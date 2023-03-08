Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

История Старой Праги

Прага - город особенный: ошеломляющий и парадоксальный

Прага – город особенный: ошеломляющий и парадоксальный.

В этой экскурсии я попробую показать настоящий город Средневековья, а заодно передать настроения, ощущения и мыслеформы пражан, сотни лет назад топтавших нейшлаками его узкие улочки и получавших заветные индульгенции в местечковых готических костёлах.

Итогом этой прогулки должно стать ясное понимание истории города, дважды побывшего метрополией Sacrum Imperium Romanum.
История Старой Праги
История Старой Праги
История Старой Праги
История Старой Праги
История Старой Праги
История Старой Праги
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Описание

Покружиться в аллеманадах Старого города и напитаться градчанскими легендами
В калейдоскопе его архитектуры, бездонности истории и удивительной задушевности вальсировать, тонуть и медитировать можно бесконечно.
За несколько последних десятилетий миллионы туристов со всего света не раз и не два успели покружиться в аллеманадах Старого города, напитаться градчанскими легендами и ощутить густоту тревог Еврейской четверти.
Однако лишь единицам посчастливилось уловить подлинные пражские эманации и пережить экзистенциальный восторг от соития с взаправдашним прошлым чешской столицы.

Кукольные цветные фасады

Островерхие черепичные крыши, кукольные цветные фасады, исхоженная брусчатка и разговоры о былом ab hoc et ab hac будут подходящими декорациями, в которых предлагается на несколько часов превратиться в протоганиста имагинарной чудо-пьесы времён высокого моралите и комедий нравов.
За время этой экскурсии я покажу ту Прагу, которую просто так не разглядеть.
Экскурсия по Праге будет особенно любопытна адептам квантитативного анализа и почитателям клиодинамики
Мы пройдём там, где в стародавние времена высились городские стены, стояли ристалища, бурлила рыночная жизнь, слетали головы с плеч, печатались инкунабулы и трубадурили пражские студенты.
При этом по дороге, само собой, будут встречаться разные достопамятности, усиливающие всевозможные рестроспективные флешбеки, а мои рассказы о когдатошнем житье-бытье поспособствуют уверенному глиссированию по эпохам схоластики, кватроченто и мракобесного обскурантизма.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Рекомендую надеть удобную обувь!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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