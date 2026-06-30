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Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом

Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Приглашаем на экскурсию по Праге, где история и современность переплетаются в удивительный узор.

Пройдитесь по Старому и Новому городу, ощутите дух прошлого и настоящего, узнайте о легендах, которыми овеян каждый уголок
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этого волшебного города.

Вас ждут встречи с необычными арт-объектами, которые стали символами Праги XXI века: марширующие пингвины, перевёрнутый конь, голова Кафки и многое другое. Эта прогулка станет настоящим открытием для тех, кто хочет увидеть и почувствовать Прагу настоящую

5
43 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 🎨 Современное искусство
  • 📜 Легенды и мифы
  • 🌉 Романтические виды
  • 🚶‍♂️ Прогулка по знаковым районам
  • 🕵️‍♀️ Интересные факты о знаменитостях
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Новый город
  • Малая страна
  • Карлов мост
  • Площадь Нового города
  • Остров Кампа
  • Марширующие пингвины
  • Необычные младенцы
  • Перевёрнутый конь
  • Голова Кафки

Описание экскурсии

Знакомство с городом

Эта экскурсия предназначена для тех, кто хочет не только познакомиться с атмосферой старинной Праги, но и узнать, чем живёт город сейчас. Вы услышите красивые легенды, связанные с городом, и увидите знаковые достопримечательности исторических районов. А также полюбуетесь новейшими архитектурными объектами, появившимися в 21 веке.

Новое и старое

За 2,5 часа мы пройдём по ключевым локациям города.

  • В Новом городе прогуляемся по главной площади и зарядимся атмосферой конца 19 — начала 20 века. А после этого переключимся на 21 век, чтобы по-новому переосмыслить увиденное.
  • В Старом городе опять окунёмся в историю Праги, посетим главные достопримечательности этой части города и увидим необычные современные арт-объекты.
  • Пройдем через самый старый (14 век) мост Праги — тот самый Карлов мост, где я поделюсь несколькими мистическими сказаниями, связанными с этим местом.
  • По пути загадаем желание и «встретимся» со средневековым рыцарем.
  • А еще вы узнаете, почему в городе так часто бывала Марина Цветаева и кто был её главным другом и советчиком в Праге.
  • На романтическом острове Кампа познакомимся с необычным современным искусством с wow-эффектом.
  • И закончим путешествие в одном из самых очаровательных районов города — Малой стране. Здесь нас ожидает самая маленькая улочка Праги и набережная Влтавы с атмосферными видами на Карлов мост, Пражский град и реку.

Организационные детали

  • Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
  • На маршруте нет дополнительных расходов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе выхода метро «Museum»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 734 туристов
Я — лицензированный гид по Праге, киевлянка, закончила Киевский институт туризма по специальности «экскурсовод» и Международную школу туризма в Праге, имею лицензию гида по Праге и сопровождения туристов по Европе. Очень
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люблю родной город и много лет передавала свою любовь гостям Киева. Но волею судьбы переехала жить в прекрасную Прагу и теперь знакомлю гостей с этим чудесным местом. Мои пешеходные экскурсии — авторские. Благодаря знаниям, полученным за годы работы гидом и сопровождающим по Европе, стараюсь давать гостям Праги самую интересную и эксклюзивную информацию. На экскурсии рассказываю не только о достопримечательностях столицы Чехии и необычных объектах, но и о жизни в Чехии и Праге, помогаю с выбором сувениров и ресторанов. Добро пожаловать в один из самых красивых городов Европы — Прагу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
1
3
1
2
1
DMITRII
Отличный экскурсовод.
Отличный экскурсовод.
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Tanya
Интересная, позновательная экскурсия
Интересная, позновательная экскурсия
Интересная, позновательная экскурсия
Интересная, позновательная экскурсия
Интересная, позновательная экскурсия
Интересная, позновательная экскурсия
Интересная, позновательная экскурсия
Интересная, позновательная экскурсия
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Н
Все было очень хорошо, познавательно, без лишней информации. Татьяна коммуникабельна, открыта, приятна в общении. Маршрут разработан структурно, 3 часа пролетели незаметно. Благодарны за приятно проверенное время и рекомендуем ее, как гида, для ознакомления с городом!
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Л
Конечно! Вот обновлённый вариант с учётом того, что вы были в Праге впервые:



Недавно мы впервые побывали в Праге и решили взять экскурсию с гидом Татьяной — и это было одним
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из лучших решений за всю поездку! Нас было четверо: я, моя сестра, мой муж и муж сестры.

