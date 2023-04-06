Большая обзорная экскурсия по Праге. История и тайны 4-х пражских городов.

Приглашаю вас в прекрасную Прагу! Моя экскурсия заинтересует не только тех, кто впервые оказался в столице Чехии, но тех, кто уже был и многое видел.

Во время 4-часовой пешеходной экскурсии, мы не спеша прогуляемся по Новому и Старому городам, пройдемся по мощеным улицам Градчан и обязательно полюбуемся аристократичной Малой Страной. Нас ждут Страговский монастырь и Пражский град, когда-то мощная крепость, а теперь место работы чешского президента, роскошный собор св. Вита и каменный Карлов мост, Староместская площадь и загадочные часы Орлой.

Посетим смотровые площадки, с которых открывается незабываемый вид на Прагу.

История города состоит из мелочей.

Во время обзорной экскурсии я познакомлю вас со всеми основными достопримечательностями Праги. А чтобы экскурсия не превратилась в пересказ учебника истории, я расскажу вам много интересного и связанного с жизнью горожан, приоткрою некоторые тайны.

Вы узнаете:

что заставило Карла IV основать Новый город и откуда возникло название города;

какая трагедия разыгралась между правящими князьями в 10 веке;

кто такой Давид Черный и что необычного он сделал;

почему был основан Страговский монастырь и как давно там варят пиво;

как возникла Лорета и сколько бриллиантов украшают дарохранительницу Пражское солнце;

когда и кто основал Пражский град и что хранится в тайной комнате собора св. Вита;

куда ведет самая узкая улица в Праге со светофором;

почему речку Чертовку назвали в честь жены чёрта и как переводится название ресторана Марнице;

тайну чисел, из которых состоит дата заложения Карлова моста и как правильно загадать желание Яну Непомуцкому;

откуда возникло название у реки Влтава и города Прага;

историю создания самых известных часов в Чехии, которые находятся в башне Староместской ратуши;

какую тайну хранит костел св. Якуба и чем жил Тынский двор в средние века;

всегда ли Староместская площадь была только торговой площадью.

Что не останется без внимания:

Обязательно расскажу о чешских традициях и повседневной жизни. Подскажу, что вкусного нужно попробовать за обедом и где варят хорошее чешское пиво. Сориентирую, какие интересные места вы можете посетить самостоятельно после экскурсии.