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гиды профессионалы своего дела - слушать их одно удовольствие! Все очень веселые и отзывчивые. Отдельно хотелось бы поблаагодарить Алекса за чудесную экскурсию по замку Штернберг и Кутна Гора. Вы во истину мастер слова и потрясающий актер, блаагодаря Вам поездка стала самой запоминающейся и интересной и прошла на одном дыхании! Не зря я так стремилась попасть к Вам на экскурсию, спасибо большое! Надеюсь еще увидимся. Если Вам нужны будут экскурсии в Праге, даже если Вы не впервые в этом чудесном городе, искренне советую - выбирайте индивидуальные или групповые экскурсии с Алексеем. Прага откроется для вас с новой стороны! Я довольно часто путешествую по Европе (и не только), но такого артистичного и профессионального гида не встречала. Он не просто рассказывает интересные исторические факты, а погружает всех в атмосферу той эпохи, о которой рассказывает. С Алексеем мы были не только на экскурсиях в Праге, но и на экскурсии из Праги в Вену, экскурсии из Праги в Дрезден, Мюнхен и в баварский Версаль – Херренкимзее (да простит меня Алексей, если ошиблась в названии). Также всем очень советую интересную экскурсию в чешский Крумлов – живописнейший городок. Надеюсь, в следующий свой приезд в Прагу попасть на экскурсию в замок Нойншванштайн с Алексеем, а может быть даже совершить маршбросок Прага-Париж. В Париже уже была один раз и на всех экскурсиях вспоминала Алексея, т. к. парижские гиды по сравнению с ним - говорящие путеводители. Анастасия, Москва."