Вы бывали когда-нибудь в помещении, полностью сделанном из человеческих костей? Люстра из человеческих костей, подсвечники, украшения, пирамиды из них же… Нет? Тогда я приветствую вас в фильме ужасов!

Кость к кости

Начало XVI века… По стране прокатиться мор. Те, кто выжили, перебили друг друга в гуситских войнах. Хоронить огромное количество человеческих останков некому. И одному полуслепому монаху приходит в голову феноменальная идея — сложить из костей пирамидки. Столетиями потом ходили сюда люди поглазеть на это творение, Костницу. А еще последователь того монаха в XIX веке дополнил интерьер костела люстрой, гербом Шварценбергским.

Остатки былой роскоши

Также вы увидите готический храм святой Варвары — огромный, высокий, покоряющий своей мощью. В городе добывали серебро, потому решили не мелочиться и воздвигли собор, чтоб покруче пражских! Правда, серебро потом закончилось, и город вновь стал провинцией. А мы посмотрим на все, что сохранилось до наших дней от былой мощи, славы и богатства. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!