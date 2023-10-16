Влюбиться в город - старый и вечно молодой, грозный и романтичный, загадочный и родной
А чтобы прочувствовать дух города и его атмосферу, мы свернём с главных дорог и пройдём по узким мощёным улочкам, заглянем во дворики, парки и пассажи, где вам откроется настоящая Прага.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Новый город
Мы начнём нашу прогулку на Вацлавской площади. Я расскажу, кто такой Святой Вацлав, почему он погиб от руки младшего брата и как уже в наше время в одном из пассажей ему поставили своеобразный памятник. Вы также поймёте, откуда взялось название Новый город, если дата его основания — 1348 год, и кто был вдохновителем его создания.
Градчаны
Затем мы поднимемся к Страговскому монастырю, чтобы увидеть самую красивую панораму Праги. Вы узнаете, какие уникальные экспонаты хранятся в монастырской библиотеке и, при желании, попробуете пиво из местной пивоварни, которое делают по рецептам монахов. Дальше вас будут ждать удивительная Лорета и роскошная дарохранительница «Пражское солнце», сделанная в 17 веке в Вене и украшенная 6222 бриллиантами.
Пражский град
Некогда он был крепостью, где проживали чешские короли. Теперь это изящный комплекс, в котором работает президент. Мы посетим прекрасный готический собор Святого Вита, где хранятся коронационные принадлежности чешских правителей, посмотрим на Старый королевский дворец, а летом прогуляемся по Южным садам Пражского града.
Мала страна
Сюда мы попадём, спустившись к Влтаве. В давние времена этот район был утончённым и аристократичным, таковым он и остался. Место не потеряло своего шарма. Я покажу вам романтичную Пражскую Венецию, Мост влюблённых и самую узкую улицу Праги. У Карлового моста расскажу его историю и объясню, как загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось.
Старый город
Гуляя по самому интригующему и таинственному району Праги, словно переносишься в далёкое прошлое. Вас ждёт история иезуитского Клементинума, встреча с самым узким отелем в городе и знакомство со Староместской площадью, где когда-то не только кипела торговля, но и проходили казни. А ещё вы увидите старые часы на башне ратуши, названные Орлой. Это гордость горожан. Здесь каждые 60 минут можно посмотреть незабываемое представление.
Небольшие советы
Во время прогулки отвечу на все ваши вопросы и обязательно подскажу, куда сходить в свободное время, где варят интересное пиво и готовят самое вкусное колено.
Организационные детали
Так как улочки Праги вымощены брусчаткой, очень рекомендую надеть удобную обувь без каблуков.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.