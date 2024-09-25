Хотели бы вы попасть в настоящий фильм ужасов, где все сотворено из человеческих костей? Такая возможность у вас есть, стоит лишь посетить город Кутна Гора — в его предместье находится знаменитый готический кладбищенский костел Костница, который считается одним из самых жутких мест в Европе. Также мы посетим храм святой Варвары и величественный замок Штернберг.
Описание экскурсии
Вы бывали когда-нибудь в помещении, полностью сделанном из человеческих костей? Люстра из человеческих костей, подсвечники, украшения, пирамиды из них же… Нет? Тогда я приветствую вас в фильме ужасов!
Кость к кости
Начало XVI века… По стране прокатиться мор. Те, кто выжили, перебили друг друга в гуситских войнах. Хоронить огромное количество человеческих останков некому. И одному полуслепому монаху приходит в голову феноменальная идея — сложить из костей пирамидки. Столетиями потом ходили сюда люди поглазеть на это творение, Костницу. А еще последователь того монаха в XIX веке дополнил интерьер костела люстрой, гербом Шварценбергским.
Остатки былой роскоши
Также вы увидите готический храм святой Варвары — огромный, высокий, покоряющий своей мощью. В городе добывали серебро, потому решили не мелочиться и воздвигли собор, чтоб покруче пражских! Правда, серебро потом закончилось, и город вновь стал провинцией. А мы посмотрим на все, что сохранилось до наших дней от былой мощи, славы и богатства. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Костница
- Храм святой Варвары
- Кутна Гора
Что включено
- Экскурсия.
Что не входит в цену
- Входные билеты в замок Штернберг, Костницу и храм святой Варвары
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: В центре города или рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
25 сен 2024
экскурсия на 10 из 10. очень приятная экскурсовод, феноменальное количество знаний о жизни, истории и даже легендах в Чехии и конкретно о Праге
Входит в следующие категории Праги
