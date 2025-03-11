Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
5 апр в 09:00
€45 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Серебряный город Кутна-Гора и замок Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь 57, у пам. св. Вацлава
Расписание: Каждый день в 9,00
5 апр в 09:00
7 апр в 09:00
€50 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Кутна Гора (Костница)
Начало: Станция метро Малостранска, Прага (в сквере)
Расписание: Вт, Пт
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElizaveta11 марта 2025Понравилась организация поездки и был супер гид Алекс, экскурсия получилась очень интересной 👍 всем рекомендую!
- ЕЕкатерина10 февраля 2025Экскурсия была максимально комфортной и познавательной. Большое спасибо!)
- NNikolai15 августа 2022Кутна Гора и замок Чешский ШтернбергУникальные впечатления от Костницы. Такое редко где увидишь.
- YYana.917 июля 2022Кутна Гора и замок Чешский ШтернбергГид был очень приятный, все хорошо рассказывал
- ММихаил5 мая 2022Кутна Гора и замок Чешский ШтернбергОчень понравилась экскурсия в Кутна Гору и замок Штенберк. Гид- Николай, очень интересно рассказал историю рода графов Штенберк, а также понравилась история строительства собора Святой Варвары. Очень рекомендуем!
- ААнастасия30 сентября 2019"Добрый день! Хотелось бы выразить благодарность алекс-туру за прекрасно проведенное время в Чехии. Любые экскурсии отлично организованы и продуманы, все
- ННиколай13 сентября 2019И нам сразу стало понятно, почему волею судеб мы проспали тогда. Экскурсовод - Алекс. Организатор - Ксения. Сказать, что это
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Костница»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в апреле 2025
Сейчас в Праге в категории "Костница" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 50. Туристы уже оставили гидам 250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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