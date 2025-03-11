Костница – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Костница» в Праге на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
На автобусе
8 часов
245 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
5 апр в 09:00
€45 за человека
Серебряный город Кутна-Гора и замок Чешский Штернберг
На автобусе
8 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Серебряный город Кутна-Гора и замок Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь 57, у пам. св. Вацлава
Расписание: Каждый день в 9,00
5 апр в 09:00
7 апр в 09:00
€50 за человека
Кутна Гора (Костница)
6 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Кутна Гора (Костница)
Начало: Станция метро Малостранска, Прага (в сквере)
Расписание: Вт, Пт
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elizaveta
    11 марта 2025
    Серебряный город Кутна-Гора и замок Чешский Штернберг
    Понравилась организация поездки и был супер гид Алекс, экскурсия получилась очень интересной 👍 всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    10 февраля 2025
    Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
    Экскурсия была максимально комфортной и познавательной. Большое спасибо!)
  • N
    Nikolai
    15 августа 2022
    Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
    Уникальные впечатления от Костницы. Такое редко где увидишь.
  • Y
    Yana.91
    7 июля 2022
    Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
    Гид был очень приятный, все хорошо рассказывал
  • М
    Михаил
    5 мая 2022
    Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
    Очень понравилась экскурсия в Кутна Гору и замок Штенберк. Гид- Николай, очень интересно рассказал историю рода графов Штенберк, а также понравилась история строительства собора Святой Варвары. Очень рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    30 сентября 2019
    Серебряный город Кутна-Гора и замок Чешский Штернберг
    "Добрый день! Хотелось бы выразить благодарность алекс-туру за прекрасно проведенное время в Чехии. Любые экскурсии отлично организованы и продуманы, все
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    гиды профессионалы своего дела - слушать их одно удовольствие! Все очень веселые и отзывчивые. Отдельно хотелось бы поблаагодарить Алекса за чудесную экскурсию по замку Штернберг и Кутна Гора. Вы во истину мастер слова и потрясающий актер, блаагодаря Вам поездка стала самой запоминающейся и интересной и прошла на одном дыхании! Не зря я так стремилась попасть к Вам на экскурсию, спасибо большое! Надеюсь еще увидимся. Если Вам нужны будут экскурсии в Праге, даже если Вы не впервые в этом чудесном городе, искренне советую - выбирайте индивидуальные или групповые экскурсии с Алексеем. Прага откроется для вас с новой стороны! Я довольно часто путешествую по Европе (и не только), но такого артистичного и профессионального гида не встречала. Он не просто рассказывает интересные исторические факты, а погружает всех в атмосферу той эпохи, о которой рассказывает. С Алексеем мы были не только на экскурсиях в Праге, но и на экскурсии из Праги в Вену, экскурсии из Праги в Дрезден, Мюнхен и в баварский Версаль – Херренкимзее (да простит меня Алексей, если ошиблась в названии). Также всем очень советую интересную экскурсию в чешский Крумлов – живописнейший городок. Надеюсь, в следующий свой приезд в Прагу попасть на экскурсию в замок Нойншванштайн с Алексеем, а может быть даже совершить маршбросок Прага-Париж. В Париже уже была один раз и на всех экскурсиях вспоминала Алексея, т. к. парижские гиды по сравнению с ним - говорящие путеводители. Анастасия, Москва."

  • Н
    Николай
    13 сентября 2019
    Серебряный город Кутна-Гора и замок Чешский Штернберг
    И нам сразу стало понятно, почему волею судеб мы проспали тогда. Экскурсовод - Алекс. Организатор - Ксения. Сказать, что это
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    было круто, значит, ничего не сказать. Это нужно посетить. Такого восторга я никогда не испытывал. Алекс - настоящий актер, подающий настолько интересно информацию, что невозможно оторваться. Наверное, одна из задач гида, это увлечь публику настолько, чтобы, придя домой захотелось гуглить и читать дальше о рассказанных вещах. Алекс этого, в отношении меня, добился точно. Как мы увидели Алекса в первые - высокий мужчина, одетый на манер светской особы 18-19 века в треуголке и с божественным чувством юмора. Какая у него подача фактов!! Вы просто не можете это себе представить, как он шутит, как он подбирает к каждому зрителю свою ключик эмпатии. Невозможно пересказать всего, нужно посетить. Наше 1 место из 6. Нам ещё оставалось посетить Крумлов и мы пытались попасть именно к нему, но он не вел в тот день, когда нам было нужно.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Костница»

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  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Еврейский квартал
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в апреле 2025
Сейчас в Праге в категории "Костница" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 50. Туристы уже оставили гидам 250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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