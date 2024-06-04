Ночные прогулки и экскурсии Праги

Найдено 16 экскурсий в категории «Ночные» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторские коктейли в тематических барах Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Вечерний тур по авторским коктейль-барам Праги: от Гая Фокса до алхимии
Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
90 за всё до 4 чел.
Прага - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Прага глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
203 отзыва
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 70 за всё до 12 чел.
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
38 за всё до 4 чел.
Современное искусство и арт-объекты Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов
Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Начало: Станция метро Малостранска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
104 за всё до 3 чел.
Блиц-прогулка по Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града
Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
130 за всё до 4 чел.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
8 отзывов
Квест-путешествие «Хмельная Прага»: пивные традиции и достопримечательности
Исследуйте тайны пивоварения Праги, решая увлекательные задачи и наслаждаясь атмосферой старинных баров
Начало: У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16,...
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
28 за всё до 4 чел.
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
Увидеть шедевры архитектурного стиля, определяющего лицо города
Начало: У филармонии Рудольфинум
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
104 за всё до 5 чел.
Прага: мистическая и легендарная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прага: мистическая прогулка с легендами вампиров и алхимиков
Погрузитесь в мир пражских тайн: от астрологов и алхимиков до Голема и Чёртовых каналов. Незабываемое приключение ждет
11 июня в 18:00
12 июня в 14:00
95 за всё до 4 чел.
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
25 за человека
Средневековый ужин в Праге
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
15 отзывов
Путешествие в средневековье: уникальный ужин в исторической корчме Праги
Опытите волшебство средневековья за ужином в исторической корчме с живой музыкой и захватывающим шоу
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
57 за человека
Средневековый ужин в Праге
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Средневековый ужин в Праге
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
57 за человека
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
Начало: На остановке трамвая «Уезд» (Újezd)
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
28 за всё до 3 чел.
Полёт над ночной Прагой
Индивидуальная
3 часа
Полёт над ночной Прагой
Взглянуть на старинный город в сказочном сиянии огней с высоты птичьего полета
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:00
398 за всё до 3 чел.
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Градец-Кралове, Кралув-Двур и пасторальные места Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Градец-Кралове, Кралув-Двур и пасторальные места Чехии
Пропитаться атмосферой миниатюрных городков с их легендами, готическими шпилями и барочным безе
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Georgiy
    4 июня 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
  • S
    Svetlana
    30 мая 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Мой первый опыт на Трипстере, и он оказался восхитительным:) Очень понравилась вся организационная часть - быстрые ответы, подстройка маршрута под наши
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    интересы, очень пунктуально начали и закончили. Это был не первый наш визит в Прагу, но мы узнали кучу всего нового, увидели новые места. Было видно, что Екатерина с большой любовью относится к Праге, гибко подстраивается под все пожелания. Четыре часа пролетели незаметно, а в багаже у нас остались ценные рекомендации и желание возвращаться в Прагу

  • Л
    Лидия
    24 мая 2024
    Современное искусство и арт-объекты Праги
    Всё было супер! Нам очень понравилось! Большое спасибо! С уважением Шамиль и Лида.
  • N
    Nino
    19 мая 2024
    Средневековый ужин в Праге
    Мы остались очень довольны всем, что было указано в предложении, все было, красивое шоу, вкусная еда, необыкновенное вино и прекрасное пиво. Я буду рад рекомендовать его другим. большое спасибо.
  • А
    Александр
    30 апреля 2024
    Прага глазами местного жителя
    Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод Михаил!
  • Г
    Григорий
    14 апреля 2024
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    12.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
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    историй которыми нас просто осыпала наш гид все это было поданно с юмором, энтузиазмом и погружения в атмосферу средневековья. Очень советуем. Относительно организации экскурсии тоже все было на высшем уровне. Просто и очень доступно Григорий

  • S
    Svetlana
    25 марта 2024
    Прага: мистическая и легендарная
    Экскурсия для 7 человек: 1. Уже не первый раз в Праге, но этот раз был особенным. Для меня запомнится Прага совсем
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    с другой стороны, с особенной стороны. Огромное спасибо Паша. В следующий раз обязательно еще раз закажем у тебя экскурсию. Еще раз спасибо за такую интересную экскурсию🫶 2. Гид просто супер. Очень интересно рассказывает. Понравилось. Обязательно хочу взять его данные. Буду советовать его и сама с удовольствием ещё бы раз обратилась 3. Очень классный!!!! Меня мало чем можно заинтересовать но я ходила за ним с открытым ртом, он очень поймал наше настроение 4. Павел очень приятный молодой человек и опытный гид Провел нам прекрасную экскурсию по Праге Рассказывает интересно и увлекательно

  • Е
    Екатерина
    23 марта 2024
    Прага глазами местного жителя
    Было все очень хорошо
  • С
    Симха
    3 марта 2024
    Авторские коктейли в тематических барах Праги
    Очень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь и не узнаешь. . очень
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    необыкновенно. Анна прекрасный рассказчик, очень интересно и увлекательно все рассказывала, отвечала на все вопросы. Просто знает все все про Чехию и Прагу! Столько всего нового узнали! В полном восторге от экскурсии! Анна умеет преподнести занимательно информацию, хочется слушать и слушать, и все это идет вместе с тематическими коктейлями! Спасибо большое за посвещение в историю этой невероятной страны и города.

    Очень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь и

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Ночные»

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  1. Авторские коктейли в тематических барах Праги
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  3. Прага глазами местного жителя
  4. Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
  5. Современное искусство и арт-объекты Праги
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  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Ночные" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 25 до 398. Туристы уже оставили гидам 621 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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