Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

Покружиться в аллеманадах Старого города и напитаться градчанскими легендами

В калейдоскопе его архитектуры, бездонности истории и удивительной задушевности вальсировать, тонуть и медитировать можно бесконечно.

За несколько последних десятилетий миллионы туристов со всего света не раз и не два успели покружиться в аллеманадах Старого города, напитаться градчанскими легендами и ощутить густоту тревог Еврейской четверти.

Однако лишь единицам посчастливилось уловить подлинные пражские эманации и пережить экзистенциальный восторг от соития с взаправдашним прошлым чешской столицы.

Кукольные цветные фасады

Островерхие черепичные крыши, кукольные цветные фасады, исхоженная брусчатка и разговоры о былом ab hoc et ab hac будут подходящими декорациями, в которых предлагается на несколько часов превратиться в протоганиста имагинарной чудо-пьесы времён высокого моралите и комедий нравов.

За время этой экскурсии я покажу ту Прагу, которую просто так не разглядеть.

Экскурсия по Праге будет особенно любопытна адептам квантитативного анализа и почитателям клиодинамики

Мы пройдём там, где в стародавние времена высились городские стены, стояли ристалища, бурлила рыночная жизнь, слетали головы с плеч, печатались инкунабулы и трубадурили пражские студенты.

При этом по дороге, само собой, будут встречаться разные достопамятности, усиливающие всевозможные рестроспективные флешбеки, а мои рассказы о когдатошнем житье-бытье поспособствуют уверенному глиссированию по эпохам схоластики, кватроченто и мракобесного обскурантизма.