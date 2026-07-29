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По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру

Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по живописной Праге, где история и современность переплетаются в едином танце.

Прогуляйтесь по мощеным улочкам, вдохните атмосферу старинных двориков и парков, где каждый камень хранит свои
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тайны. Откройте для себя величие Пражского града, утонченность Малой страны и загадки Старого города.

Эта экскурсия - не просто путешествие по географическим координатам, это погружение в душу Праги, ее историю и культуру. Забронируйте свое уникальное приключение уже сегодня и позвольте Праге покорить ваше сердце

5
46 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
  • 🏰 Уникальные исторические факты и легенды
  • 🌆 Живописные виды и панорамы города
  • 🍺 Возможность попробовать местное пиво
  • 💎 Знакомство с редкими экспонатами и артефактами
  • 📸 Отличные фотомоменты на фоне достопримечательностей

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить Прагу в июне, июле и августе, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но может быть немного прохладнее. В это время меньше туристов, что делает прогулки более спокойными. Зимой, с ноября по март, погода может быть холодной, но рождественские ярмарки и праздничная атмосфера добавляют особого шарма, хотя прогулки могут быть менее комфортными из-за холода.
Сейчас август — это идеальное время.
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру

Что можно увидеть

  • Вацлавская площадь
  • Страговский монастырь
  • Лорета
  • Пражский град
  • Собор Святого Вита
  • Старый королевский дворец
  • Карлов мост
  • Староместская площадь
  • Клементинум
  • Орлой

Описание экскурсии

Новый город

Мы начнём нашу прогулку на Вацлавской площади. Я расскажу, кто такой Святой Вацлав, почему он погиб от руки младшего брата и как уже в наше время в одном из пассажей ему поставили своеобразный памятник. Вы также поймёте, откуда взялось название Новый город, если дата его основания — 1348 год, и кто был вдохновителем его создания.

Градчаны

Затем мы поднимемся к Страговскому монастырю, чтобы увидеть самую красивую панораму Праги. Вы узнаете, какие уникальные экспонаты хранятся в монастырской библиотеке и, при желании, попробуете пиво из местной пивоварни, которое делают по рецептам монахов. Дальше вас будут ждать удивительная Лорета и роскошная дарохранительница «Пражское солнце», сделанная в 17 веке в Вене и украшенная 6222 бриллиантами.

Пражский град

Некогда он был крепостью, где проживали чешские короли. Теперь это изящный комплекс, в котором работает президент. Мы посетим прекрасный готический собор Святого Вита, где хранятся коронационные принадлежности чешских правителей, посмотрим на Старый королевский дворец, а летом прогуляемся по Южным садам Пражского града.

Мала страна

Сюда мы попадём, спустившись к Влтаве. В давние времена этот район был утончённым и аристократичным, таковым он и остался. Место не потеряло своего шарма. Я покажу вам романтичную Пражскую Венецию, Мост влюблённых и самую узкую улицу Праги. У Карлового моста расскажу его историю и объясню, как загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось.

Старый город

Гуляя по самому интригующему и таинственному району Праги, словно переносишься в далёкое прошлое. Вас ждёт история иезуитского Клементинума, встреча с самым узким отелем в городе и знакомство со Староместской площадью, где когда-то не только кипела торговля, но и проходили казни. А ещё вы увидите старые часы на башне ратуши, названные Орлой. Это гордость горожан. Здесь каждые 60 минут можно посмотреть незабываемое представление.

Небольшие советы

Во время прогулки отвечу на все ваши вопросы и обязательно подскажу, куда сходить в свободное время, где варят интересное пиво и готовят самое вкусное колено.

Организационные детали

Так как улочки Праги вымощены брусчаткой, очень рекомендую надеть удобную обувь без каблуков.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€30
Дети до 10 лет€25
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 392 туристов
Добрый день, я гид. Я влюблена в Прагу и Чехию, мне по душе чешский менталитет и спокойствие, в котором проживают чехи. Люблю и сама путешествовать. Очень полюбились Австрия и Германия.
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Путешествуя, я не забываю набираться и профессионального опыта, который применяю на экскурсиях. Рассказываю не муторно и не монотонно, а так, чтобы помимо истории, вы получили и занимательные факты из прошлых веков. Мой главный подход к экскурсиям такой, чтобы они были нескучными, душевными и приятными.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
1
3
2
1
Inna
Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не перепутаете Карла 4 и Карла Великого…
Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не
Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не
Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не
Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не
Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не
Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не
Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не
Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не+3
Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не
Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не
Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не
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A
Просто поразительная прогулка! В Праге третий раз, а город как будто заново увидели. Елена очень интересно рассказывала о истории города, а также о современной жизни. И что не мало важно, берегла наши ноги во время четырёх часовой экскурсии - мы на трамвае поднялись в Пражский град и всю экскурсию спускались. Спасибо большое!
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Филипп
Мы искушённые туристы и у нас за плечами несколько десятков индивидуальных экскурсий во всех частях света. Елена уверенно входит в первую тройку экскурсоводов. Очень приятная, очень эрудированная, очень обходительная и вообще всё очень-очень. Могу только рекомендовать!
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Ю
Очень хорошая экскурсия. Было рассказано много всего интересного не только на тему экскурсии, но и много других интересных фактов, не связанных с ней. Рекомендую:)
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Мария
Елена, прекрасный эрудированный гид, очень тактичный человек. Было приятно гулять и слушать рассказы о Праге! Всем советую попасть на экскурсию с Еленой! Время 4 часа пролетело с наслаждением!
Елена, прекрасный эрудированный гид, очень тактичный человек. Было приятно гулять и слушать рассказы о Праге! Всем
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С
Все было замечательно. Елена прекрасный гид и рассказчик. Объяснила все доступно и не спеша. Хорошие впечатления. Рекомендуем 👍
Все было замечательно. Елена прекрасный гид и рассказчик. Объяснила все доступно и не спеша. Хорошие впечатления. Рекомендуем 👍
Все было замечательно. Елена прекрасный гид и рассказчик. Объяснила все доступно и не спеша. Хорошие впечатления. Рекомендуем 👍
Все было замечательно. Елена прекрасный гид и рассказчик. Объяснила все доступно и не спеша. Хорошие впечатления. Рекомендуем 👍
Все было замечательно. Елена прекрасный гид и рассказчик. Объяснила все доступно и не спеша. Хорошие впечатления. Рекомендуем 👍
Все было замечательно. Елена прекрасный гид и рассказчик. Объяснила все доступно и не спеша. Хорошие впечатления. Рекомендуем 👍
Все было замечательно. Елена прекрасный гид и рассказчик. Объяснила все доступно и не спеша. Хорошие впечатления. Рекомендуем 👍
Все было замечательно. Елена прекрасный гид и рассказчик. Объяснила все доступно и не спеша. Хорошие впечатления. Рекомендуем 👍
Все было замечательно. Елена прекрасный гид и рассказчик. Объяснила все доступно и не спеша. Хорошие впечатления. Рекомендуем 👍+2
Все было замечательно. Елена прекрасный гид и рассказчик. Объяснила все доступно и не спеша. Хорошие впечатления. Рекомендуем 👍
Все было замечательно. Елена прекрасный гид и рассказчик. Объяснила все доступно и не спеша. Хорошие впечатления. Рекомендуем 👍
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