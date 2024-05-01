1 чел.
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скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Я покажу вам романтичную Пражскую Венецию, Мост влюблённых и самую узкую улицу Праги»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 120€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
«Вы побываете в Градчанах — некогда крошечном городе из двух улиц и одной площади»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По пражским улицам с Францем Кафкой
Обзорная прогулка по местам знаменитого писателя и уголкам Старой Праги
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€98 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
История стобашенной Праги: эксклюзивный маршрут для ценителей
Загадки вековых башен Праги раскроются в увлекательном путешествии по символам чешской столицы
«Путеводители по Праге рекомендуют, разгуливая по улицам, глядеть не под ноги, а вверх»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
Начало: На Вацлавской площади
«Вы подниметесь к крепости-дворцу Альбрехтсбург на скале, полюбуетесь старинным готическим собором и спуститесь в город по кривым средневековым улицам, запечатленным в фильме «17 мгновений весны»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага романтическая
Пройти по пражскому Монмартру и Малой Стране, которые дышат романтикой и полны интересных историй
Начало: в районе остановки трамвая Pohořelec
«Какая улочка в своё время была похожа на улицу в Неаполе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€110 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 мая 2024Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
- IIgor30 апреля 2024Градчаны это часть Праги очень богатая историей, которую было бы трудно понять без хорошего гида. И Наталья полностью оправдала наши
- VVladimir23 апреля 2024Интересная и хорошо спланированная экскурсия, остались очень довольны!
- ЮЮрий6 апреля 2024Пешеходная прогулка по Праге с Еленой прошла легко и приятно. Нам понравился маршрут, составленный гидом, знания Елены про Прагу и ее историю и культуру, и позитивное настроение на экскурсии:)
- ВВиктория18 февраля 2024Мы с сыном не могли пройти мимо того, чтобы поделиться нашими восторженными впечатлениями о нашей незабываемой многочасовой экскурсии с Андреем
- ККонстантин5 февраля 2024Вчера я совершил увлекательное путешествие по Праге в компании пражского гида Андрея. Экскурсия, посвященная "Пражским башням", оказалась настоящим открытием. Андрей
- ААртём26 января 2024Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая рабочая поездка в Прагу
- ЮЮрий18 июня 2023На ретромобиле по улицам ПрагиИнтересная обзорная экскурсия по историческому центру Праги (Мала-Страна, Старо-Место и Пражский град) на красивом ретро-автомобиле и пешком. Подойдет как взрослым, так и детям, особенно если нет возможности или желания много/долго ходить пешком. Очень живая и общительная экскурсовод Алеся. Рекомендуем!
- ААташ10 марта 2019Вячеслав не только компетентный гид, но и интересный рассказчик. Он расскзаал нам о жизни и творчестве Кафки и провел по
- ККсения17 октября 2017Замечательная экскурсия. Неспешная, интересная. Подойдёт всем неглупым людям:)
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Праге в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 90 до 240 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Праги. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод