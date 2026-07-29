Прогуляйтесь по мощеным улочкам, вдохните атмосферу старинных двориков и парков, где каждый камень хранит свои
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
- 🏰 Уникальные исторические факты и легенды
- 🌆 Живописные виды и панорамы города
- 🍺 Возможность попробовать местное пиво
- 💎 Знакомство с редкими экспонатами и артефактами
- 📸 Отличные фотомоменты на фоне достопримечательностей
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Вацлавская площадь
- Страговский монастырь
- Лорета
- Пражский град
- Собор Святого Вита
- Старый королевский дворец
- Карлов мост
- Староместская площадь
- Клементинум
- Орлой
Описание экскурсии
Новый город
Мы начнём нашу прогулку на Вацлавской площади. Я расскажу, кто такой Святой Вацлав, почему он погиб от руки младшего брата и как уже в наше время в одном из пассажей ему поставили своеобразный памятник. Вы также поймёте, откуда взялось название Новый город, если дата его основания — 1348 год, и кто был вдохновителем его создания.
Градчаны
Затем мы поднимемся к Страговскому монастырю, чтобы увидеть самую красивую панораму Праги. Вы узнаете, какие уникальные экспонаты хранятся в монастырской библиотеке и, при желании, попробуете пиво из местной пивоварни, которое делают по рецептам монахов. Дальше вас будут ждать удивительная Лорета и роскошная дарохранительница «Пражское солнце», сделанная в 17 веке в Вене и украшенная 6222 бриллиантами.
Пражский град
Некогда он был крепостью, где проживали чешские короли. Теперь это изящный комплекс, в котором работает президент. Мы посетим прекрасный готический собор Святого Вита, где хранятся коронационные принадлежности чешских правителей, посмотрим на Старый королевский дворец, а летом прогуляемся по Южным садам Пражского града.
Мала страна
Сюда мы попадём, спустившись к Влтаве. В давние времена этот район был утончённым и аристократичным, таковым он и остался. Место не потеряло своего шарма. Я покажу вам романтичную Пражскую Венецию, Мост влюблённых и самую узкую улицу Праги. У Карлового моста расскажу его историю и объясню, как загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось.
Старый город
Гуляя по самому интригующему и таинственному району Праги, словно переносишься в далёкое прошлое. Вас ждёт история иезуитского Клементинума, встреча с самым узким отелем в городе и знакомство со Староместской площадью, где когда-то не только кипела торговля, но и проходили казни. А ещё вы увидите старые часы на башне ратуши, названные Орлой. Это гордость горожан. Здесь каждые 60 минут можно посмотреть незабываемое представление.
Небольшие советы
Во время прогулки отвечу на все ваши вопросы и обязательно подскажу, куда сходить в свободное время, где варят интересное пиво и готовят самое вкусное колено.
Организационные детали
Так как улочки Праги вымощены брусчаткой, очень рекомендую надеть удобную обувь без каблуков.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
|Дети до 10 лет
|€25