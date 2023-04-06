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Что вас ожидает:
- Пражский град
- Градчаны
- Страговский монастырь
- Мала страна
- Карлов мост
- Староместская площадь с Орлоем
- Старый город
- Новый город
- Вацлавская площадь
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Описание
Большая обзорная экскурсия по Праге. История и тайны 4-х пражских городов.
Приглашаю вас в прекрасную Прагу! Моя экскурсия заинтересует не только тех, кто впервые оказался в столице Чехии, но тех, кто уже был и многое видел.
Во время 4-часовой пешеходной экскурсии, мы не спеша прогуляемся по Новому и Старому городам, пройдемся по мощеным улицам Градчан и обязательно полюбуемся аристократичной Малой Страной. Нас ждут Страговский монастырь и Пражский град, когда-то мощная крепость, а теперь место работы чешского президента, роскошный собор св. Вита и каменный Карлов мост, Староместская площадь и загадочные часы Орлой.
Посетим смотровые площадки, с которых открывается незабываемый вид на Прагу.
История города состоит из мелочей.
Во время обзорной экскурсии я познакомлю вас со всеми основными достопримечательностями Праги. А чтобы экскурсия не превратилась в пересказ учебника истории, я расскажу вам много интересного и связанного с жизнью горожан, приоткрою некоторые тайны.
Вы узнаете:
- что заставило Карла IV основать Новый город и откуда возникло название города;
- какая трагедия разыгралась между правящими князьями в 10 веке;
- кто такой Давид Черный и что необычного он сделал;
- почему был основан Страговский монастырь и как давно там варят пиво;
- как возникла Лорета и сколько бриллиантов украшают дарохранительницу Пражское солнце;
- когда и кто основал Пражский град и что хранится в тайной комнате собора св. Вита;
- куда ведет самая узкая улица в Праге со светофором;
- почему речку Чертовку назвали в честь жены чёрта и как переводится название ресторана Марнице;
- тайну чисел, из которых состоит дата заложения Карлова моста и как правильно загадать желание Яну Непомуцкому;
- откуда возникло название у реки Влтава и города Прага;
- историю создания самых известных часов в Чехии, которые находятся в башне Староместской ратуши;
- какую тайну хранит костел св. Якуба и чем жил Тынский двор в средние века;
- всегда ли Староместская площадь была только торговой площадью.
Что не останется без внимания:
Обязательно расскажу о чешских традициях и повседневной жизни. Подскажу, что вкусного нужно попробовать за обедом и где варят хорошее чешское пиво. Сориентирую, какие интересные места вы можете посетить самостоятельно после экскурсии.
каждый день, 10.00 и 15.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Václavské náměstí 812 / 59Завершение: Staroměstské náměstí 1 / 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день, 10.00 и 15.00Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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