Познакомиться с легендами, архитектурой и судьбой города
Старый и Новый город — это два исторических района Праги. Они расположены рядом, но сильно отличаются по характеру. Вы увидите, как лабиринты Средневековья соседствуют с пассажами буржуазной эпохи. Шаг за шагом мы пройдём от готики до модерна, от легенд об алхимиках до живого европейского центра. И поговорим о прошлом и культуре чешской столицы.
Описание экскурсии
Староместская площадь — самое сердца Старого города со знаменитыми Астрономическими часами, Тынским храмом и Ратушей. Вы узнаете о драматических исторических событиях, которые происходили на площади, которая сегодня обычно запружена туристами.
Карлова улица — пройдём по коронационной дороге королей, которая сегодня превратилась в галерею архитектурных стилей от готики до барокко.
Клементинум — величественный комплекс зданий с барочной башней и старинной библиотекой. Вы услышите о научных открытиях и монашеской учёности, которыми славилась Прага в 18 век.
Вацлавская площадь — историческое и политическое сердце Нового города. Именно здесь происходили самые важные события 20 века: протесты, революции, массовые демонстрации. Вы увидите Национальный музей и памятник Святому Вацлаву.
Пассажи Нового города — скрытые переходы между улицами, где до сих пор сохраняется дух старой буржуазной Праги. Мы побродим внутри этих пассажей, и вы увидите, как модерн и ар-деко прорастали в повседневности.
Набережная Влтавы и Карлов мост, откуда открываются виды на Пражский град, Малу Страну и купола храмов.
Вы узнаете:
как менялся облик Праги от Средневековья до современности: почему Старый город строился по законам мистики и религии, а Новый — по идеям прогресса и свободы
чешский народ переживал гуситские войны, австрийское господство, нацистскую оккупацию и Бархатную революцию
менялась роль Праги в истории Европы
А ещё вы услышите об архитектуре разных эпох, легендах, неординарных личностях и незаметных деталях, за которыми скрывается большая история.
Организационные детали
Маршрут без сложных подъёмов будет комфортным для путешественников любого возраста
Возможно увеличить количество участников — условия согласуем в переписке
Все достопримечательности мы осмотрим снаружи
Бонус: забронировав экскурсию, вы получите 10% скидку на обед в одном из лучших ресторанов Праги, 10% скидку на ювелирные изделия, а также 15% скидку на украшения с чешским гранатом
Даниил — ваш гид в Праге
Привет! Меня зовут Даниил, я — молодой, но знающий гид по Праге. Увлечён историей и архитектурой, люблю показывать скрытые грани города и делиться его атмосферой.
прогулки, показываю город по-настоящему живым и захватывающим. С нами вы не просто прогуляетесь по достопримечательностям, а погрузитесь в пражскую магию, услышите легенды, о которых не пишут в путеводителях, и почувствуете дух старинных улиц. Буду рад познакомиться с вами и провести незабываемую прогулку по Праге!