Лучше всего посетить Прагу в июне, июле и августе, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но может быть немного прохладнее. В это время меньше туристов, что делает прогулки более спокойными. Зимой, с ноября по март, погода может быть холодной, но рождественские ярмарки и праздничная атмосфера добавляют особого шарма, хотя прогулки могут быть менее комфортными из-за холода.

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по живописной Праге, где история и современность переплетаются в едином танце.Прогуляйтесь по мощеным улочкам, вдохните атмосферу старинных двориков и парков, где каждый камень хранит свои

тайны. Откройте для себя величие Пражского града, утонченность Малой страны и загадки Старого города. Эта экскурсия - не просто путешествие по географическим координатам, это погружение в душу Праги, ее историю и культуру. Забронируйте свое уникальное приключение уже сегодня и позвольте Праге покорить ваше сердце

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Новый город

Мы начнём нашу прогулку на Вацлавской площади. Я расскажу, кто такой Святой Вацлав, почему он погиб от руки младшего брата и как уже в наше время в одном из пассажей ему поставили своеобразный памятник. Вы также поймёте, откуда взялось название Новый город, если дата его основания — 1348 год, и кто был вдохновителем его создания.

Градчаны

Затем мы поднимемся к Страговскому монастырю, чтобы увидеть самую красивую панораму Праги. Вы узнаете, какие уникальные экспонаты хранятся в монастырской библиотеке и, при желании, попробуете пиво из местной пивоварни, которое делают по рецептам монахов. Дальше вас будут ждать удивительная Лорета и роскошная дарохранительница «Пражское солнце», сделанная в 17 веке в Вене и украшенная 6222 бриллиантами.

Пражский град

Некогда он был крепостью, где проживали чешские короли. Теперь это изящный комплекс, в котором работает президент. Мы посетим прекрасный готический собор Святого Вита, где хранятся коронационные принадлежности чешских правителей, посмотрим на Старый королевский дворец, а летом прогуляемся по Южным садам Пражского града.

Мала страна

Сюда мы попадём, спустившись к Влтаве. В давние времена этот район был утончённым и аристократичным, таковым он и остался. Место не потеряло своего шарма. Я покажу вам романтичную Пражскую Венецию, Мост влюблённых и самую узкую улицу Праги. У Карлового моста расскажу его историю и объясню, как загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось.

Старый город

Гуляя по самому интригующему и таинственному району Праги, словно переносишься в далёкое прошлое. Вас ждёт история иезуитского Клементинума, встреча с самым узким отелем в городе и знакомство со Староместской площадью, где когда-то не только кипела торговля, но и проходили казни. А ещё вы увидите старые часы на башне ратуши, названные Орлой. Это гордость горожан. Здесь каждые 60 минут можно посмотреть незабываемое представление.

Небольшие советы

Во время прогулки отвечу на все ваши вопросы и обязательно подскажу, куда сходить в свободное время, где варят интересное пиво и готовят самое вкусное колено.

Организационные детали

Так как улочки Праги вымощены брусчаткой, очень рекомендую надеть удобную обувь без каблуков.