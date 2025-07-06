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Экскурсия в Вену

Добро пожаловать в Вену! Именно с таким призывом компания MegaTour обращается к… гостям Праги. Пожалуйста, не удивляйтесь. Необычного здесь нет ничего.

Просто мы готовы предложить вам уникальные и эксклюзивные экскурсии по Европе, и австрийская столица – прекрасный город с уникальным прошлым и не менее славным сегодняшним днем – является одним из направлений такого рода путешествий по Старому континенту из Праги.
Экскурсия в Вену
Экскурсия в Вену
Экскурсия в Вену
Ближайшие даты:
6
июл10
июл13
июл17
июл20
июл24
июл27
июл
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Очарование двух столиц

Когда вы уже успели познакомиться с Прагой и немного устали от эмоций и впечатлений, есть возможность зарядиться новыми силами, погрузившись в совершенно другую сказку. Путешествие в Вену станет отличным решением для смены обстановки.

Пражская красота

Прага, чешская столица, славится своей красотой и считается одним из самых живописных городов мира. Здесь можно насладиться богатой историей, которая прекрасно сочетается с современной архитектурой. Каждый уголок Праги наполнен атмосферой старины и уникальности.

Очарование Вены

Столица Австрии, Вена, ничуть не уступает Праге. Ее красота отличается от пражской, а достопримечательности удивляют своим разнообразием. Вена — это город ярких красок, неповторимых звуков, сладких запахов и бесконечной романтики. Здесь каждый найдет что-то особенное для себя.

Почему стоит посетить Вену?

  • Уникальная архитектура, которая впечатляет с первого взгляда.
  • Разнообразие культурных мероприятий и выставок.
  • Вкусная австрийская кухня, которая порадует даже самых взыскательных гурманов.
  • Чистота и порядок, создающие комфортные условия для отдыха.

Путешествие в Вену — это возможность открыть для себя новый мир, наполненный вдохновением и красотой. Не упустите шанс насладиться атмосферой этого удивительного города!

Чт, Вс

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд комфортабельным автобусом (кондиционер)
  • Экскурсионное обслуживание гидом
  • Обзорная экскурсия по городу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава на
Завершение: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава на коне (Václavské náměstí, pomnik sv. Václava)
Когда и сколько длится?
Когда: Чт, Вс
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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