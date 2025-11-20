Мои заказы

Старый + Новый город Праги

Познакомиться с легендами, архитектурой и судьбой города
Старый и Новый город — это два исторических района Праги. Они расположены рядом, но сильно отличаются по характеру. Вы увидите, как лабиринты Средневековья соседствуют с пассажами буржуазной эпохи. Шаг за шагом мы пройдём от готики до модерна, от легенд об алхимиках до живого европейского центра. И поговорим о прошлом и культуре чешской столицы.
Старый + Новый город Праги© Даниил
Старый + Новый город Праги© Даниил
Старый + Новый город Праги© Даниил

Описание экскурсии

Староместская площадь — самое сердца Старого города со знаменитыми Астрономическими часами, Тынским храмом и Ратушей. Вы узнаете о драматических исторических событиях, которые происходили на площади, которая сегодня обычно запружена туристами.

Карлова улица — пройдём по коронационной дороге королей, которая сегодня превратилась в галерею архитектурных стилей от готики до барокко.

Клементинум — величественный комплекс зданий с барочной башней и старинной библиотекой. Вы услышите о научных открытиях и монашеской учёности, которыми славилась Прага в 18 век.

Вацлавская площадь — историческое и политическое сердце Нового города. Именно здесь происходили самые важные события 20 века: протесты, революции, массовые демонстрации. Вы увидите Национальный музей и памятник Святому Вацлаву.

Пассажи Нового города — скрытые переходы между улицами, где до сих пор сохраняется дух старой буржуазной Праги. Мы побродим внутри этих пассажей, и вы увидите, как модерн и ар-деко прорастали в повседневности.

Набережная Влтавы и Карлов мост, откуда открываются виды на Пражский град, Малу Страну и купола храмов.

Вы узнаете:

  • как менялся облик Праги от Средневековья до современности: почему Старый город строился по законам мистики и религии, а Новый — по идеям прогресса и свободы
  • чешский народ переживал гуситские войны, австрийское господство, нацистскую оккупацию и Бархатную революцию
  • менялась роль Праги в истории Европы

А ещё вы услышите об архитектуре разных эпох, легендах, неординарных личностях и незаметных деталях, за которыми скрывается большая история.

Организационные детали

  • Маршрут без сложных подъёмов будет комфортным для путешественников любого возраста
  • Возможно увеличить количество участников — условия согласуем в переписке
  • Все достопримечательности мы осмотрим снаружи
  • Бонус: забронировав экскурсию, вы получите 10% скидку на обед в одном из лучших ресторанов Праги, 10% скидку на ювелирные изделия, а также 15% скидку на украшения с чешским гранатом

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваш гид в Праге
Привет! Меня зовут Даниил, я — молодой, но знающий гид по Праге. Увлечён историей и архитектурой, люблю показывать скрытые грани города и делиться его атмосферой. Со своей командой провожу авторские
читать дальше

прогулки, показываю город по-настоящему живым и захватывающим. С нами вы не просто прогуляетесь по достопримечательностям, а погрузитесь в пражскую магию, услышите легенды, о которых не пишут в путеводителях, и почувствуете дух старинных улиц. Буду рад познакомиться с вами и провести незабываемую прогулку по Праге!

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии из Праги

Старая Прага в историях и легендах
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
20 ноя в 18:00
21 ноя в 18:00
€120 за всё до 6 чел.
Мистическая Прага
Пешая
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
Сегодня в 19:00
17 ноя в 19:00
€160 за всё до 6 чел.
По Праге с улыбкой: Ян Гус, легенда о Големе и мост желаний
Пешая
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Ян Гус, легенда о Големе и мост желаний
Прогулка по Старой и Малой Праге с рассказами о королях, мошенниках и легендах. Узнайте, где готовят лучший трдельник и что скрывает Пороховая башня
Начало: У Пороховых ворот
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге