Старый и Новый город — это два исторических района Праги. Они расположены рядом, но сильно отличаются по характеру. Вы увидите, как лабиринты Средневековья соседствуют с пассажами буржуазной эпохи. Шаг за шагом мы пройдём от готики до модерна, от легенд об алхимиках до живого европейского центра. И поговорим о прошлом и культуре чешской столицы.

Описание экскурсии

Староместская площадь — самое сердца Старого города со знаменитыми Астрономическими часами, Тынским храмом и Ратушей. Вы узнаете о драматических исторических событиях, которые происходили на площади, которая сегодня обычно запружена туристами.

Карлова улица — пройдём по коронационной дороге королей, которая сегодня превратилась в галерею архитектурных стилей от готики до барокко.

Клементинум — величественный комплекс зданий с барочной башней и старинной библиотекой. Вы услышите о научных открытиях и монашеской учёности, которыми славилась Прага в 18 век.

Вацлавская площадь — историческое и политическое сердце Нового города. Именно здесь происходили самые важные события 20 века: протесты, революции, массовые демонстрации. Вы увидите Национальный музей и памятник Святому Вацлаву.

Пассажи Нового города — скрытые переходы между улицами, где до сих пор сохраняется дух старой буржуазной Праги. Мы побродим внутри этих пассажей, и вы увидите, как модерн и ар-деко прорастали в повседневности.

Набережная Влтавы и Карлов мост, откуда открываются виды на Пражский град, Малу Страну и купола храмов.

Вы узнаете:

как менялся облик Праги от Средневековья до современности: почему Старый город строился по законам мистики и религии, а Новый — по идеям прогресса и свободы

чешский народ переживал гуситские войны, австрийское господство, нацистскую оккупацию и Бархатную революцию

менялась роль Праги в истории Европы

А ещё вы услышите об архитектуре разных эпох, легендах, неординарных личностях и незаметных деталях, за которыми скрывается большая история.

Организационные детали