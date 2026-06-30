Приглашаем на экскурсию по Праге, где история и современность переплетаются в удивительный узор.
Пройдитесь по Старому и Новому городу, ощутите дух прошлого и настоящего, узнайте о легендах, которыми овеян каждый уголок
Пройдитесь по Старому и Новому городу, ощутите дух прошлого и настоящего, узнайте о легендах, которыми овеян каждый уголок
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Уникальные исторические места
- 🎨 Современное искусство
- 📜 Легенды и мифы
- 🌉 Романтические виды
- 🚶♂️ Прогулка по знаковым районам
- 🕵️♀️ Интересные факты о знаменитостях
Что можно увидеть
- Старый город
- Новый город
- Малая страна
- Карлов мост
- Площадь Нового города
- Остров Кампа
- Марширующие пингвины
- Необычные младенцы
- Перевёрнутый конь
- Голова Кафки
Описание экскурсии
Знакомство с городом
Эта экскурсия предназначена для тех, кто хочет не только познакомиться с атмосферой старинной Праги, но и узнать, чем живёт город сейчас. Вы услышите красивые легенды, связанные с городом, и увидите знаковые достопримечательности исторических районов. А также полюбуетесь новейшими архитектурными объектами, появившимися в 21 веке.
Новое и старое
За 2,5 часа мы пройдём по ключевым локациям города.
- В Новом городе прогуляемся по главной площади и зарядимся атмосферой конца 19 — начала 20 века. А после этого переключимся на 21 век, чтобы по-новому переосмыслить увиденное.
- В Старом городе опять окунёмся в историю Праги, посетим главные достопримечательности этой части города и увидим необычные современные арт-объекты.
- Пройдем через самый старый (14 век) мост Праги — тот самый Карлов мост, где я поделюсь несколькими мистическими сказаниями, связанными с этим местом.
- По пути загадаем желание и «встретимся» со средневековым рыцарем.
- А еще вы узнаете, почему в городе так часто бывала Марина Цветаева и кто был её главным другом и советчиком в Праге.
- На романтическом острове Кампа познакомимся с необычным современным искусством с wow-эффектом.
- И закончим путешествие в одном из самых очаровательных районов города — Малой стране. Здесь нас ожидает самая маленькая улочка Праги и набережная Влтавы с атмосферными видами на Карлов мост, Пражский град и реку.
Организационные детали
- Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
- На маршруте нет дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе выхода метро «Museum»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 734 туристов
Я — лицензированный гид по Праге, киевлянка, закончила Киевский институт туризма по специальности «экскурсовод» и Международную школу туризма в Праге, имею лицензию гида по Праге и сопровождения туристов по Европе. Очень
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный экскурсовод.
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Интересная, позновательная экскурсия
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Н
Все было очень хорошо, познавательно, без лишней информации. Татьяна коммуникабельна, открыта, приятна в общении. Маршрут разработан структурно, 3 часа пролетели незаметно. Благодарны за приятно проверенное время и рекомендуем ее, как гида, для ознакомления с городом!
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Л
Конечно! Вот обновлённый вариант с учётом того, что вы были в Праге впервые:
⸻
Недавно мы впервые побывали в Праге и решили взять экскурсию с гидом Татьяной — и это было одним
⸻
Недавно мы впервые побывали в Праге и решили взять экскурсию с гидом Татьяной — и это было одним
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Мы впервые побывали в Праге и были счастливы, что нашу экскурсию провела Татьяна — профессиональный и увлечённый своим делом гид.
С первых минут она покорила нас своей глубокой эрудицией, любовью к
С первых минут она покорила нас своей глубокой эрудицией, любовью к
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Л
Татьяна, прекрасно провела для нас экскурсию, очень много рассказала и показала, знает больше, чем позволяет время и объём экскурсии и хочет от души поделиться своими знаниями. С ней у нас получилась действительно Необычная Прага. Благодарим за прекрасную работу и интересно проведённое время.
Рекомендую всем!
Рекомендую всем!
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