Татьяна провела для нас потрясающую трёхчасовую экскурсию, во время которой мы узнали невероятно много нового и интересного. Она рассказывала увлекательно, с душой, очень живо и профессионально. Даже сложные исторические моменты были поданы легко и с юмором.

Мы влюбились в Прагу с первых минут — во многом благодаря Татьяне. Она показала не только знаменитые достопримечательности, но и уютные уголки, в которые мы бы сами точно не заглянули. Атмосфера на экскурсии была очень тёплой, дружелюбной и увлекательной.

От всей нашей компании огромное спасибо Татьяне за профессионализм, внимательность и любовь к своему делу. Если вы в Праге впервые — лучше гида вам не найти!

Конечно! Вот обновлённый вариант с учётом того, что вы были в Праге впервые:
Конечно! Вот обновлённый вариант с учётом того, что вы были в Праге впервые:
Конечно! Вот обновлённый вариант с учётом того, что вы были в Праге впервые:
Конечно! Вот обновлённый вариант с учётом того, что вы были в Праге впервые:
Конечно! Вот обновлённый вариант с учётом того, что вы были в Праге впервые:
Конечно! Вот обновлённый вариант с учётом того, что вы были в Праге впервые:
Конечно! Вот обновлённый вариант с учётом того, что вы были в Праге впервые:
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Василина
Мы впервые побывали в Праге и были счастливы, что нашу экскурсию провела Татьяна — профессиональный и увлечённый своим делом гид.
С первых минут она покорила нас своей глубокой эрудицией, любовью к
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городу и умением рассказывать. Татьяна показала нам Прагу с необычной стороны, провела по таким местам, куда мы сами бы точно не заглянули.
Её рассказ был наполнен интересными фактами и красивыми легендами. Три часа пролетели незаметно. Мы — я, моя дочь, сын и парень дочери — были полностью увлечены, вдохновлены и получили массу новых знаний.

Огромное спасибо Татьяне за незабываемую прогулку по Праге!

Мы впервые побывали в Праге и были счастливы, что нашу экскурсию провела Татьяна — профессиональный и увлечённый своим делом гид.
Мы впервые побывали в Праге и были счастливы, что нашу экскурсию провела Татьяна — профессиональный и увлечённый своим делом гид.
Мы впервые побывали в Праге и были счастливы, что нашу экскурсию провела Татьяна — профессиональный и увлечённый своим делом гид.
Мы впервые побывали в Праге и были счастливы, что нашу экскурсию провела Татьяна — профессиональный и увлечённый своим делом гид.
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Л
Татьяна, прекрасно провела для нас экскурсию, очень много рассказала и показала, знает больше, чем позволяет время и объём экскурсии и хочет от души поделиться своими знаниями. С ней у нас получилась действительно Необычная Прага. Благодарим за прекрасную работу и интересно проведённое время.
Рекомендую всем!
Татьяна, прекрасно провела для нас экскурсию, очень много рассказала и показала, знает больше, чем позволяет время
Татьяна, прекрасно провела для нас экскурсию, очень много рассказала и показала, знает больше, чем позволяет время
Татьяна, прекрасно провела для нас экскурсию, очень много рассказала и показала, знает больше, чем позволяет время
Татьяна, прекрасно провела для нас экскурсию, очень много рассказала и показала, знает больше, чем позволяет время
Татьяна, прекрасно провела для нас экскурсию, очень много рассказала и показала, знает больше, чем позволяет время
Татьяна, прекрасно провела для нас экскурсию, очень много рассказала и показала, знает больше, чем позволяет время
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