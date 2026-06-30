Приглашаем на экскурсию по Праге, где история и современность переплетаются в удивительный узор.Пройдитесь по Старому и Новому городу, ощутите дух прошлого и настоящего, узнайте о легендах, которыми овеян каждый уголок

этого волшебного города. Вас ждут встречи с необычными арт-объектами, которые стали символами Праги XXI века: марширующие пингвины, перевёрнутый конь, голова Кафки и многое другое. Эта прогулка станет настоящим открытием для тех, кто хочет увидеть и почувствовать Прагу настоящую

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 5 чел.

Описание экскурсии

Знакомство с городом

Эта экскурсия предназначена для тех, кто хочет не только познакомиться с атмосферой старинной Праги, но и узнать, чем живёт город сейчас. Вы услышите красивые легенды, связанные с городом, и увидите знаковые достопримечательности исторических районов. А также полюбуетесь новейшими архитектурными объектами, появившимися в 21 веке.

Новое и старое

За 2,5 часа мы пройдём по ключевым локациям города.

В Новом городе прогуляемся по главной площади и зарядимся атмосферой конца 19 — начала 20 века. А после этого переключимся на 21 век, чтобы по-новому переосмыслить увиденное.

В Старом городе опять окунёмся в историю Праги, посетим главные достопримечательности этой части города и увидим необычные современные арт-объекты.

Пройдем через самый старый (14 век) мост Праги — тот самый Карлов мост, где я поделюсь несколькими мистическими сказаниями, связанными с этим местом.

По пути загадаем желание и «встретимся» со средневековым рыцарем.

А еще вы узнаете, почему в городе так часто бывала Марина Цветаева и кто был её главным другом и советчиком в Праге.

На романтическом острове Кампа познакомимся с необычным современным искусством с wow-эффектом.

И закончим путешествие в одном из самых очаровательных районов города — Малой стране. Здесь нас ожидает самая маленькая улочка Праги и набережная Влтавы с атмосферными видами на Карлов мост, Пражский град и реку.

Организационные детали