастырскому саду и заглянем в костел с самым большим органом в городе, осмотрим пару галерей и синагог и выпьем кофе на крыше. Вы пройдетесь по тени от солнечных часов, повторите историю гуситских войн — если к этому моменту устанете, сделаем перерыв на обед.

Мост Легионов переведет на тот берег Влтавы: здесь вы исследуете улочки Малой Страны и побываете на Мальтийской площади со стеной Джона Леннона. А если останутся силы и энтузиазм, в качестве бонус-трека пройдемся по легендарному Карлову мосту!

Пражские секреты

Вы узнаете, как формировался город, почему он выглядит так, а не иначе; откуда взялись красные крыши и что именно показывают астрономические часы. Когда в город пришли евреи, чем они занимались и куда делись потом? Почему чехи сегодня предпочитают ни во что не верить и зачем в Праге столько костелов? Я отвечу на эти другие вопросы, а главное — подскажу, как гулять по городу, чтобы избежать толпы.