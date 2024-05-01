Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Праги

Найдено 6 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Праге на русском языке, цены от €90, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Я покажу вам романтичную Пражскую Венецию, Мост влюблённых и самую узкую улицу Праги»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 12090 за всё до 10 чел.
Пражский Град и сказочные Градчаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
«Вы побываете в Градчанах — некогда крошечном городе из двух улиц и одной площади»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 5 чел.
По пражским улицам с Францем Кафкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
По пражским улицам с Францем Кафкой
Обзорная прогулка по местам знаменитого писателя и уголкам Старой Праги
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
98 за всё до 4 чел.
История стобашенной Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
История стобашенной Праги: эксклюзивный маршрут для ценителей
Загадки вековых башен Праги раскроются в увлекательном путешествии по символам чешской столицы
«Путеводители по Праге рекомендуют, разгуливая по улицам, глядеть не под ноги, а вверх»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
Начало: На Вацлавской площади
«Вы подниметесь к крепости-дворцу Альбрехтсбург на скале, полюбуетесь старинным готическим собором и спуститесь в город по кривым средневековым улицам, запечатленным в фильме «17 мгновений весны»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 10 чел.
Прага романтическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прага романтическая
Пройти по пражскому Монмартру и Малой Стране, которые дышат романтикой и полны интересных историй
Начало: в районе остановки трамвая Pohořelec
«Какая улочка в своё время была похожа на улицу в Неаполе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
110 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
  • I
    Igor
    30 апреля 2024
    Пражский Град и сказочные Градчаны
    Градчаны это часть Праги очень богатая историей, которую было бы трудно понять без хорошего гида. И Наталья полностью оправдала наши
    читать дальше

    надежды. Она дала много интересной информации связанной со строениями и с людьми которые жили в разные века, не нагружая нас а ведя беседу интерактивно. Очень понравилось и очень рекомендуем! Предложение: Экскурсия не включает посещение внутренних помещений. Я бы добавил как опцию посещение Лоретто, за дополнительное время деньги. Спасибо.

  • V
    Vladimir
    23 апреля 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Интересная и хорошо спланированная экскурсия, остались очень довольны!
  • Ю
    Юрий
    6 апреля 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Пешеходная прогулка по Праге с Еленой прошла легко и приятно. Нам понравился маршрут, составленный гидом, знания Елены про Прагу и ее историю и культуру, и позитивное настроение на экскурсии:)
  • В
    Виктория
    18 февраля 2024
    История стобашенной Праги
    Мы с сыном не могли пройти мимо того, чтобы поделиться нашими восторженными впечатлениями о нашей незабываемой многочасовой экскурсии с Андреем
    читать дальше

    по прекрасной Праге. Он не просто гид, он настоящий магистр экскурсий и истории, чьи знания просто поражают. Андрей великолепный рассказчик и прекрасно справился с тем, чтобы увлечь нас, даже несмотря на нашу разную возрастную группу. Его легкость в общении и способность подавать огромное количество материала без напряжения заставили нас восхищаться. Мы также оценили его позитивный настрой, который сделал наше общение еще более приятным и запоминающимся. После этой экскурсии мы ощутили настоящий восторг от Праги, который невозможно передать словами. Мы теперь убеждены, что каждому, кто хочет увидеть истинную красоту этого города и понять его историю, следует обратиться к Андрею Резникову. Он не просто гид, он истинный проводник в мире истории, архитектуры и культуры. Мы рекомендуем его всем, кто читает этот отзыв, с полной уверенностью, что они не пожалеют об этом выборе. Вечером мой сын мне сказал:"Нам бы такого учителя истории в школу", а это ну прямо очень высокая оценка Андрею!

  • К
    Константин
    5 февраля 2024
    История стобашенной Праги
    Вчера я совершил увлекательное путешествие по Праге в компании пражского гида Андрея. Экскурсия, посвященная "Пражским башням", оказалась настоящим открытием. Андрей
    читать дальше

    виртуозно рассказывал о фортификационных и служебных башнях города, погружая нас с женой в исторические события и архитектурные детали. Как учитель истории, я был приятно удивлен глубиной знаний Андрея. Он не только делился фактами, но и вдохновлял нас своей страстью к прошлому. Его рассказы о средневековых оборонительных сооружениях заставили меня по-новому взглянуть на Прагу. Андрей - истинный профессионал. Его коммуникативные навыки и дружелюбное отношение создали теплую атмосферу. Он умело подстраивался под интересы нашей маленькой группы, отвечал на вопросы и делал экскурсию увлекательной. **Рекомендация для будущих туристов:** Если вы ищете гида в Праге, несомненно обратитесь к Андрею. Его профессионализм, знание истории и приятное общение сделают ваше путешествие незабываемым. Андрей - надежный проводник в мире пражских башен и их истории. 🌟

  • А
    Артём
    26 января 2024
    История стобашенной Праги
    Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая рабочая поездка в Прагу
    читать дальше

    (в которой я бывал уже многажды) и один из дней я решил посвятить осмысленной прогулке по ней. Собственно, для этого мне и понадобился проводник. Посмотрев кое-какие предложения и профили гидов, я увидел одну единственную опубликованную экскурсию Андрея «История стобашенной Праги» и решил, что это может быть интересно. С Андреем мы вместе провели почти целый день и сказать, что я впечатлён его коммуникабельностью, коммуникативностью и профессионализмом – значит, не сказать ничего. Будучи университетским лектором с огромным стажем и, в общем-то, довольно придирчивым человеком, я с трудом объясняю себе, как у него получилось практически мгновенно вовлечь меня в интереснейший диалог, который был ещё и лёгким, и интригующим, и чрезвычайно познавательным. Андрей – человек удивительной образованности, с превосходным чувством юмора и исключительной интеллигентностью в самых лучших традициях этого слова. За время нашей с ним прогулки я, к своему удивлению, увидел хорошо знакомую мне Прагу абсолютно по-новому: в сочном разрезе общеевропейской эволюции, истории и культуры. В итоге у меня сложился совершенно новый образ города, появилось новое его восприятие, и родился новый к нему интерес. Андрей, спасибо и искренне рад знакомству с Вами!

    Я гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшаяЯ гуманитарий, давно живущий в Европе и давно преподающий в университете. Недавно у меня наметилась небольшая
  • Ю
    Юрий
    18 июня 2023
    На ретромобиле по улицам Праги
    Интересная обзорная экскурсия по историческому центру Праги (Мала-Страна, Старо-Место и Пражский град) на красивом ретро-автомобиле и пешком. Подойдет как взрослым, так и детям, особенно если нет возможности или желания много/долго ходить пешком. Очень живая и общительная экскурсовод Алеся. Рекомендуем!
  • А
    Аташ
    10 марта 2019
    По пражским улицам с Францем Кафкой
    Вячеслав не только компетентный гид, но и интересный рассказчик. Он расскзаал нам о жизни и творчестве Кафки и провел по
    читать дальше

    не туристическим местам связанным с его творчеством. Особенно было инетерсно история города и вообще Чехии на фоне общего рассказа. Спасибо большое!

  • К
    Ксения
    17 октября 2017
    По пражским улицам с Францем Кафкой
    Замечательная экскурсия. Неспешная, интересная. Подойдёт всем неглупым людям:)

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
  2. Пражский Град и сказочные Градчаны
  3. По пражским улицам с Францем Кафкой
  4. История стобашенной Праги
  5. Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 90 до 240 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Праги. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
ХорошоТам